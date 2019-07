Klimato kaitą jaučiame skrandžiu

Klimato kaitą dar dažnai įsivaizduojame kaip mistinį reiškinį, kuris keičia Žemės veidą, tačiau neliečia mūsų asmeniškai. Tačiau vis daugiau specialistų perspėja, kad kylanti temperatūra ir ekstremalūs oro pokyčiai pirmiausia turės įtakos tam, ką dedame į pietų lėkštę.

Rašytoja ir žurnalistė Amanda Little seniai domisi aplinkosaugos, energetikos ir klimato kaitos temomis. 2010 m. pristatydama knygą „Power Trip: The story of America’s Love Affair with Energy“ ji išsiaiškino šį tą netikėto: žmonėms įdomiausia buvo ta ...

Visą straipsnį gali skaityti tik prenumeratoriai. Prisijungti