Įteikti Globalios Lietuvos apdovanojimai, ypatingas dėmesys – palaikantiems Ukrainą

Gruodžio 29 d. vakarą Vilniaus rotušėje įteikti 11-ieji Globalios Lietuvos apdovanojimai. Diasporos profesionalų tinklo „Global Lithuanian Leaders“ (GLL) organizuojamas renginys kasmet pagerbia užsienyje gyvenančius ir dirbančius lietuvius bei su Lietuva susijusius asmenis, kurių pastangos prisideda prie Lietuvos klestėjimo ir tarptautinio žinomumo.

Apdovanojimams nominuotųjų laimėjimai apima ekonomikos, mokslo, kultūros ir kitas sritis.

Be to, šiemet buvo įteiktas apdovanojimas ypatingoje kategorijoje – „Už telkiantį diasporos indėlį Ukrainos palaikymui“. Čia pagerbti keletas asmenų: Andrius Zubernis, Labdaros fondo „ZEGA support organization" bendraįkūrėjas, Austėja Sruoga, JAV lietuvių bendruomenės XXIII Tarybos prezidiumo pirmininkė, Eleonora Jonušienė-Romuva, Lietuvos Amerikos verslo asociacijos Los Andžele (LABA.LA) bendraįkūrėja, Irma Petraitytė-Lukšienė, Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narė, Vokietijos lietuvių bendruomenės tarybos narė, Vilma Green, Londono Sičio lietuvių klubo patarėjų tarybos narė, bei Rima Žiūraitis ir Aušra Tallat Kelpša, „Blue Yellow for Ukraine“ padalinio JAV vadovės.

Be šio, buvo įteikti septyni apdovanojimai. Apdovanojimas „Už išskirtinį globalų įvykį Lietuvos kultūrai“, kaip ir reikėjo tikėtis, atiteko projekto „Kaunas – Europos Kultūros Sostinė 2022“ rengėjams.

Kategorijoje „Už į Lietuvą atvestas mokslines inovacijas“ pagerbti Norvegijoje gyvenantys Asta ir Petras Juzėnai.

Apdovanojimas „Už jaunųjų globalios Lietuvos talentų ugdymą“ įteiktas Lietuvoje ir JAV veikiančiam Kazickų šeimos fondui.

„Už į Lietuvą pritrauktas investicijas“ įvertintas Shayan Ali, „Continental Automotive Lithuania” vykdantysis direktorius.

Laureatą kategorijoje „Už Lietuvos vardo garsinimą kūrybiniais talentais“ viešai balsuodami rinko LRT.lt portalo lankytojai, čia nugalėtojais tapo hiphopo šokėjai, pasaulio čempionai Paulina Žilinskaitė ir Edgaras Kerpė.

„Už viso gyvenimo nuopelnus“ apdovanota Vida Julija Bandis – aktyvi visuomenininkė, Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovė Lietuvoje.

Pasak Marijos Šaraitės, GLL vadovės, organizacija, būdama vienintelių apdovanojimų, įvertinančių diasporos profesionalų indėlį į ekonomikos, mokslo, kultūros ir kitų sričių augimą, „stengiasi pagerbti ir pagarsinti tuos, kurių darbų visame pasaulyje rezultatai juntami ir čia, Lietuvoje, ir už jos ribų“.

Renginį globoja ir apdovanojimus laureatams įteikė prezidentas Gitanas Nausėda.

GLL yra nevyriausybinė organizacija, vystanti diasporos profesionalų tinklą ir įveiklinanti jo atstovus Lietuvos pažangos vardan.

