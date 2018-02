Apie sveiką maistą – kitaip

Mitybos specialistų „išduodami“ leidimai valgyti vienus produktus ir vengti kitų, kaip ir stebuklingos dietos, akivaizdžiai priklauso nuolat kintančių reiškinių, panašių į klimato kaitą, sferai – kai kurie produktai, tarkime, kava, šokoladas, kiaušiniai, mėsa ir panašūs, tampa tai vaistais, tai nuodais.

Šiuo požiūriu įdomus į VŽ akiratį patekęs JAV žurnale „Forbes“ išspausdintas žinomo dietologo Jonny Bowdeno straipsnis, šiame rašinyje jis reabilituoja produktus, kurių kiti mitybos specialistai pataria vengti.

„Kokia dieta tinkamiausia visaverčiam žmogaus gyvenimui? Vegetariška? Veganiška? Baltymų? Be riebalų? Be pieno? Be gliuteno?

Nėra jokios geriausios dietos. Bet kuriuo atveju jokios, kuri būtų pagrįsta suvartojamu baltymų, riebalų ar angliavandenių kiekiu“, – sako p. Bowdenas. Savo teiginį jis iliustruoja pavyzdžiu: žmonės gyveno, gyvena ir vargo nemato misdami didesnį baltymų ir riebalų kiekį turinčiais produktais (Grenlandijos eskimai); mažai baltymų, daug angliavandenių (pietinės Afrikos čiabuviai); daug termiškai neapdoroto pieno (Loetschentalio slėnio Šveicarijoje gyventojai); daug sočiųjų riebalų (Trobriando salose Papua ir Naujojoje Gvinėjoje); Kenijos ir Tanzanijos masajų genčių „dietų“ pagrindas yra gyvulių kraujas.

Žmonės amžių amžiais laikosi šių „dietų“ ir jų nekamuoja ligos, moderniajame pasaulyje tapusios epidemija – diabetas, nutukimas, osteoporozė, širdies kraujagyslių ligos, vėžys.

Anot dietologo, šias dietas vienija tai, jog „visos jos pagrįstos minimaliai apdorotu sveiku maistu, ant kurio nėra brūkšninio prekių kodo. Riešutai, uogos, pupelės, šviežias pienas, mėsa – beveik visas neapdirbtas ar mažai apdirbtas maistas yra sveikas, nesvarbu, kiek gramų angliavandenių, baltymų ar riebalų yra jo sudėtyje“.

Be to, primena p. Bowdenas, tuose produktuose yra itin mažai cukraus, o mūsų protėviai jo suvartodavo labai mažai – tiek, kiek gaudavo su maistu.

„Galimas dalykas, jog tai, ką valgai, – svarsto specialistas, – daug mažiau svarbu nei tai, kiek produktai buvo apdoroti. Tikras – minimaliai apdorotas maistas – turi apsčiai vitaminų, mineralų, enzimų, antioksidantų, sočiųjų rūgščių, kitų naudingų medžiagų ir gali lengvai palaikyti į 10-ą dešimtmetį įžengusio žmogaus žvalumą ir gyvybingumą.“

Ne panacėja, bet...

Prieš bet kokią griežtą dietą ar produktų ribojimą pasisakantis dietologas vis tik vardija produktus, kurie, jo manymu, mums yra naudingiausi. Tarkime, įvairiausios uogos turi labai nedaug kalorijų, daug skaidulų ir yra prisotintos junginių, gerinančių atmintį ir padedančių grumtis su vėžiu.

Atlikti tyrimai parodė, jog riešutų valgytojai turi didesnę galimybę išvengti širdies ligų. Pupelės vertinamos dėl didelio skaidulų kiekio ir yra sudedamoji mitybos dalis žmonių, visuose žemės kampeliuose gyvenančių ilgą visavertį gyvenimą.

Kiekvienos sveikos mitybos dalis, teigia specialistas, yra baltymai. Ir mėsa, nepaisant jos prastos reputacijos, gali būti sveikas maistas – ir tai yra svarbu – jei ji yra gyvulių, kurie laisvai ganėsi ganyklose, nematė pramoninių fermų ir niekada nebuvo kemšami antibiotikų ir hormonų.

Tą patį galima pasakyti ir apie šviežią pieną. Apskritai tikėtina, sako p. Bowdenas, jog pienas yra „vienas iš sveikiausių gėrimų pasaulyje, turintis nesuskaičiuojamas minias garbintojų, kurie, norėdami jo įsigyti iš nedidelių patikimų ūkių, yra pasirengę didelėms išlaidoms ir nepatogumams“.

Laukinės lašišos, turinčios nepalyginti daugiau omega-3 rūgščių, negu mažiau laimingi (ir dažnai vartojami, sveikatai labiau žalingi nei naudingi) jūrų fermose auginami jų broliai ir sesės, savo rausvą spalvą gauna iš galingo natūralaus antioksidanto astaxanthino. Baltymų, aminorūgščių ir antioksidantų derinys laukines lašišas „įstūmė“ į p. Bowdeno sveikųjų produktų sąrašą.

Kitas produktas – kiaušiniai – yra vienas iš puikiausių gamtos kūrinių, ypač jei suvalgai ir kiaušinio trynį.

Atsiminkite, sako dietologas, kad sveikas maistas reiškia jo „originalą“: mūsų protėviai nevalgė mažai riebalų turinčios elnienos, todėl ir mums nėra reikalo valgyti omletą, iškeptą vien iš baltymų.

Arbata – visokia

Blogų daržovių nėra, tačiau kai kurias iš jų p. Bowdenas vadina „superžvaigždėmis“. Tai – daržovės iš Brassica rūšies – brokoliniai kopūstai, briuseliniai kopūstai, lapiniai kopūstai. Vaisių karalystėje geriausio gydytojo reputacijos nusipelnė obuoliai: juose apstu skaidulų, mineralų, vitaminų, organinių rūgščių, antibakterinių savybių turinčių medžiagų ir t. t.

Nauji įdomūs tyrimai teigia, kad granatų sultys mažina vėžio ligų progresą. Kiti tyrimai rodo, jog šios sultys mažina kraujo spaudimą ir gali veikti kaip „natūrali viagra“.

Arbata, sako dietologas, nusipelno būti įtraukta į bet kurį sveikiausių pasaulio produktų sąrašą. Antrasis (po vandens) pasaulyje daugiausia vartojamas gėrimas – visos arbatos rūšys: juodoji, žalioji, baltoji, matė ir kt. – yra gausus antioksidantų ir nuo uždegimų saugančių medžiagų. Kai kurios arbatos rūšys, pvz., žalioji, turi katechinų, reguliuojančių kraujospūdį, mažinančių vėžinių ligų tikimybę, normalizuojantys cholesterolio kiekį kraujyje ir t. t. Arbatos katechinai yra 20 kartų stipresnis antioksidantas nei vitaminas E, taigi žalioji arbata lėtina senėjimo procesą.

Pagaliau nevertėtų pamiršti česnakinių šeimos (Alliaceae) narių – svogūnų, česnakų ir svogūnėlių.

Dėl savo gydomųjų savybių česnakai vartojami tūkstantmečius; šimtai paskelbtų studijų įrodo juos turint nuo uždegimo saugančių savybių, kalba apie gebėjimą mažinti širdies ligų riziką. Daugybė studijų, sako p. Bowdenas, parodė atvirkštinį santykį tarp svogūnų vartojimo ir kai kurių vėžinių ligų.

„Sveika mityba tikrai neturi būti sudaryta iš visų šių „sveikiausių produktų žemėje“, – demokratišką savo tekstą baigia dietologas. Į kasdienį racioną jis pataria įtraukti vis kitų produktų iš „žvaigždžių“ sąrašo.

Sveikiausi produktai pagal Jonny Bowdeną:

Uogos, pupelės, riešutai, laukinės lašišos, šviežias pienas, mėsa, kiaušiniai, kopūstai, obuoliai, svogūnai ir česnakai, granatų sultys, arbata

Šaltinis: Forbes