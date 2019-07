Virtuvės meistrai pataria, ko nekepti ant grotelių

Vasara – kepsnių ant grotelių metas. Pastaraisiais metais tapo madinga kepti kone viską – nuo tradicinių šlaunelių, sparnelių ir pan., iki egzotiškų vaisių ar daržovių. Tačiau virtuvės meistrai perspėja, kad ne visi produktai tinkami kepti ant grotelių.

„Ne vienas ir ne du, bet net trys virtuvės meistrai liepė jus perspėti, kad kuo greičiau nuo anglių patrauktumėte tuos mėsainius!, – įtikinamai skelbia „Bloomberg“. – Geriau dėkite juos į keptuvę arba ant kaitlentės (galvoje turima plancha, greitai įkaistanti metalinė arba špižinė kepimo plokštė). Svarbiausia yra lygus paviršius, kad liepsnoms apačioje nepaaukotumėte nė lašelio vertingų riebalų ir skonio.

Tarp produktų, kuriuos vertėtų „patraukti nuo anglių“, vardijami kebabai ir žuvis stambiomis skaidulomis, salotos, šoninė.

Tiems, kurie negali atsisakyti ant grotelių keptų mėsainių, šefas

Dviejų restoranų savininkas šefas Gray Brooks siūlo kompromisą tiems, kurie niekaip negali visiškai atsisakyti ant grotelių keptų mėsainių: „Jei labai norite, kad tas nuostabus kepto mėsainio kvapas skverbtųsi per kiemus ir keltų pavydą kaimynams, tiesiog pasilikite vieną „atsarginį“ mėsainio paplotėli, jį ir iškepkite ant grotelių. Tai verta aukos.”

Taigi, produktų sąrašas.

Mėsainiai

Pataria Bryan Voltaggio, Vašingtoe veikiančio restorano „Voltaggio Brothers Steak House“ virtuvės šefas ir bendraturtis:

„Mano brolis Michaelis ir aš savo restorano meniu turime mėsainių, bet net namuose jų nekepame ant grotelių. Kepame juos ant kaitlentės arba sunkioje keptuvėje jiems. Dėl lygaus paviršiaus jie apskrunda tolygiai ir rezultatas – puikus sultingas mėsainis.”

Minėtasis Gray Brooks, restoranų „Littler“ ir „Jack Tar & the Colonel’s Daughter“ Durhame (JAV) savininkas ir šefas, perspėja: „Tik nedėkite mėsainių ant grotelių. Beveik visi skanūs jautienos riebalai tiesiog nuvarva į ugnį. Kai mėsainiai kepami ant lygaus paviršiaus ar ketaus keptuvėje, iš jautienos išsiskyrę riebalai patys tampa kepimo priemone ir padeda susiformuoti skaniai plutelei. Jei labai norite kepti mėsainius ant grotelių, puikiai tai suprantu, barbekiu yra vienas iš šauniausių dalykų pasaulyje, ant kepsninės padėkite ketaus kepimo plokštę. Tačiau ant grotelių galite kepti svogūnus, taip mėsainiui suteiksite nuostabų dūmų prieskonį”.

Tae Strain, Vašingtone veikiančio restorano “Momofuku CCDC” šefas, sako žinantis, kad kepimo grotelės yra amerikietiškas standartas, bet geriausi mėsainiai iškepa ant kaitlentės arba ketaus keptuvėje.

„Tobuli mėsainiai privalo turėti gerą plutelę ir umami, gerų riebalų ir natūralių sulčių. Kepant ant grotelių visa tai prarandama, nes riebalai ir sultys nuvarva žemyn“.

Krevetės be kiauto

Ford Fry, Atlantoje veikiančio restorano „Little Rey“ šefas ir savininkas, baisisi ant grotelių kepamomis krevetėmis be kiauto. (Krevetės su kiautu yra visiškai kitas reikalas ir, tarp kitko, skatintinas).

„Krevečių mėsa yra labai jautri karščiui, taigi padėjus jas ant įkaitintų grotelių, krevetės greitai išsausės, nesvarbu, marinuotos jos ar ne. Krevetės tiesiog maldauja būti kepamos svieste, su meile ir švelniai. Jei labai norite dūminio prieskonio, kepkite jas atsargiai, kuo toliau nuo tiesioginio karščio, tada perkelkite į indą su tirpintu sviestu, kur jos baigs kepti“, – pataria virtuvės šefas.

Salotų gūžės

Roberto Deiaco, Niujorke veikiančio restorano „Avena Downtown“ šefas, sako, jog, nepaisant, kad ant grotelių keptos salotos yra daugybės patiekalų sudedamooji dalis, vis tik jų tokiu būdu kepti nereikėtų: „Daugelis gūžinių salotų turi daug vandens, ir kepamos tiesiog suvysta. O cikorija kepama ant grotelių net apkarsta“.

Vištienos krūtinėlė be odos

Leonard Botello IV, barbekiu meistras ir restorano „Truth BBQ“ Hiustone savininkas, sako, jog vienintelis maisto produktas, kurio jis nekepas ant grotelių, yra vištienos krūtinėlė be odos. Ją kepant tekstūra gali pakisti ir tapti tarsi guminė, be to, kepimas ant grotelių išsausina mėsą.

Dešrelės ir storai pjaustyta šoninė

Jocelyn Guest ir Erika Nakamura, Niujorke veikiančio restorano „J&E Smallgoods“ bendrasavininkės. Niujorkas,

„Svarbus dalykas, ko nereikėtų daryti, tai žalią, nekeptą dešrelę kepti dideliame karštyje. Apvalkalas susitrauks, mėsa plėsis, rezultatas – neplanuoti fejerverkai, – cituoja moteris „Bloomberg“. – Jei norite kepti dešreles ant grotelių, pirmiausia jas pavirkite ant mažos ugnies vandenyje arba aluje. Ir jokiu būdu nekepkite ant grotelių storai pjaustytos šoninės. Šoninė yra labai skanu, bet dėl varvančių kiaulienos riebalų galintys užsiliepsnoti jūsų namai nebūtų gražus vaizdelis. Jei be rūkytos kiaulienos šoninės gyventi negalite – išsikepkite ją orkaitėje.“

Jautienos kumpis

Michael Lomonaco, „Porter House“ ir „Hudson Yards Grill“ restoranų Niujorke šefas, siūlo nešvaistyti laiko bandant iškepti puikų kepsnį ant grotelių: „Jis tiesiog taps guminis. Tokią liesą mėsą geriausia kepti orkaitėje ir žemoje temperatūroje, nes jis neatlaikys aukštos griliaus temperatūros“.

Tortilijos

Julian Medina, Niujorke veikiančio restorano „Latineria“ šefas, sako, jog tortilijos, kepamos ant grotelių, sukietėja. tam geriau naudoti kaitlentę arba keptuvę ir tortilijos apkeps vienodai, nes tolygus paviršius padės išlaikyti drėgmę.

Ananasai ir persikai

David Guas, laidos „American Grilled“ vedėjas, restorano „Bayou Bakery“ Arlingtone šefas ir savininkas, perspėja, jog prisidarysite daugiau vargo nei naudos, jei dėsite persikus ir ananasus and grotelių: „Priklausomai nuo to, kiek vaisiai prinokę, jie gali tiesiog suirti. Be to, grotelės turi būti labai gerai nuvalytos, kad vaisius neprisigertų prieš tai kepusios mėsos ar žuvies skonio. O kai baigsite kepti vaisius, reikės taip pat kruopščiai viską vėl nušveisti“.