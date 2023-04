Noterdamo sugrįžimas

Paryžiaus Notre-Dame katedra, 2023 m. kovas. Jeanne Accorsini („Sipa“ / „Scanpix“) nuotr.

Sukako ketveri metai, kai balandžio 15-osios pavakarę Paryžiuje užsiliepsnojo vienas žinomiausių Europos sakralių statinių – Dievo Motinos katedra (Notre Dame de Paris). Kai po gaisro Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paskelbė, kad ji bus atkurta po penkerių metų, mažai kas praleido progą pasišaipyti, tačiau dabar tai nebeatrodo juokinga – ambicingi planai, panašu, bus įgyvendinti.

Pasak BBC, prezidento E. Macrono pažadas per tokį trumpą laiką išgelbėti tuo metu sudegusią Dievo Motinos katedrą atrodė kaip „tipiškas makroniškas pasigyrimas“. Ir vis dėlto, minint ketvirtąsias gaisro metines, perspektyva po metų pamatyti katedrą, iškilusią visu gražumu, nebeatrodo neįgyvendinama.

„Pasižadėjome visam pasauliui darbus užbaigti per penkerius metus, – BBC cituoja į atsargą išėjusį Jeaną-Louisą Georgeliną, buvusį Prancūzijos kariuomenės vadą, po gaisro paskirtą vadovauti katedros atstatymui. – Ant kortos padėta mūsų reputacija, todėl turime sutelkti visas savo žinias, pastangas ir įgūdžius tikslui pasiekti.“

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir kultūros ministrė Rima Abdul Malak restauruojamojo katedroje. 2023 m. balandžio 14 d., Erico Tschaeno („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Restauravimo projekto simboliu žiniasklaida vadina 93 m aukščio katedros smailę, kurios griūtis vainikavo gaisrą.

Šiuo metu vienoje iš Rytų Prancūzijos įmonių baigiama kurti nauja smailė, o neseniai į Paryžių buvo atvežtas ir ant katedros stogo sumontuotas jos pagrindas: per 80 tonų sverianti konstrukcija, pagaminta iš šimtų ąžuolų kamienų.

Pasak žiniasklaidos, „šis pagrindas buvo pritaikytas milimetrais, kad tiksliai įkristų į viduramžių mūro kampus būtent ten, kur jį prieš 900 metų sumanė architektai“.

Anot J.-L. Georgelino, „artimiausiais mėnesiais paryžiečiai galės stebėti, kaip smailė iškils virš katedros“. Iš pradžių statyba vyks smailę uždengus, tačiau iki metų pabaigos ji bus atidengta, ir „o tada žmonės supras, kad katedra tikrai sugrįžo“.

Buvusi smailė – ne originalas

Išties, Dievo Motinos katedra su smaile buvo neatsiejama Paryžiaus panoramos dalis, tačiau ji mažai ką bendro turi su originalia viduramžių šventove. Smailė buvo pastatyta tik XIX a. viduryje, siekiant pakeisti senąją, kuri buvo išardyta per Prancūzijos revoliuciją. Neva dėl to, kad ji svyravo, o gal tuometinei valdžiai tiesiog prireikė švino, spėja istorikai. Per tą patį laikotarpį buvo pakeisti ir daugelis katedros vitražų, nes senieji stiklai tapo per trapūs.

Laimei, per gaisrą vitražai smarkiai nenukentėjo, anot BBC, – ugniagesiai puikiai išmanė savo darbą ir vandens ant įkaitusių stiklų nepylė, priešingu atveju jie būtų susprogę.

Notre-Dame de Paris katedra, 2023 m. balandžio 14 d. Sarah Meyssonnier (AP / „Scanpix“) nuotr.

Viduramžių vitražiniai rožiniai langai renovuojant katedrą paliesti nebuvo, o likusieji vitražai išimti ir išvalyti dirbtuvėse visoje šalyje.

„Per 200 metų ant jų susikaupė daug nešvarumų, – sakė Flavie Vincent-Petit, restauratorius ir stiklo pūtėjas. – Tai milijonų parapijiečių alsavimas, milijonų žvakių suodžiai, kondensato pėdsakai ant stiklo“.

Be smailės, atkūriamos ir sugriuvusios mūro dalys, tikslia kopija pakeistas ir visas apdegęs medinis stogo pagrindas.

Anot BBC, restauratorių tikslas – 2024 m. gruodį atnaujintoje katedroje švęsti pirmąsias mišias.

Istorija trumpai

Paryžiaus Sitė saloje XII a. pradėta statyti Dievo motinos katedra – unikalus Prancūzijos istorinis vietoženklis, iki gaisro kasmet ją aplankydavo iki 13 mln. žmonių. Katedra pradėta statyti 1163 m., statybos truko beveik 200 metų, užbaigta 1345-aisiais.

850 metų senumo ankstyvosios gotikos statinys įtrauktas į UNESCO pasaulinio paveldo sąrašą ir laikomas svarbiu Prancūzijos dvasiniu centru.

Prieš ketverius metus staiga kilęs gaisras sunaikino katedros medinės konstrukcijos stogą, ugnis supleškino ir architekto E. Viollet-le-Duc’o suprojektuotą, 1859 m. prie Katedros „pridėtą“ 93 m aukščio smailę. Po gaisro skelbta, jog pavyko išgelbėti daugelį viduje buvusių meno kūrinių, taip pat Grand-Orgue Magnifique vargonus.

Paryžiaus Notre-Dame katedra, 2023 m. kovas. Jeanne Accorsini („Sipa“ / „Scanpix“) nuotr.