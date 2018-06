30-ies geriausių Lietuvos restoranų sąraše – 8 nauji vardai

„Gero maisto akademija“ (GMA) pranešė, jog šių metų 30-ies geriausių Lietuvos restoranų sąrašas jau sudarytas. Svarbiausioji jo intriga – į jį pateko aštuonios naujos maitinimo įstaigos, vadinasi, aštuonios iškrito.

Kuriems restoranams šiemet nepavyko surinkti pakankamai balų, ims aiškėti kitą savaitę: 2018-ųjų geriausių šalies restoranų reitingas projekto tinklapyje bus pradėtas skelbti nuo birželio 11 d., pradedant 30-ąja vieta. Aukščiausiais balais įvertinti restoranai bus paskelbti birželio 28 d.

Sekantieji GMA narių trečius metus sudaromą sąrašą tikriausiai prisimena, jog didelis naujokų skaičius jame nėra pirmiena. Antai pernai į antrą kartą sudaromą sąrašą pateko dar daugiau – 11 naujų vardų, tarp jų buvo ir vos pusę metų veikiantis naujokas – Kauno restoranas „Numan“.

Pasak Lino Petrukaičio, GMA įkūrėjo, pokyčių sąraše įvyko ir daugiau: šiemet trys restoranai sugrįžo į geriausiųjų trisdešimtuką, t.y. 2016 m. jie buvo įvertinti kaip vieni geriausių šalyje, o pernai, nors ir per plauką, iš sąrašo buvo iškritę. Komentuodamas kitus sąrašo pokyčius, p. Petrukaitis atskleidžia tik tiek, jog šių metų sąraše aukščiausias kilimas įvyko per daugiau nei 15 pozicijų. Didžiausias kritimas, tačiau neiškritimas iš reitingo, – per 13 pozicijų.

Prognozės

30-ies geriausių Lietuvos restoranų sąrašas atrinktas iš ilgesniojo – 60-ies, pastarąjį sudarė GMA taryba. Tarybos sudarytas sąrašas buvo išsiųstas daugiau nei šimtui GMA narių, jie iš sąrašo išrinko po 10, jų manymu, geriausių restoranų, kuriuose jie lankėsi ne anksčiau nei pastarąjį pusmetį ir 10-ies balų sistema įvertino juos už maistą, gėrimų meniu, aplinką ir aptarnavimo kokybę. Susumavus balus buvo sudarytas 30-ies geriausių restoranų sąrašas.

Dar balsavimui vykstant keli GMA tarybos nariai pasidalijo spėjimais apie būsimą sąrašą.

Anot Arūno Starkaus, Lietuvos someljė asociacijos ir „Vyno klubo“ steigėjo, per pastaruosius metus Lietuvoje nebuvo „ambicingų naujienų“ – šefai tobulino ir puoselėjo tai, ką jau buvo sukūrę. Tai reiškia, kad persigrupavimo trisdešimtuke bus, tačiau radikalių pokyčių nereiktų laukti.

„Manau, kad keli geriausi restoranai ir toliau išsilaikys pirmose pozicijose. Kita vertus, poros metų patirtis parodė, kad vietų kaita ir persiskirstymas yra gana didelis“, – GMA pranešime cituojama Evalda Šiškauskienė, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė.

Vyno specialistas Petras Jarašūnas, Someljė mokyklos dėstytojas, pernai balsuodamas vienintelis 100% pataikė atspėti pirmąsias tris vietas. Šiemet jo spėjimai panašūs: „Laimėjimą vėl prognozuočiau Liutauro Čepracko „Gastronomikai“ – visi ten praleisti vakarai įsiminė ilgam ne tik man, bet ir draugams, su kuriais lankiausi. Nors šefo Mato Paulino ir „Numan“ restorano keliai išsiskyrė, tačiau ten valgyta vakarienė paliko puikų įspūdį, o dar ir vienareikšmiškai rimčiausias taurėmis priderinto vyno komplektas Lietuvoje kilsteli kartelę. Šiemet į trečiąją poziciją įrašiau maloniai nustebinusį „La Esperanza“ restoraną – originaliai pateiktas ir skanus maistas, jauki unikali aplinka, geras klasikinio stiliaus aptarnavimas ir puiki vyno korta“, – cituojamas p. Jarašūnas.

„30 geriausių restoranų“ organizuoja GMA kartu su Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija, Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacija, Valstybiniu turizmo departamentu prie Ūkio ministerijos ir žurnalu „Geras Skonis“. Projekto pagrindinis partneris – indų ir interjero detalių prekės ženklas „iittala“.