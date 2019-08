Iliustruotoji istorija: Žaliasis graikų auksas

Senovės graikams svarbiausi buvo trys dalykai: maistas, vanduo ir alyvuogių aliejus. Aliejus buvo vartojamas ne tik maistui ir vaistams, jo eksportas į kitus kraštus graikams sukrovė turtus, be to, jis padėdavo užmegzti tiesioginį ryšį su dievais. Per karą buvo deginami priešų alyvmedžiai.