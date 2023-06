Istoriko žvilgsniu: Ukraina po karo, Rusija po Putino

Prie fronto linijos netoli išlaisvinto Neskučnės kaimo Donecko srityje, Ukrainoje, 2023 m. birželio 13 d. Oleksandro Ratušniako („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

„Ar Rusija po karo nebebus imperinė? Kurį laiką – taip. Ar ji gali vėl atgimti kaip imperija? Be abejo. Taip jau nutiko ne kartą. Todėl tiek Ukraina, tiek jos sąjungininkės turėtų apie tai galvoti ne tik nuo vienų rinkimų iki kitų, bet ir ilgesnėje istorinėje perspektyvoje. Net jei rytoj Rusijoje staiga į valdžią ateis koks nors naujas Gorbačiovas, Jelcinas ar kas nors kitas – žinome, kad po jelcinų ir gorbačiovų ateina putinai“, – „BBC Ukraine“ sako prof. Serhijus Plokhijus, žinomas ukrainiečių kilmės amerikiečių istorikas.

Vienas autoritetingiausių Ukrainos istorijos tyrinėtojų, Harvardo universiteto profesorius S. Plokhijus plačiojoje visuomenėje išgarsėjo bestseleriu „Europos vartai: Ukrainos istorija“ (The Gates of Europe: A History of Ukraine). Praėjus metams ...

Visą straipsnį gali skaityti tik prenumeratoriai. Prisijungti Tapę VŽ premium prenumeratoriais Galėsite skaityti visus „VŽ Premium“, „Verslo žinių“ laikraščio ir svarbiausius „Financial Times“ straipsnius

Darbo dienomis e. paštu gausite esminių aktualijų santrauką

Gausite asmeniškai jums parinktas naujienas pagal jūsų nurodytas dominančias sritis

Kokybiškam laisvalaikiui galėsite rinktis pažintinio žurnalo „Verslo klasė“ turinį internete

Klausytis „Verslo žinių“ podkastų

Investavimo idėjų, praktiškų patarimų, kaip tvarkyti asmeninius ir šeimos finansus, rasite portale manopinigai.lt