Vilniaus reklama – tarp geriausių pasaulyje

Apdovanotos Vilniaus reklamos stop kadras. „Go Vilnius“ nuotr.

Niujorko pasaulio reklamų festivalyje „New York Festivals Advertising Awards“ Vilniaus kalėdinė reklama pateko tarp trijų geriausių kelionių ir laisvalaikio kategorijoje, taip pat buvo įtraukta į penkių skirtingų kategorijų geriausių reklamų trumpąjį sąrašą.

Vilniečių reklama tapo finaliste kartu su Šveicarijos klipu ,,No drama“, kuriame vaidina aktorius Robertas De Niro ir tenisininkas Rogeris Federeris. Auksą šioje kategorijoje laimėjo Islandijos reklama ,,Welcome to the icelandverse“, pranešė agentūra „Go Vilnius“.

Niujorko geriausių pasaulio reklamų festivalis rengiamas daugiau daugiau nei 50 metų. Šiemet jame dalyvauti paraiškas pateikė reklamos ir komunikacijos profesionalai iš 60-ies pasaulio šalių.

Reklamas vertino 400 apdovanojimus pelniusių profesionalų iš viso pasaulio.

Reklaminiame klipe „Kalėdinis Vilnius – nuostabus, kur bebūtų“ kalėdinio Vilniaus fone choras atlieka naują populiarios kalėdinės giesmės „Džiaugsmingų šventų Kalėdų“ versiją. Reklamoje juokaujama, kad užsieniečiai dažnai nežino, kur yra Vilnius – pasauliniam kalėdiniam hitui buvo parašyti nauji žodžiai: spėliojama, kurioje šalyje yra Vilnius – Graikijoje, Belgijoje, Švedijoje, Lenkijoje ar dar kitur.

Naująją kalėdinės giesmės versiją atliko Vilniaus savivaldybės choras ,,Jauna muzika“. Kampaniją inicijavo ir įgyvendino ,,Go Vilnius“, kūrybinius sprendimus sukūrė agentūra ,,BM Boutique“.

2021 m. rudenį pristatyta Vilniaus reklama atkreipė tarptautinės žiniasklaidos dėmesį: apie ją rašė vienas didžiausių Jungtinės Karalystės žiniasklaidos kanalų ,,Daily Mirror“, rinkodaros portalai ,,Ads of the World“, ,,PR Week“, rašoma „Go Vilnius“ pranešime.

Pasak „Go Vilnius“, sostinę garsinančios reklamos kampanijos pelnė ne vieną tarptautinį apdovanojimą. Vieni ryškiausių – komunikacijos apdovanojimuose ,,Epica“ integruotų kampanijų kategorijoje laimėta bronza už reklamą ,,Vilnius: amazing wherever you think it is“ (liet. „Vilnius – nuostabus, kur bebūtų“), ta pati reklama apdovanojimuose „City, Nation, Place Awards“ buvo pripažinta kaip geriausia komunikacijos strategija.

Prestižiniuose turizmo apdovanojimuose „International Travel & Tourism Awards“ reklama „Vilnius – the G-spot of Europe“ (liet. „Vilnius – Europos G taškas“) buvo pripažinta kaip geriausia. Reklamos klipas ,,You Have Reached Your Destination” (liet. „Pasiekėte savo tikslą”) tarptautiniuose turizmo reklamos festivaliuose pelnė net 8 apdovanojimus.

