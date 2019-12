G. Murray superautomobilis su oro siurbliu

Gordonas Murray, buvęs „McLaren“ dizaineris, sukūręs rekordinį F-1 superautomobilį, nori pakartoti istoriją. Dabar jis gamybai ruošia naują kūrinį – T50 pavadintą superautomobilį su gale įmontuotu oro siurbliu.

Pranešama, kad daugiau nei 2,7 mln. Eur kainuosiantis superautomobilis viešai bus pristatytas 2020 m. gegužę, o dabar gamintojas paskelbė pirmąją nuotrauką ir šiek tiek detalios informacijos. Serijinę T50 gamybą ketinama pradėti 2021 m. Pirmąją numatomą gamybos seriją sudarys 125 automobiliai: 100 jų bus pritaikyti viešiesiems keliams, kiti – lenktynių trasai.

T50 apibūdinamas kaip „analoginis“ automobilis – tai reiškia, kad jo kūrėjai vengia skaitmeninių technologijų, siekdami išsaugoti grynąjį automobilio valdymo pojūtį.

nuotrauka:1left

Tačiau galinėje kėbulo dalyje yra serijiniam automobiliui nebūdingas įrenginys – besisukantis 400 mm dydžio propeleris, išsiurbiantis orą iš po automobilio ir padidinantis jo aerodinaminį prispaudimą prie kelio. Oro siurblio veikimas gali būti valdomas tiek rankiniu, tiek automatiniu būdu.

Kaip ir legenda tapę „McLaren F1“, naujasis T50 bus su trijų vietų salonu ir centre esančia vairuotojo sėdyne. Centrinėje anglies pluošto kėbulo dalyje įkomponuotas „Cosworth“ konstrukcijos 4 litrų, 12 cilindrų variklis be turbokompresoriaus pasiekia apie 650 AG ir pramonėje neprilygstamus 12.400 sūkių per minutę. Jo galia per mechaninę transmisiją bus perduodama į galinius ratus.

T.50 eskizas. „Newspress“ nuotr.

