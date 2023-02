Prezidentūroje įteiktos Nacionalinės kultūros ir meno premijos

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, išvakarėse Prezidentūroje įteiktos 2022-ųjų Nacionalinės kultūros ir meno premijos, apdovanotas ir Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas.

Lietuvoje būti kūrėju tuo pačiu reiškia ir užimti aktyvią visuomeninę poziciją, antradienį įteikdamas nacionalines premijas sakė Gitanas Nausėda, prezidentas.

„Praėję metai pasauliui dar kartą parodė, kad valstybingumą, šalies ir tautos istoriją būtina ne tik kurti, bet ir saugoti bei ginti. Mums, lietuviams, šios pareigos priminti nereikia. Lietuvoje būti kūrėju nuo seno reiškia ir užimti aktyvią visuomeninę poziciją“, – per iškilmingą ceremoniją sakė G. Nausėda.

Anot jo, tai rodo ir Ukrainoje žuvusio kino režisieriaus Manto Kvedaravičiaus istorija.

„Su mumis dar ilgai išliks gyvas atminimas vieno iš šių metų laureatų, M. Kvedaravičiaus, kuris krito didvyrio mirtimi, iki paskutinių akimirkų likęs ištikimas svarbiausiems savo gyvenimo ir kūrybos principams, universalioms žmogaus ir žmonijos vertybėms“, – sakė prezidentas.

M. Kvedaravičiui skirtą premiją atsiėmė jo dukra Tėja Kvedaravičiūtė ir sesuo Jurga Arustienė.

Premijos įteiktos ir poetui Rimvydui Stankevičiui, operos solistui Edgarui Montvidui, kompozitorei Žibuoklei Martinaitytei-Rosaschi, kino režisierei Giedrei Žickytei.

Rimvydas Stankevičius apdovanotas „už klasikos geną šiuolaikinėje poezijoje“. Pasak poeto, kartinis žodis jam yra „nacionalinė“.

„Džiaugiuosi ir didžiuojuosi ne tik ir ne tiek dėl to, kad esu įvertintas ir kad esame įvertinti šeši konkretūs žmonės, bet dėl to, kad turime vertų šiam titului. Turime daugiau nei telpa tiek į trumpąjį, tiek į ilgąjį sąrašą. Esu matęs, kaip skruzdžių bendruomenė persikelia per upės sraunumą. Pačios iš savęs jos suformuoja gyvą salelę ir nesiliauja buvusios atrama viena kitai, kol perneša į kitą krantą. Taip ir vienos tautos žmonės: jie patys iš savęs sutveria nacionalinę kultūrą. Visa tai, ką darome dėl savęs, išnyks su mumis, o tai, ką padarėme Dievui, tėvynei, artimui – išliks“, – atsiimdamas apdovanojimą sakė R. Stankevičius.

Operos solistas Edgaras Montvidas įvertintas „už sėkmingą kūrybinę veiklą garsinant Lietuvos dainavimo mokyklą visame pasaulyje“.

JAV gyvenanti kompozitorė Žibuoklė Martinaitytė-Rosaschi apdovanota „už šviesotamsos gelmę muzikoje“.

Rašytojas Kazys Saja apdovanotas už viso gyvenimo nuopelnus – „už mamutų medžiojimą teatre ir prozoje“.

Kino režisierė Giedrė Žickytė įvertinta „už veržlų ir įspūdingą kūrybinį šuolį“.

Lietuvos nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis įvertinami reikšmingiausi kultūros ir meno kūriniai, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurti per pastaruosius septynerius metus, taip pat kūriniai, sukurti per visą gyvenimą.

Nacionalinė Jono Basanavičiaus premija įteikta muziejininkui, etnoastronomui Jonui Vaiškūnui. Premijos laureatu muziejininkas tapo už „išskirtinį indėlį tyrinėjant ir puoselėjant etnoastronomijos žiniją, už įvairiapusį ir patrauklų etninės kultūros aiškinimą, viešinimą, tradicinių kalendorinių švenčių rengimą“.

Nacionalinės kultūros ir meno bei J. Basanavičiaus premijos siekia 800 bazinių socialinių išmokų dydžio – šiemet tai daugiau nei 36.000 Eur.

