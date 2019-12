„Lotus“ kuria 2.000 AG hiperautomobilį

Britų sportinių automobilių gamintoja „Lotus“ jau bando kuriamą galingiausią serijinį modelį su hibridine pavaros sistema.

„Evija“ pavadintas hiperautomobilis jau buvo parodytas Kinijoje, Guangdžou automobilių parodoje. Dabar paviešintas vaizdo įrašas ir nuotraukos, kuriose matyti bandomas prototipas.

Gamintojas žada 2.000 AG ir 1.700 Nm pajėgumą pasiekiančią hibridinę pavaros sistemą. Tai pranoksta taip pat gamybai ruošiamo hiperelektromobilio „Pininfarina Battista“ ir „Rimac C_Two“ (1914 AG) bei galingiausio vidaus degimo variklio varomo „Bugatti Chiron“ (1.500 AG) pajėgumus. Tikimasi, kad „Evija“ bus greičiausias serijinis automobilis itin sudėtingoje Niurburgringo lenktynių trasoje.

„Evijos“ gamybą ketinama pradėti 2020 m. viduryje. Planuojama, kad automobilių bus pasiūlyta ne daugiau nei 130, jie bus parduodami už 2,4 mln. Eur sumą. Norintys rezervuoti automobilį, turi sumokėti maždaug 297.000 Eur užstatą. Pirkėjams bus siūlomas hibridinis automobilis su visų ratų pavara, nuo 0 iki 100 km/val. įsibėgėjantis greičiau nei per 3 sekundes. Skelbiama, kad „Evija“ 300 km/val. pasieks greičiau nei per 9 sekundes, o maksimalus greitis viršys 322 km/val.

Tai bus pirmasis „Lotus“ modelis, sukurtas po to, kai šį legendinį sportinių automobilių gamintoją įsigijo Kinijos automobilių pramonės gigantas „Geely“. Be to, tai bus pirmasis naujas „Lotus“ po daugiau nei 10 metų pertraukos.

„Lotus Evija“ prototipas. „Newspress“ nuotr.

