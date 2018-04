Ne iki galo iškeptas kepsnys? Restoranas tam turi priežastį

Jei kaskart užsisakę vidutiniškai iškeptą kepsnį, gaunate jį beveik žalią, žinokite, kad taip yra ne tik jums. Specialiai iki galo neiškepti kepsniai restoranų versle tampa įprastu dalyku.

Restoranai taip elgiasi visai ne tam, kad tyčia norėtų sugadinti jums pietus. Už ne iki galo iškeptų kepsnių slypi verslo logika, rašo „The Independent“.

Daugybė restoranų JAV yra priversti tiesiog išmesti perkeptus kepsnius, jei klientai jais nebūna patenkinti. Tad jie renkasi mėsos neiškepti iki galo, nes tokį kepsnį kliento pageidavimu galima dar kartą trumpam užmesti ant grotelių. Perkepto kepsnio šitaip „pataisyti“ būtų neįmanoma.

Mėsą daugybei JAV restoranų tiekiančios bendrovės „Pat LaFrieda Meat Purveyors“ vadovas Markas Pastore sako, kad iki galo neiškeptų kepsnių tendenciją pastebėjo dar pernai.

„Dabar jau tampa norma užsisakyti ne „vidutiniškai keptą“, o „vidutiniškai keptą plius“ kepsnį. Priešingu atveju jis ant stalo atkeliauja iškeptas ne iki galo“, – sako M. Pastore.

Restoranų versle Niujorke dirbantis verslininkas Stephenas Hansonas priduria, kad toks restoranų elgesys turi ekonomines priežastis. Kepsniai yra vieni brangiausių patiekalų, tad dauguma verslininkų visai nenori jų mesti į šiukšliadėžes vien todėl, kad klientų skoniui kepsnys pasirodė per daug iškeptas.

Kita vertus, Markas Schatzkeris, knygos „Steak: One Man‘s Search for the World‘s Tastiest Piece of Beef“ autorius, pastebi, kad su ne iki galo iškeptais kepsniais siejasi ir tam tikras snobizmo aspektas. Juk rausvas neperkeptas mėsos gabalėlis ir atrodo patraukliau, ir sulaukia daugiau dėmesio „Instagram“ tinkle nei pilkas perkeptas kepsnys.