Tarp gražiausių lietuviškų įmonių pavadinimų – „Broliai moliai“, „Spyglenė“, „Sotukai“

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vasario 21-ąją, Tarptautinės gimtosios kalbos dieną, Kultūros ministerijoje apdovanoti gražiausius lietuviškus įmonių pavadinimus pernai išsirinkę vadovai.

Gražiausių įmonių pavadinimų konkursą Valstybinė kalbos inspekcija (VKI) rengia 15 metų, jo tikslas – skatinti verslininkus rinktis lietuviškus, taisyklingus, įdomius, originalius vardus.

2022 m. Registrų centre įregistruota per 12.000 juridinių asmenų pavadinimų. Rinkdama gražiausius, VKI komisija atsisakė klubų, centrų, bendruomenių, draugijų, atstovybių, asociacijų, federacijų, sąjungų, bendrijų, viešųjų įstaigų pavadinimų ir tų, kurie sudaryti su dirbtiniais žodžiais, skaičiais, vietovardžiais ar asmenvardžiais. Be to, tarp nugalėtojų nepateko įmonės, apie kurių veiklą nepavyko rasti reikiamos informacijos.

Konkurso laureačių įmonių veikla įvairi: reklamos kūrimas, ikimokyklinis ugdymas, mediacijos ir psichoterapijos paslaugos, švenčių organizavimas, prekyba bitininkystės reikmenimis, juvelyrika, keramikos dirbinių studija, medienos gaminiai, fotografija ir vaizdo įrašai, elektroninė parduotuvė, skrydžiai oro balionu, vaikų užimtumo studija, maisto produktų prekyba, įrangos nuoma ir vidaus apdaila, buhalterinė apskaita, miškininkystė, šildymo, vėsinimo, vėdinimo sistemų įrengimas, buriavimo kursai, vyresnio amžiaus žmonių priežiūra ir slauga.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Valstybinė kalbos inspekcija išrinko šiuos pernai įregistruotus įmonių pavadinimus: „Atradimų skrynia“, „Jūra laše“, „Katės akis“, „Namisėda“, „Rimtas dėdė“, „Spyglenė“, „Vėjo pamušalai“, „Vienas namuose“, „Žiniukų mokyklėlė“ iš Vilniaus, „Dailidė genys“ iš Kauno, „Antaninis obuolys“, „Pasaka delnuos“ iš Klaipėdos rajono, „Padangių nuotykiai“ iš Kauno rajono, „Šildau šaldau“ iš Kaišiadorių rajono, „Bitės batai“ iš Panevėžio, „Ant saldžių debesų“, „Kaip gerai“ iš Kėdainių, „Broliai moliai“ iš Šakių, „Minties pirkliai“ iš Raseinių, „Pilnas šaukštas“ iš Utenos, „Skaičių kelionė“ iš Alytaus, „Sotukai“ iš Kelmės.

Konkurso laureatus sveikino kultūros viceministrė Daina Urbanavičienė, Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Audrius Valotka, verslininkas Ignas Staškevičius, konkurso sumanytojas, buvęs inspekcijos vadovas Donatas Smalinskas.

Portalo „delfi.lt“ lankytojų sprendimu, pats gražiausias pavadinimas iš komisijos atrinktųjų – „Rimtas dėdė“.

Valstybinės kalbos inspekcijos teigimu, kartais pradedantieji verslininkai nuogąstauja, kad jų pavadinimo nesupras užsieniečiai, bet pamiršta, kad didžioji dalis pirkėjų ir užsakovų bus Lietuvoje, jiems įmonių vardai užsienio kalbomis dažnai būna iš viso nesuprantami. Nuo pavadinimo prasideda įmonės veikla, tai labai glaudžiai susiję, todėl vardą reikia rinktis labai atsakingai, o gražus lietuviškas pavadinimas garsina pačią įmonę ir Lietuvą.

Parengta pagal Kultūros ministerijos informaciją.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.