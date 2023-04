Aukcione – roko legendos Freddie Mercury'io asmeniniai daiktai

Freddie Mercury's koncerte Kelne, Vokietijoje. 1986 m. liepos 20 d. Marco Arndt'o (AP / „Scanpix“) nuotr.

Freddie Mercury'io, britų roko legenda vadinamo grupės „Queen“ vokalisto, gerbėjai gali pradėti taupyti: šiomis dienomis paskelbta, jog rugsėjį vyksiančiame aukcione bus parduodami jo asmeniniai daiktai ir meno kūriniai.

„Sotheby's“ aukcionų namuose parduodami daiktai netrukus bus eksponuojami Londone, Niujorke, Los Andžele ir Honkonge. Pagrindinė paroda, kurioje bus galima apžiūrėti maždaug 1.500 asmeninių Mercyry'io daiktų ir jam priklausiusių meno kūrinių, bus atidaryta „Sotheby's“ galerijoje Londone rugpjūčio 4 dieną. Uždarymas numatytas rugsėjo 5-ąją, Mercury'io 77-ojo gimtadienio dieną.

Šešių aukcionų (trys gyvai Londone ir trys internetu) serija prasidės rugsėjo 6 d. vakariniu aukcionu, kuris, pasak Davido MacDonaldo, Londono „Sotheby's“ Vieno savininko kolekcijos skyriaus vadovo, „bus toks, kokio norėtų Freddie – senovinis vakarinis aukcionas su smokingais. Tai bus tarsi didžiausių hitų albumas – kiekvienas „Sotheby's“ skyrius atrinks daiktus, kurie jiems ypač patiko“.

„Freddie Mercury'io kolekcija – tai vieno nepaprasto žmogaus kūrybiškumo, skonio ir neklystančio grožio pojūčio išraiška“, – sakė D. Macdonaldas.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Daiktai iš šventovės

Paskutinius gyvenimo mėnesius F. Mercury's praleido savo name „Garden Lodge“, Londono Kensingtone, ten ir mirė 1991 m. lapkričio 24 d., praėjus 24 valandoms po to, kai pareiškime patvirtino, kad serga AIDS, ir paragino savo gerbėjus prisijungti prie „kovos su šia baisia liga“.

Pasak „The Guardian“, daugiau nei 30 metų „Garden Lodge“ buvo neliečiami – tai buvo tarsi legendinės roko grupės „Queen“ superžvaigždės šventovė.

Anot žiniasklaidos, Mercury'ui namai buvo užuovėja nuo ryškaus viešo įvaizdžio, vieta, kurioje galėjo lankytis ir apsistoti jo draugai. Ilgainiui daininikas sukaupė meno kolekciją, joje – Viktorijos laikų paveikslai, XX a. dailininkų darbai, stiklo dirbiniai, japonų menas ir audiniai.

„Man patinka būti apsuptam puikių daiktų... išskirtinės netvarkos“, – sakė Mercury's knygoje „Freddie Mercury: A Life, In His Own Words“.

Aukcione pateikta apie 1.500 tų „puikių daiktų“ – ligi šiol niekur nerodytas Mercury'io ranka rašytas vienos garsiausių grupės „Queen“ dainų „We Are the Champions“ tekstas (už jį tikimasi gauti iki 300.000 GBP); rožiniai žvaigždės formos akiniai, panašūs į tamsius akinius, kuriuos Mercury's dėvėjo 1977 m. grupės hito „We Will Rock You“ vaizdo klipe; mažytės „Tiffany & Co.“ ūsų šukos; jo gitara, kuria, kaip manoma, buvo grojama rašant ir įrašant dainą „Crazy Little Thing Called Love“; liemenė, kurią Mercury's vilkėjo 1991 m. sukurtame paskutiniame muzikiniame vaizdo klipe „These Are the Days of Our Lives“; Pablo Picasso linoraižinys „Jacqueline au chapeau noir“; Faberžė brangakmeniais, nefritu ir emaliu puoštas stalinis laikrodis ir t. t.

Tarp daiktų yra Šv. Edvardo karūnos, kurią karalius Karolis III dėvės per savo karūnaciją gegužės 6-ąją, replika, prognozuojama jos kaina – 60.000–80.000 GBP.

Šv. Edvardo karūnos replika eksponuojama „Sotheby's“ parodoje Londone. 2023 m. balandžio 26 d. Kin Cheung (AP / „SCanpix“) nuotr.

Dar vienas „karališkas“ akcentas iš Mercury'io kolekcijos – raudono aksomo apsiaustas, apkraštuotas dirbtiniu kailiu ir pusbrangiais akmenukais. Apsiaustą dainininkas dėvėjo paskutinį kartą atlikdamas dainą „God Save the Queen“, kuria 1986-aisiais Knebvorte grupė užbaigė paskutinį savo koncertą.

Parduoda palikimą

F. Mercury'io daiktus iš „Garden Lodge“ aukcionui pasiūlė „viena iš artimiausių ir patikimiausių draugių“ Mary Austin, kuriai jis paliko visą savo turtą.

Pasak „theartnewspaper.com“, tris dešimtmečius M. Austin saugojo namą ir jame esantį turtą beveik tokį, koks jis buvo Mercury'io mirties dieną, tačiau dabar nusprendė kolekciją parduoti (nežinoma, ar namas taip pat bus parduotas).

„Jau daugelį metų man teko džiaugsmas ir privilegija gyventi apsuptai visų nuostabių daiktų, kurių Freddie's ieškojo ir kuriuos taip mylėjo, – rašoma M. Austin pareiškime. – Tačiau metai bėgo, ir atėjo laikas priimti sunkų sprendimą – užversti šį ypatingą savo gyvenimo puslapį. Man buvo svarbu tai padaryti taip, kaip, mano manymu, Freddie būtų patikę, o jis nieko nemėgo labiau nei aukcioną."

Skelbiama, jog dalį gautų lėšų M. Austin ketina skirti fondui „Mercury Phoenix Trust“ ir Eltono Johno AIDS fondui.

Freddie Mercury's koncerte Kelne, Vokietijoje. 1986 m. liepos 20 d. Marco Arndt'o (AP / „Scanpix“) nuotr.