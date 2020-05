Savivaldybėms išdalinta 100 iš „Danpower“ gautų elektromobilių stotelių

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Iki kitų metų vasaros Lietuvos keliuose turėtų atsirasti 100 naujų elektromobilių įkrovimo stotelių. Jų tinklo plėtrą įgyvendina Transporto kompetencijų agentūra drauge su 39 šalies savivaldybėmis, kurių pasirinktose vietose ir bus įrengtos 22 kW galios stotelės.

„Iki šiol įkrovimo stotelės daugiausia buvo įrenginėjamos prie pagrindinių šalies kelių, o dabar jos atsiras ir arčiau gyventojų – miestų centrinėse dalyse, gyvenamuosiuose rajonuose, šalia lankytinų objektų. Labai džiaugsimės, jeigu toks žingsnis padės priimti sprendimą rinktis aplinkai draugiškesnę transporto priemonę“, – pranešime sako Goda Bražytė-Balčiūnė, Transporto kompetencijų agentūros vadovė.

Anot jos, savivaldybių susidomėjimas elektromobilių įkrovimo stotelėmis buvo didžiulis. Agentūra organizavo savivaldybių poreikių išsiaiškinimo apklausą, kurios rezultatai smarkiai pranoko turimų stotelių skaičių. Tuomet nuspręsta stoteles savivaldybėms paskirstyti atsižvelgiant ne tik į pareikštus norus, bet ir į gyventojų skaičių.

Daugiausia stotelių – 20, per artimiausią mėnesį bus perduota Vilniaus miestui, po 10 – Kaunui ir Panevėžiui, 8 – Klaipėdai, 5 – Šiauliams, 4 – Mažeikiams, po 3 – Jonavai, Tauragei ir Kėdainiams. Po 2 stoteles gaus Utena, Visaginas, Kretinga ir Radviliškis, o likusioms 26 savivaldybėms teks po 1 stotelę.

Priimdamos stoteles savivaldybės įsipareigos per vienerių metų laikotarpį jas įrengti pačių pasirinktose vietose, kurios būtų viešos – t.y. laisvai prieinamos 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę. Taip pat savivaldybės savarankiškai spręs dėl jų eksploatavimo.

Šimtas elektromobilių įkrovimo stotelių Lietuvoje bus įrengiamos laikantis taikos sutarties tarp Energetikos ministerijos ir Vokietijos įmonės „Danpower“ sąlygų. Šio projekto įgyvendinimas patikėtas Transporto kompetencijų agentūrai.

