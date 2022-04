„AvtoVAZ“ salonuose nebeliko „Lada“ automobilių su automatinėmis pavarų dėžėmis

„AvtoVAZ“ konvejeris. Gamintojo nuotr.

Dėl tarptautinių sankcijų komponentų stokojančio gamintojo atstovai spėlioja, kad tokių versijų nebus „artimiausius metus, o gal ir dvejus“.

„Gazeta.ru“ rašo, kad apklausus skirtinguose Rusijos miestuose veikiančius „Lados“ prekybos salonus, paaiškėjo, jog modeliai su automatinėmis pavarų dėžėmis tapo dideliu deficitu.

Šis trūkumas atsirado, kai dėl įvestų tarptautinių sankcijų Rusijos gamintojui buvo nutrauktas Vokietijos transmisijų gamintojo ZF ir Japonijos „Jatco“ komponentų tiekimas. Dabar kalbama apie naujo tiekėjo paieškas, tačiau akivaizdu, kad tai nebus greitai padaryta, nes rusai turės susirasti JAV ir ES sankcijų norintį ir galintį nepaisyti tiekėją.

VŽ rašė, kad netekę importuojamų komponentų, Rusijos gamintojai paskelbė gaminsiantys specialias versijas, kuriose bus atsisakyta pažangesnių technologijų. Visų pirma – elektronikos.

Ukrainą užpuolusi ir dėl to beprecedenčių sankcijų sulaukusi šalis vėl leido savo gamintojams surinkinėti Europoje iki 1992-ųjų galiojusio „Euro 0“ taršos standartą atitinkančius automobilius. Tai buvo padaryta dėl to, kad vietiniai gamintojai nebeturi elektroninių variklio valdymo sistemų, leidusių pasiekti iki karo Ukrainoje buvusį privalomą „Euro 5“ standartą.

Balandžio 24 dieną „AvtoVAZ“ pabaigė dėl sankcijų poveikio paskelbtas gamyklos atostogas, kurios buvo perkeltos iš ateinančios vasaros. Dabar Rusijos automobilių pramonės gigantas skelbiasi planuojantis gaminti „Lada“ modelius be stabdžių ABS ir be elektroninės stabilumo programos (ESP), navigacijos įrenginių ir be saugos pagalvių. Varikliai atitiks „Euro 2“ taršos standartą.

