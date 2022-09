Karalienė mirė! Tegyvuoja Karalius!

Didžiosios Britanijos karalius Karolis III Aberdyno oro uoste eina į savo lėktuvą, kuriuo 2022 m. rugsėjo 9 d. išskrido į Londoną. Aarono Chowno (AFP / „Scanpix“) nuotr.

Vos mirus Elžbietai II, Didžiosios Britanijos karūna iš karto, be jokių ceremonijų buvo perduota jos įpėdiniui, buvusiam Velso princui Charlesui. Nuo tos akimirkos jis tapo karaliumi Karoliu III.

Karalius Karolis III gimė 1948 m., lapkričio 14 d. jam sukaks 74-eri.

Dabar jau buvęs Velso princas 1981 m. liepos 29 d. vedė ledi Dianą Spencer, kuri tapo Velso princese. Pora susilaukė dviejų sūnų – Williamo ir Harrio. 1996 m. Charleso ir Dianos santuoka buvo nutraukta, o 1997 m. rugpjūčio 31 d. princesė žuvo automobilio avarijoje Paryžiuje.

2005 m. balandžio 9 d. Velso princas Charlesas vedė Camillą Parker Bowles. Šių metų pradžioje Elžbieta II sakė norinti, kad 74-erių Camilla, Kornvalio kunigaikštienė, Charlesui paveldėjus sostą būtų vadinama karaliene konsorte, žodis „konsortė/as“ apibūdina monarcho/ės sutuoktinę/į.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Kodėl Karolis III

Pasak BBC, pirmasis buvusio Velso princo, dabar – naujojo karaliaus sprendimas buvo išsirinkti karališkąjį vardą – jis galėjo rinktis bet kurį iš keturių savo vardų – Charles'o, Philipo, Arthuro, George'o.

Taigi, jis bus vadinamas Karoliu III (angliškai Charles III).

Tradiciškai nuo viduramžių Anglijos (taip pat Prancūzijos, Ispanijos, Italijos ir Vokietijos) monarchų vardai buvo lotynizuojami, nes lotynų kalba buvo oficiali diplomatinė kalba. Lotyniškai vokiškas vardas Karolis iš pradžių skambėjo kaip Carolus ir Anglijoje buvo tariamas „Charles“, Ispanijoje – „Carlos“.

Iki Karolio III Anglija turėjo du Karolius –1625–1649 m. ir 1660–1685 m.

Keičiasi titulai

Mirus karalienei Elžbietai II ir sosto paveldėtojams „pasislinkus“ per vieną karališkąjį asmenį, savo titulus pakeis ne vien naujasis karalius.

Nors princas Williamas tapo sosto įpėdiniu, jis automatiškai netaps Velso princu. Tačiau jis iš karto paveldėjo savo tėvo Kornvalio hercogo titulą, o Williamo žmona Catherine nuo šiol bus vadinama Kornvalio hercogiene.

[infogram id="1c467e23-bd96-4e6b-8898-0627a711d6bb" prefix="BZP" format="interactive" title="Anglijos karališkosios šeimos įpėdinystės eilė"]

Kornvalio kunigaikštienė Camilla taip pat turės naują titulą – nuo šiol, kaip ir pageidavo Elžbieta II, ji bus karalienė konsortė.

Oficialios ceremonijos

Naujasis Jungtinės Karalystės (JK) karalius oficialiai paskelbiamas maždaug per pirmąsias 24 val. po buvusio monarcho mirties. Šiuo atveju Karolis III bus oficialiai paskelbtas monarchu rugsėjo 10-osios rytą per Sosto paveldėjimo tarybos posėdį.

Oficiali institucija rinksis 10 val. vietos (12 val. Lietuvos) laiku. Po valandos iš Londono šv. Jokūbo rūmų (jie – šalia Bakingamo rūmų) balkono turėtų būti paskelbtas pirmasis viešas pareiškimas.

Į Paveldėjimo tarybą įeina monarcho Slaptosios tarybos nariai – aukšto rango parlamento nariai: esami ir buvę, kilmingieji ir kai kurie aukšto rango valstybės tarnautojai, Didžiosios Britanijos ambasadoriai Tautų Sandraugoje ir Londono meras.

Teoriškai ceremonijoje gali dalyvauti daugiau nei 700 žmonių. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad apie karalienės mirtį sužinota tik rugsėjo 8-osios pavakarę, tikėtina, kad tikrasis dalyvių skaičius bus kur kas mažesnis.

Paskutinėje 1952 m. vykusioje Paveldėjimo taryboje dalyvavo apie 200 žmonių. Karalius šiame posėdyje nedalyvauja.

Naujasis Didžiosios Britanijos karalius Karolis III, tuomet dar princas Charlesas. 2022 m. liepos 27 d. Chriso Jacksono („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Tarybos posėdžio metu lordas Slaptosios tarybos pirmininkas (dabar – parlamento narė Penny Mordaunt) paskelbs apie karalienės Elžbietos II mirtį ir apie naująjį karalių. Anot BBC, skelbimo formuluotės gali skirtis, tačiau tradiciškai tai būna maldos ir ištikimybės pasižadėjimai, pagyros ankstesniam monarchui ir ištikimybės pareiškimai naujajam.

Šį skelbimą pasirašo aukšti pareigūnai, įskaitant ministrą pirmininką, Kenterberio arkivyskupą ir lordą kanclerį.

Pirmoji karaliaus deklaracija

Pasak BBC, kitą dieną Sosto paveldėjimo taryba vėl susirenka, šį kartą su karaliumi ir Slaptosios tarybos nariais.

Didžiosios Britanijos monarchai savo valdymo pradžioje priesaikos neduoda. Tačiau naujasis karalius paskelbia deklaraciją: laikydamasis XVIII a. susiklosčiusios tradicijos, jis prisieks ginti Škotijos Bažnyčią.

Nuskambėjus fanfaroms, bus perskaityta vieša deklaracija, kurioje Karolis III bus paskelbtas naujuoju karaliumi. Tai vyks Švento Jokūbo rūmų balkone. Ši garbė atiteks pareigūnui, turinčiam Jo Didenybės vyriausiojo ceremonmeisterio titulą. Jis paskelbs „Dieve, saugok karalių“ ir pirmą kartą nuo 1952 m. nacionalinis himnas bus pradėtas žodžiais „Dieve, saugok karalių“.

Tuomet Londono Haid parke, Touerio bokšte ir karo laivuose bus iššautos artilerijos salvės. Škotijos, Velso ir Šiaurės Airijos sostinėse Edinburge, Kardifo ir Belfasto miestuose bus perskaityti Karolio paskelbimo karaliumi dokumentai.

Karūnavimas – po metų

Simbolinė įpėdinystės viršūnė bus karūnavimo ceremonija, kai Karolis III oficialiai gaus karūną. Dabar kalbama, kad tai įvyks kitų metų vasarą. Karalienė Elžbieta II monarche tapo 1952 m. vasarį, tačiau karūnuota buvo tik 1953 m. birželį.

Pastaruosius 900 metų karūnacijos vyko Vestminsterio abatijoje. Pirmasis čia karūnuotas britų monarchas buvo Viljamas Užkariautojas, Karolis III bus keturiasdešimtasis.

Ceremoniją anglikonų bažnyčioje atlieka Kenterberio arkivyskupas. Karūnavimo pabaigoje jis uždės Karoliui III ant galvos 1661 m. iš gryno aukso pagamintą Šventojo Edvardo karūną.

Kitaip nei karališkosios vestuvės, karūnavimas yra viešas renginys, už kurį moka vyriausybė, ji sudaro ir svečių sąrašą.

Karūnavimo metu skambės muzika, bus skaitomos įvairių tekstų ištraukos, o naujasis monarchas bus ritualiniu būdu pateptas įvairiais aliejais, įskaitant apelsinų, rožių, cinamono, muskuso ir gintaro.

Naujasis karalius duos karūnavimo priesaiką pasaulio akivaizdoje. Per iškilmingą ceremoniją jam bus įteiktas rutulys ir skeptras, simbolizuojantys jo naująjį vaidmenį, o Kenterberio arkivyskupas uždės jam ant galvos auksinę karūną.

Tautų sandraugos vadovas

Mirus Elžbietai II, Karolis III tampa Tautų Sandraugos – 56 nepriklausomų šalių, kuriose gyvena 2,4 mlrd. žmonių, vadovu. Be Didžiosios Britanijos, jis bus 14 valstybių vadovas.

Tai yra Antigva ir Barbuda, Australija, Bahamų salos, Belizas, Grenada, Jamaika, Kanada, Papua Naujoji Gvinėja, Sent Kristoferis ir Nevis, Sent Lusija, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Naujoji Zelandija, Saliamono salos ir Tuvalu.

Eilėje – princas Williamas

Ne pirmus metus Didžiojoje Britanijoje svarstoma, ar princas Charlesas, jau buvęs, neturėtų užleisti sosto sūnui Williamui. Ypač po to, kai 2013-aisiais Nyderlandų sosto įpėdinis princas Willemas Alexanderis tapo Europos jauniausiu monarchu, jo motinai karalienei Beatrix pasirašius sosto atsisakymo aktą.

Bet kuriuo atveju, princas Williamas, vyresnysis karaliaus Karolio III ir Velso princesės Dianos sūnus, šiuo metu eilėje į sostą yra pirmas.

Princui buvo 15 metų, kai mirė jo motina. Toliau jis studijavo Sent Endriuso universitete, kur susipažino su savo būsima žmona Keite Middleton. Pora susituokė 2011 m.

Per savo 21-ąjį gimtadienį jis buvo paskirtas valstybės patarėju – oficialiomis progomis pavadavo karalienę. 2013 m. liepą su žmona jiedu susilaukė pirmagimio George'o, 2015 m. – dukters Charlotte's, 2018 m. – sūnaus Louiso.

Princas tarnavo kariuomenėje, Karališkajame jūrų laivyne ir RAF, paskui trejus metus dirbo RAF paieškos ir gelbėjimo pilotu RAF Valley, esančiame Anglesyje, Šiaurės Velse.

Princas Williamas su savo seneliais, 2016 m. SIPA / „Scanpix“ nuotr.

Šalia karališkųjų pareigų jis dvejus metus dirbo antruoju pilotu Rytų Anglijos oro greitosios pagalbos tarnyboje. Šias pareigas paliko 2017 m. liepą, kad galėtų imtis daugiau karališkųjų pareigų karalienės ir Edinburgo hercogo vardu.

Dabar princo Williamo, kaip sosto įpėdinio, pagrindinės pareigos – padėti Karoliui III vykdyti karališkuosius įsipareigojimus.

Didžiosios Britanijos karalius Karolis III Aberdyno oro uoste eina į savo lėktuvą, kuriuo 2022 m. rugsėjo 9 d. išskrido į Londoną. Aarono Chowno (AFP / „Scanpix“) nuotr.