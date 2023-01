Laisvosios Europos ir Laisvės radijo prezidentas: terpė žiniasklaidai tampa vis uždaresnė

Jamie'is Fly, Laisvosios Europos ir Laisvės radijo prezidentas ir generalinis direktorius. Žygimanto Gedvilos (BNS) nuotr.

Jamie'is Fly, Laisvosios Europos ir Laisvės radijo (RFE/RL) prezidentas ir generalinis direktorius, sako, kad pastaraisiais metais juntamas demokratijos nuosmukis bei autoritarinių režimų atgimimas žiniasklaidai kuria uždaresnę terpę veikti.

„Manau, kad kiti iššūkiai daugiausia susiję su demokratijos atsitraukimu ir autoritarinių režimų atgimimu, kurį matėme pastaraisiais metais ir kuris prasidėjo dar prieš Rusijos invaziją į Ukrainą. Tačiau per daugiau nei trejus metus, kuriuos dirbu RFE/RL, bauginantis dalykas yra tai, kaip greitai terpė žiniasklaidai tampa vis uždaresnė“, – interviu BNS sakė Jamie'sas Fly.

Šią savaitę RFE/RL atidarė biurą Vilniuje, į jį perkelti darbuotojai iš Baltarusijos, o organizacijos biuras Rusijoje perkeltas į Latviją. Apie šių biurų perkėlimą pranešta pernai. RFE/RL teigia, kad jie buvo priversti užsidaryti dėl augančio nepriklausomos žiniasklaidos persekiojimo.

Pasak J. Fly, aplinka laisvai žiniasklaidai prastėja daug kur pasaulyje – nuo dalies Europos Sąjungos (ES) šalių iki Vidurio Azijos valstybių.

„Tai kelia nerimą, kai žvelgiame į Baltarusiją ir Rusiją: ar jos bus lyderės ir pavyzdys kitiems autoritariniams režimams, kaip ši sistema veikia bei kaip galima kontroliuoti informaciją?“ – BNS sakė generalinis direktorius.

Esate minėjęs, kad Vilniaus biuras yra svarbi kovos su Rusijos dezinformacija, cenzūra ir Aliaksandro Lukašenkos vyriausybės bauginimu susijusios strategijos dalis. Kokia ta strategija ir kokį vaidmenį Vilniaus biuras atlieka šiame kontekste? Ir kodėl pasirinktas Vilnius?

Tad kodėl Vilnius? Nes norėjome būti kuo arčiau savo auditorijos Baltarusijoje. Vilnius buvo logiška vieta, atsižvelgiant į čia gyvenančią diasporą ir baltarusių politinę veiklą. Norėjome būti pačiame centre, kartu su kitomis panašiai mąstančiomis organizacijomis, kurios remia laisvą ir demokratinę Baltarusiją. Taigi, mūsų žurnalistams buvo labai prasminga įsikurti būtent čia.

Kalbant apie strategiją, pirmas iššūkis, su kuriuo susiduriame – kur saugiai vykdyti žurnalistinę veiklą. Per pastaruosius kelerius metus mes, kaip bendrovė, susidūrėme su dideliais iššūkiais, turėjome uždaryti kelis biurus, praradome dalį prieigos prie šalies vidaus. Todėl norėjome sukurti naujų vietų tinklą, kur galėtume kurti aštrią žurnalistiką, palaikyti ryšį su savo auditorija ir ją įtraukti.

Vilnius yra platesnės strategijos dalis. Čia esanti komanda, kuri daugiausia dėmesio skiria Baltarusijai, iš naujojo biuro galės tai daryti, manau, visai neblogai. Tačiau naujasis biuras yra platesnio mūsų būstinės Prahoje tinklo dalis. Šią savaitę taip pat įsteigėme naują biurą Rygoje. Taigi, visa tai tarpusavyje susiję.

Kiek žurnalistų dirbs Vilniaus biure?

Šiuo metu čia dirba daugiau nei 20 žmonių. Laikui bėgant šis skaičius tikriausiai didės. Kai kas priklausys nuo projektų, kuriuos nuspręsime sukurti, ir nuo to, į ką jie bus orientuoti. Tačiau tikimės, kad tai bus centras, kuris, laikui bėgant, galės augti.

Ar visi žurnalistai yra baltarusiai emigrantai, ar pas jus dirba ir lietuviai, rusai?

Mes pasamdėme vietos darbuotojų, kad jie vadovautų biurui ir jam padėtų. Taigi, tai bus vietinių darbuotojų, dirbančių su žurnalistais, daugiausia iš Baltarusijos, derinys. Neketiname šiame biure rengti daug rusiškų programų. Tačiau biuras Rygoje kasdien rengs laidą rusų kalba per „Current Time“ – mūsų tinklą rusų kalba, skirtą Baltijos šalims. Taigi, kartais turėsime žurnalistų komandas, kurios rengs reportažus šiai laidai, rengs reportažus su Lietuva susijusiomis temomis. Kai kurie iš jų bus rengiami čia, kai kurie – kartu su biuru Rygoje. Tačiau daugiausia dėmesio Vilniaus biure bus skiriama Baltarusijai.

Minėjote, kad Rusijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje žmonės su jūsų turiniu pirmiausia susiduria socialiniuose tinkluose. Kokių sunkumų kyla rengiant reportažus apie šias šalis ir kokį vaidmenį informuojant Baltarusijos visuomenę atlieka socialiniai tinklai?

Dauguma mūsų auditorijos naujienas ir informaciją gauna per socialinius tinklus. Akivaizdu, kad daugelyje šių šalių vis dar egzistuoja kartų skirtumai – kuo vyresni esate, tuo labiau tikėtina, kad naujienas ir informaciją vis dar renkatės per televiziją. Bet kadangi autoritarams per daugelį metų buvo lengva apriboti prieigą prie televizijos kanalų, daug nepriklausomų Rusijos ir Baltarusijos balsų jau seniai pašalinti iš televizijos.

Laisvai mąstantys, teisingą informaciją pateikiantys žurnalistai turėjo persikelti į internetą, o žiūrovai turėjo rasti tokį turinį ten. Taigi, socialiniai tinklai iš esmės yra šiuolaikinė perdavimo priemonė, kuria galime pasiekti savo auditoriją, tačiau ji taip pat kelia savų iššūkių. Nes, kaip matėme, autoritarinės valdžios atstovai gali kontroliuoti socialinius tinklus, riboti prieigą, blokuoti svetaines, kriminalizuoti net buvimą kai kuriuose socialiniuose tinkluose.

Tokiose šalyse, kaip Baltarusija mūsų auditorija gali būti nubausta net už tai, kad užsiprenumeravo „YouTube“ kanalą ar pamėgo kokį nors turinį. Todėl mes labai daug dėmesio skiriame tam, kad padėtume savo auditorijoms apeiti šias autoritarinių institucijų pastangas, taip pat ieškome, kaip sukurti saugius būdus, kad auditorija galėtų su mumis bendrauti ir teikti atsiliepimus, nesukeliant jai didesnio pavojaus. Dėl to mes intensyviai dirbame, stengiamės rasti novatoriškų būdų, kaip užtikrinti, kad galėtume pasiekti savo auditoriją.

Ar galėtumėte teigti, kad ilgainiui socialiniai tinklai gali pakeisti tradicinius žiniasklaidos šaltinius?

Tai pastebime kiekvienoje šalyje, kurioje dirbame. Kita vertus, yra visuomenių, pradedant Afganistanu, Pakistanu ir Iranu, kur radijas vis dar labai populiarus, ir yra visuomenių, kuriose dirbame tik skaitmeniniu būdu ir visą dėmesį skiriame tik skaitmeninei sričiai bei apklausoms ir tyrimams, kuriuos atliekame.

Žmonės persikelia į internetą, kad gautų naujienas bei informaciją, net ir tada, kai internetiniai kanalai blokuojami, kaip yra Baltarusijoje, Rusijoje ar Irane, kur internetas kartais visiškai išjungiamas. Nematome, kad žmonės rinktųsi kitas alternatyvas, pavyzdžiui, radiją. Jie vis dar desperatiškai siekia gauti informaciją skaitmeniniu būdu. Taigi, manau, kad tai yra pasaulinis reiškinys, kuris ir toliau vis labiau judės skaitmenine kryptimi.

Mes norime užtikrinti, kad galėtume susitikti su žmonėmis tose platformose, kuriose jie nori gauti naujienas ir informaciją. Nenorime versti žmonių priimti naujų metodų, kad jie galėtų pasiekti mūsų turinį. Todėl šiuo metu labai daug dėmesio skiriame visoms skaitmeninėms platformoms, kuriose galima perduoti naujienas ir informaciją.

Ar galėtumėte teigti, kad socialiniai tinklai ir jūsų vaidmuo gali turėti įtakos antrajai protestų bangai Baltarusijoje? Kiek tikėtini tokie protestai?

Sunku prognozuoti. Žvelgiant iš istorinės perspektyvos, manau, kad net 1988–1989 m. daugelis RFE/RL dirbančių žmonių nesitikėjo to, kas įvyko.

Šie režimai iš esmės nestabilūs. Galiausiai, vienintelė priežastis, kodėl Lukašenka taip griežtai susidorojo su Baltarusijos visuomene, yra ta, kad jis supranta, kad jei nesistengtų įbauginti žmonių, jei nekriminalizuotų informacijos vartojimo, jam grėstų prarasti valdžią.

Manau, kad tai rodo, koks trapus yra jo režimas. Tas pats pasakytina ir apie Vladimiro Putino režimą Rusijoje, apie nepriklausomos informacijos blokavimą, kurio jis ėmėsi nuo pat invazijos į Ukrainą pradžios. Režimas supranta, kad jei nekontroliuotų visuomenės, gatvėse kiltų masiniai protestai ir būtų mestas esminis iššūkis Kremliaus valdžiai.

Todėl nemanau, kad kas nors iš mūsų gali nuspėti, kada bus daugiau protestų. Tai šiek tiek susiję su karu Ukrainoje. A. Lukašenka priverstas vykdyti V. Putino nurodymus ir prieš savo valią dar giliau įtraukti Baltarusiją į šį konfliktą. Tai, aišku, gali sukelti įvairių pasekmių Baltarusijos viduje.

Taigi, mes matome nesutarimus. Matome, kad žmonės vis dar ieško nepriklausomos informacijos. Žinome, kad jie nusivylę režimu. Manau, kad tik laiko klausimas, kada kas nors prasiverš į paviršių ir kada pamatysime daugiau protestų ir atviresnių nepasitenkinimo režimu apraiškų.

Viename iš interviu esate minėjęs, kad RFE/RL Rusijoje klausosi apie 11 mln. žmonių. Ar žinote, kiek jų klausosi Baltarusijoje?

Deja, šiuo metu Baltarusijos rinką mums stebėti dar sunkiau nei Rusijos, darome tai įvairiomis priemonėmis. Būtų idealu, jei galėtume atlikti tikras apklausas – reguliariai klausti žmonių, kaip jie seka žiniasklaidą, naujienas ir informaciją, kokio tipo turiniui teikia pirmenybę, kokios problemos jiems rūpi. Tačiau norint atlikti tokias apklausas, geriausia būti šalyje ir kalbėtis su žmonėmis akis į akį.

Tokio pobūdžio tyrimai dabar tapo neįtikėtinai sudėtingi daugelyje šalių, ypač Baltarusijoje, kur valdžia skatina baimę. Todėl mes neturime gerų apklausų duomenų, kuriais galėtume remtis. Tuomet tenka pasikliauti skaitmeniniais ryšiais. Tačiau ten problema yra ta, kad dėl interneto svetainių blokavimo žmonės, norėdami įsitraukti į turinį, turi naudotis VPN. Tai veikia, tačiau mums, kaip žiniasklaidos bendrovei, užmaskuoja duomenis, kas ir iš kur mus seka. Visa ši informacija slepiama nuo mūsų, kad galiausiai apsaugotume auditoriją.

Dar didesnį susirūpinimą kelia tai, kad Baltarusijoje mes praradome galimybę vertinti (auditorijos) įsitraukimą, prenumeratorius, daug ką, nes tokiu būdu sekti mūsų turinį yra nusikalstama veika. Taigi, dabar Baltarusijoje turime daug mažiau informacijos apie savo auditoriją nei prieš kelerius metus.

Tai mus, kaip žiniasklaidos bendrovę, nepaprastai vargina, nes norime tikslingai orientuoti savo turinį ir reaguoti į savo auditoriją. Mūsų redaktoriai ir žurnalistai dabar turi naudotis savo tinklais ir ryšiais šalyje, kad suprastų, kas mus seka, ką jie nori išgirsti jiems rūpimomis temomis. Ir mes negalime naudoti duomenų taip, kaip galėtume daugelyje kitų rinkų.

Minėjote biuro Rygoje atidarymą. Kaip suprantu, jis bus atsakingas daugiausia už Rusiją. Tačiau kokia yra biuro vizija?

Rusijoje teikiame paslaugas rusų kalba, veikiame ten su keliais skirtingais ženklais, įskaitant „Radio Svoboda“, turime kanalą rusų kalba „Current Time“. Jis, kaip televizijos kanalas, yra prieinamas už Rusijos ribų.

Rusijoje susiduriame su panašiais iššūkiais kaip ir Baltarusijoje. Rusijos invazijos į Ukrainą pradžioje turėjome sustabdyti savo biuro Maskvoje, veikusio 31 metus, veiklą, taigi mums reikėjo centro, iš kurio galėtų dirbti mūsų Rusijos žurnalistai. Nusprendėme jį įkurti Rygoje, nes ten gyvena nemaža rusų diasporos bendruomenė.

Mieste veikia ir kitų rusakalbių žiniasklaidos priemonių, taigi ten galime būti platesnės naujienų organizacijų, kurios stengiasi teikti faktais pagrįstus reportažus Rusijos auditorijai, ekosistemos dalimi. Keletas mūsų darbuotojų, anksčiau dirbusių Maskvoje, dirbs Rygoje. Biure įsteigsime keletą naujų į Rusiją orientuotų projektų, tyrimų skyrių, skaitmeninių inovacijų laboratoriją, kuri, tikimės, padės ir kai kuriems Vilniuje atliekamiems darbams.

Abu biurai bus susieti ta prasme, kad Vilniuje turėsime „Current Time“, tinklo rusų kalba komandą, kuri rengs tam tikras Baltarusijai skirtas programas. O iš Rygos per „Current Time“ pradėsime transliuoti kasdienę laidą, kuri apims Baltijos šalis ir bus skirta rusakalbiams Baltijos šalyse.

Laida bus transliuojama per visą „Current Time“ kanalą, todėl ji bus prieinama auditorijai Rusijoje, kuri yra bombarduojama propaganda apie gyvenimą Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Laida pateiks faktais pagrįstus reportažus, kurie, tikimės, padės atsverti dalį dezinformacijos, kurią apie regioną skleidžia Kremliaus kanalai. Taigi šie du biurai bus susiję, jau dabar jų komandos šiek tiek bendradarbiauja.

Paminėjote įdomų dalyką, susijusį su Rusijos žiniasklaida Latvijoje, ypač Rygoje. Gruodį iš nepriklausomos rusų televizijos „TV Rain“ („Dožd“) dėl pažeidimų buvo atimta licencija. Šią savaitę Nyderlandų žiniasklaidos administracija suteikė penkerių metų transliavimo licenciją šiam kanalui. Kaip tai vertinate? Ar nesibaiminate, kad kažkas panašaus gali nutikti ir jūsų biurui Rygoje?

Kai steigėme biurą Rygoje, susidomėję stebėjome situaciją. Manau, kad mūsų žurnalistų Rygoje padėtis nerimo nekelia. Gavome didelę Latvijos vyriausybės pagalbą, kai perkėlėme savo darbuotojus. Tačiau steigdami šį biurą labai gerai suprantame, jog esame latvių svečiai. Mes nebandome perkelti savo Maskvos biuro ir tiesiog įkurti jį kitoje šalyje. Mes norime būti platesnės latvių bendruomenės dalis.

Taip pat, kiek tai įmanoma, samdysime vietos žurnalistus, vietos rusakalbius žurnalistus, kurie dirbs kartu ir eis įvairias pareigas „Current Time“. Persikėlus į naują šalį keičiasi mąstysena, ir negalima tiesiog atkurti savo darbo taip, tarsi vis dar būtumėte Maskvoje. Tai kitokia aplinka, ir mes tai labai gerai suprantame ir pripažįstame šią realybę, kai organizuojame savo veiklą.

Kitas dalykas, mes nesiekėme gauti naujos licencijos. Mes jau turime ES licenciją, atsižvelgiant į tai, kad mūsų būstinė nuo 1995 m. veikia Prahoje. Taigi, mūsų padėtis yra šiek tiek kitokia, palyginti su „Dožd“, nes jiems iš pradžių reikėjo gauti licenciją Latvijoje. Be to, labai stengiamės užtikrinti, kad iš savo biuro Rygoje rengtume ne nuomonių komentarus, o faktų žurnalistiką. Manau, kad „Dožd“ atlieka svarbų vaidmenį Rusijos žiniasklaidos erdvėje, tačiau mes esame kitokie. Jie turi savo auditoriją, mes – savo. Mes nesistengiame atkartoti to, ką daro jie. Manau, kad jie taip pat nėra suinteresuoti atkartoti tai, ką darome mes. Rusijos žiniasklaidos erdvėje yra vietos šiems skirtingiems veikėjams.

Minėjote didelę Latvijos valdžios institucijų pagalbą. Ar gavote kokią nors pagalbą iš Lietuvos valdžios institucijų atidarant Vilniaus biurą?

Kad būtų aišku, mes negavome jokios finansinės paramos, mus visiškai finansuoja Jungtinių Valstijų Kongresas. Biurus finansuojame iš savo biudžeto. Tačiau pagalba, apie kurią kalbėjau Latvijos atveju, ir parama, kurią gauname iš Lietuvos vyriausybės, yra skubi, neatidėliotina pagalba žurnalistams, kuriems jos reikia. Tai mums nepaprastai svarbu, neįkainojama, atsižvelgiant į iššūkius, su kuriais susidūrėme, kai krizės metu turime grupę žurnalistų, kurie tiesiogine to žodžio prasme neturi saugios vietos gyventi ir dirbti. Kai galime bendradarbiauti su vyriausybe, su Užsienio reikalų ministerija ir prašyti paramos dėl vizų, saugaus prieglobsčio šeimos nariams.

Būtent tokią pagalbą mums ne kartą suteikė ir Lietuvos, ir Latvijos vyriausybės. Mes nepaprastai vertiname šių vyriausybių norą veikti ir taip greitai reaguoti, kai žurnalistai patirdavo spaudimą ir jiems reikėdavo nedelsiant kur nors persikelti.

Lietuva ir ES taiko tam tikrus apribojimus Kremliaus žiniasklaidai. Ar galėtumėte teigti, kad šie apribojimai yra teisingas sprendimas? Ir ar sakytumėte, kad pro-Kremliškos žiniasklaidos ribojimas kelia kokią nors riziką?

Mes, kaip bendrovė, iš tikrųjų neturime jokios pozicijos. Manau, kad ES turi nuspręsti, kaip reguliuoti savo žiniasklaidos erdvę. Noriu pasakyti, kad jei palygintume ES ir Amerikos požiūrius, jie skiriasi. Jungtinėse Valstijose šiuo metu nėra uždrausti su Kremliumi susiję propagandiniai leidiniai, nes yra taikoma Pirmoji pataisa.

Mes, kaip bendrovė, turime ilgametę patirtį Rusijoje, kai stengiamasi politizuoti su užsieniu susijusias naujienų organizacijas. Todėl labai gerai suprantame pavojų, kurį kelia tam tikrų žiniasklaidos priemonių įvardijimas vadinamaisiais užsienio agentais, nes tai yra pagrindinis būdas, kuriuo galiausiai buvome priversti pasitraukti iš Rusijos. Matome, kad ir kiti autoritariniai režimai gundomi daryti tą patį. Manau, kad visada atsargiai vertiname šias etiketes.

Vis dėlto, esame labai suinteresuoti teikti faktinę informaciją rusakalbiams, taip pat ir ES viduje. Taigi, ES ėmusis šių veiksmų pastebėjome didžiulę mūsų rusakalbių turinio ES viduje paklausą, ir tai mus labai džiugina. Mūsų rusakalbį tinklą „Current Time“ įtraukėme į daugybę naujų kabelinių ir palydovinių programų paketų visoje ES. Mes sulaukėme to, ką vadinu poetiniu teisingumu, kai nepriklausomi rusiški reportažai pakeitė kai kuriuos blogiausius Kremliaus propagandos kanalus. Visa tai įvyko dėl Kremliaus veiksmų ir dėl to, kad daugelis šių kanalų buvo agresijos prieš Ukrainą, neapykantos kalbos, dėmesio tariamai Ukrainos denacifikacijai ir visiems šiems siaubingiems pasakojimams palaikytojai. Esame įsipareigoję plėsti turinį rusų kalba, kad galėtume pasiekti vis daugiau rusų, įskaitant tuos, kurie gyvena ES viduje ir trokšta faktais pagrįstų naujienų.

Taigi galima sakyti, kad draudimas tam tikra prasme veikė jūsų naudai.

Mums tai naudinga ES kontekste, tačiau, kaip jau minėjau, pripažįstame, kad rusai labai veiksmingai pasinaudojo bet kokių su užsieniu susijusių organizacijų demonizavimu, siekdami panaikinti didelę dalį nepriklausomos žiniasklaidos ir erdvės pilietinei visuomenei. Manau, kad dabar kyla pavojus, jog kai kurios vyriausybės, užuot stebėjusios, ką V. Putinas pasiekė Rusijoje nematydamos, kad šis siaubingas karas baigėsi nesėkme, bandys perimti jo požiūrį į nesutarimų tildymą ir informacijos kontrolę. Manau, kad svarbu rasti būdų, kaip su tuo kovoti.

Jūs veikiate 23 šalyse. 2022 m. buvo gana intensyvūs tarptautinių įvykių prasme. Kokie svarbūs įvykiai galėtų įvykti 2023-aisiais šalyse, kuriuose dirbate?

Daug dėmesio mūsų regione skiriama Ukrainos įvykiams ir šio konflikto ateičiai. Akivaizdu, kad karas daro įtaką daugeliui mūsų žiūrovų, net ir tiems, kurie nėra Rusijoje ir Ukrainoje. Vidurio Europoje, Balkanuose ir Vidurinėje Azijoje pastebimas didžiulis susidomėjimas tuo, kas vyksta Ukrainoje.

Kitas dalykas, kurį matome, yra didžiulis nestabilumas daugelyje erdvių, kuriose dirbame. Akivaizdu, kad daugiausiai veikiame ne klestinčiose demokratinėse šalyse, o tose, kuriose yra tam tikrų iššūkių pilietinei visuomenei ir teisinės valstybės pagrindui. Per pastaruosius kelerius metus pastebėjome itin didelį nestabilumą, protestus. Pastaruosius kelis mėnesius gana išsamiai rašėme apie protestus Irane.

Norėjau apie tai paklausti. Irano vyriausybė jums taiko sankcijas už kišimąsi į vidaus reikalus. Kaip RFE/RL sekasi dirbti protestų metu? Ko tikitės iš šių protestų ir kuo jie skiriasi nuo ankstesnių?

Esame ekstremistai Baltarusijoje, užsienio agentai Rusijoje. Irane mus įtraukė į teroristų sąrašą, pagal Irano mulas mes esame teroristai. Įdomu, kad savo karjerą vyriausybėje pradėjau dirbdamas su Iranu prieš 15 ar 20 metų. Šie protestai, regis, yra esminis lūžis visuomenėje ir nepasitikėjimas režimu. Mūsų komanda ir žmonės, kurie labai atidžiai stebi padėtį, mano, kad režimas negali ištaisyti šio lūžio, protestai iš tikrųjų atskleidė ir pagilino skilimą, kažkas iš esmės pasikeitė. Tai nereiškia, kad režimas rytoj žlugs. Akivaizdu, kad jis vis dar turi didelę įtaką, bet galiausiai, manau, ir mūsų žmonės tiki, kad kažkas pasikeis.

Klausimas, kaip tie pokyčiai pasireikš ir kiek tai užtruks. Mes įgijome nemažai sekėjų, nes turime ilgametį naujienų šaltinį „Radio Farda“ kuris yra gerai žinomas Irane. Per protestus pastebėjome didžiulį susidomėjimo „Farda“ turiniu augimą, ypač internete, o tai vėlgi įdomu, nes internetas yra vieta, kurią režimas jau kurį laiką griežtai reguliuoja ir kontroliuoja.

Didelė dalis mūsų reportažų buvo parengta remiantis mūsų auditorijos pateiktais duomenimis, kurie yra labai svarbūs, nes mūsų žmonėms yra per daug pavojinga dirbti Irane. Taigi, taip, tai – labai įtemptas laikas, bet kartu ir naudingas ta prasme, kad jaučiame, jog iš tikrųjų prisidedame prie misijos.

Su J. Fly kalbėjosi Paulius Perminas.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

