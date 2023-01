„Renault“ ir „Nissan“ susitarė būti lygiaverčiais aljanso partneriais

„Reuters“ / „Scanpix“ nuotr.

Pokyčiai suvienodins abiejų dalyvių balsavimo teises, teikia vilčių dėl aljanso perėjimo į naują lygmenį.

Prancūzijos automobilių gamintojas „Renault“ ir jo ilgametis partneris iš Japonijos – „Nissan“ pirmadienį susitarė suderinti aljanso galios balansą, sumažinant pirmojo įtaką.

Dabar nuspręsta, kad Prancūzijos kompanijos valdomas „Nissan“ akcijų paketas bus sumažintas nuo 43% iki 15%.

„Automotive News“ rašo, kad kalbos dėl šios sutarties prasidėjo prieš metus, o procesą jau artimiausiomis dienomis turėtų įtvirtinti kompanijų ir aljanso valdybos.

Pirmadienį išplatintame pranešime aiškinama, kad susitarimas sulygintų abiejų kompanijų balsavimo teises. „Renault“ perleis 28,4% „Nissan“ akcijų Prancūzijos patikos fondams. Tokiu būdu jos bus „neutralizuotos“ sprendimų priėmimo atžvilgiu, nors dabartiniam jų savininkui teiks finansinę naudą iki tol, kol bus parduotos.

Pranešime skelbiama, kad šio proceso siekis yra sustiprinti ryšius aljanso viduje ir maksimaliai padidinti visiems akcininkams kuriamą vertę.

Susitarimas numato ir tai, kad „Nissan“ investuos nenurodomo dydžio sumą į „Renault“ elektromobilių padalinį „Ampere“. Tai pat ir tai, kad abu gamintojai imsis „didelę vertę kuriančių operacinių projektų“ Lotynų Amerikoje, Indijoje ir Europoje.

„Renault“ ir „Nissan“ sudarė aljansą 1999-ųjų kovą, pastarąjį išgelbstint nuo realios bankroto grėsmės. 2016 m. prie aljanso buvo prijungtas kitas sunkimus patiriantis japonų gamintojas – „Mitsubishi“.

Šio aljanso architektu ir strategu buvo tuometinis „Renault“ vadovas Carlosas Ghosnas. Jis planavo visišką „Renault“ ir „Nissan“ susijungimą, tačiau 2018 metais Japonijoje buvo sulaikytas, remiantis įtarimais dėl jo pajamų deklaravimo ir dėl įmonės turto naudojimo asmeniniais tikslais. Netrukus po to jis neteko savo postų aljanso vadovybėje, o po kurio laiko pabėgo iš Japonijos ir slapstėsi Libane.

„Automotive News“ rašo, kad susitarimas turėtų atlaisvinti aljanso įtampas, kurios kilo po C. Ghosno arešto. Be to, sudarytos naujos bendradarbiavimo sąlygos leistų tikėtis fundamentalaus aljanso atgimimo.

Praėjusį lapkritį „Renault“ paskelbė apie pasirašytą susitarimą su Kinijos automobilių pramonės milžinu „Geely“. Šios kompanijos planuoja įkurti naują gamintoją, kuris gamintų hibridinės pavaros sistemas ir „didelio efektyvumo“ vidaus degimo variklius.

Prancūzai taip pat pasirašė ilgalaikio strateginio bendradarbiavimo sutartį su JAV lustų gamintoju „Qualcomm“, kuris taip pat turėtų tapti „Ampere“ dalininku.

