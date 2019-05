„Tesla Model 3“ tapo perkamiausiu Europoje brangiu sedanu 

Kovo mėnesį pigiausias „Teslos“ elektromobilis rinkoje pranoko 3 serijos BMW, „Audi A4“ ir C klasės „Mercedes-Benz“.

Apie tai, su nuoroda į „JATO Dynamics“ pateikiamus rezultatus, praneša „Bloomberg“. Šiais metais Europos rinkoje pasirodęs mažiausias ir pigiausias „Teslos“ gaminys – „Model 3“ jau vasarį tapo geriausiai perkamu brangiu vidutinės klasės sedanu. Kovo mėnesį vėl pakartojęs tokią sėkmę, rinkoje ilgai lauktas (jo gamyba buvo atidėliojama apie 1,5 metų) elektromobilis tapo geriausiai perkamu automobiliu Norvegijoje, Šveicarijoje ir Nyderlanduose. Norvegijoje jis užėmė 29% rinkos dalies.

Lyginamas su vokiškais „premium“

Vokietijoje pigiausia „Tesla Model 3“ versija kainuoja 44.500 Eur – tokia kaina jį leidžia lyginti su vidutinio dydžio „premium“ segmento automobiliais.

Audringas naujojo elektromobilio debiutas Europos rinkoje leido Elono Musko įkurtam gamintojui tapti 25-ąją pagal populiarume marke Europoje, aplenkiant „Lexus“, „Jaguar“ ir „Alfa Romeo“.

Iki šiol prekyba „Tesla Model 3“ pradėta ne visose Europos šalyse, todėl išlieka galimybė tolimesniam rezultatų augimui. Jau kitą savaitę naująjį elektromobilį planuojama pasiūlyti Jungtinėje Karalystėje, kurioje galima tikėtis itin didelio pirkėjų aktyvumo.

Tačiau „Bloomberg“ pastebi, kad „Model 3“ sėkmę lydi itin didelis senesniųjų „Teslos“ modelių paklausos nuosmukis. Didžiojo „Model S“ prekyba Europoje smuko 72%, iki 787 vnt., o SUV tipo „Model X“ – 52%, iki 874 vnt.

JATO duomenimis, naujojo elektromobilio sėkmė akumuliatorių energija varomų automobilių rinką kovo mėnesį Europoje išaugino 85%, iki 40.000 vnt.

Balandis – ramesnis

Tačiau naujausi duomenys rodo, kad balandžio mėnesį ši banga atslūgo. Tai galėjo nulemti faktas, kad „Model 3“ turėjo daugybę, per ilgą laiką surinktų išankstinių užsakymų, kuriuos patenkinus, šių automobilių prekyba stotų į normalias vėžes. Be to, pats p. Muskas yra pastebėjęs, kad rezultatams užjūrio rinkose įtaką turi netgi automobilius vežančio laivo atvykimo data.

„Jeigu jis atplauks mėnesio 31 d., gali pasirodyti, kad rinkoje įvyko didelis pokytis, – tvirtino jis. – Bet iš tiesų tai bus tik laivo vėlavimas.“

Sunkumai tęsiasi

Naujausio modelio prekybos rezultatai Europoje yra kritiškai svarbūs gamintojui, kuris per I ketvirtį sudegino 1,5 mlrd. USD, o dabar pranešė, kad balansui sustiprinti vykdys kapitalo pritraukimą. VŽ rašė, kad ketinama išplatinti akcijų už 650 mln. USD ir išplatinti konvertuojamųjų obligacijų už 1,35 mlrd. USD. Dar numatyta teisė platintojams įsigyti papildomai išleidžiamų vertybinių popierių už 300 mln. USD. Pritrauktos lėšos bus panaudotos sustiprinti bendrovės balansą ir einamiesiems verslo poreikiams, nurodė „Tesla“.

„Teslos“ turimų grynųjų pozicija I ketvirčio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaigoje turėtomis lėšomis, sumažėjo 1,5 mlrd. USD, iki 2,2 mlrd. Eur. Sąskaitoje mažiausiai pinigų per 3 metus.

2021 metais „Tesla“ ruošiasi pradėti „Model 3“ pagrindu sukurto krosoverio „Model Y“ gamybą. Ponas Muskas sako manantis, kad šio modelio paklausa gali prilygti visų likusių markės modelių paklausai. Vokietijoje šio automobilio kaina gali siekti nuo 56.00 Eur.

