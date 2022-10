Šveicarijoje pagerintas ilgiausio keleivinio traukinio rekordas

Fabrice Coffrini (AFP / „Scanpix“) nuotr.

Šveicarija šeštadienį pasiekė ilgiausio pasaulyje keleivinio traukinio rekordą.

Retijos geležinkelių bendrovė paleido 1,9 km ilgio traukinį, sudarytą iš 100 vagonų, šalia maršruto Albula–Bernina iš Predos į Bergeną, skelbia naujienų agentūra AP.

Šis maršrutas – vienas gražiausių Šveicarijoje, nes jis eina per 22 tunelius, vingiuoja per kalnus, per 48 tiltus, įskaitant Landvasserio viaduką. Be to, jis 2008 m. įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.

Visa kelionė ilgiausiu pasaulio traukiniu truko daugiau nei valandą.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Renato Fasciati, Retijos geležinkelio direktorius, sakė, kad bandymu pasiekti rekordą siekta atkreipti dėmesį į kai kuriuos Šveicarijos inžinerijos pasiekimus ir paminėti 175-uosius Šveicarijos geležinkelių metus.

Fabrice Coffrini (AFP / „Scanpix“) nuotr.