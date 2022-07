„Žalieji“ pinigai ateina ir į teatrus

Įvaizdinė STAGE aljanso nuotr.

Lietuvos nacionalinis dramos teatras (LNDT) pranešė prisijungęs prie STAGES – Tvaraus teatro aljanso žaliajai aplinkos kaitai skatinti (angl. Sustainable Theatre Alliance for a Green Environmental Shift). Projektui finansuoti Europos Sąjunga (ES) skyrė 2 mln. Eur.

Aljanse dalyvaujantys 14 teatrų partnerių ateinančius ketverius metus išbandys eksperimentinius būdus, kurie padėtų spręsti didžiausius klimato krizės keliamus iššūkius: tarptautinių gastrolių poveikį anglies dioksido mažinimui, socialines ir finansines permainas, kurių reikia teatrams, mokslininkų bei vietos publikos įtraukimo į meno procesą svarbą. Kartu su teatrais partneriais LNDT kurs tvarius spektaklius vadovaujant britų režisierei Katie Mitchel, rašoma pranešime spaudai.

Tvarūs spektakliai ir kiti tvarumai

Tai bus „bene ambicingiausias iki šiol tvarumo eksperimentas kultūros srityje“, kurio ėmėsi grupė Europos teatro organizacijų, jungdamiesi su partneriais iš akademinės bendruomenės.

Pasak pranešimo, kiekvienas projekte dalyvaujantis teatras, pasitelkdamas vietos mokslininkus, atliks išsamias teatro veiklos analizes pagal visiems projekto dalyviams nustatytus kriterijus. Remiantis atliktų analizių rezultatais bus siekiama nustatyti pagrindines sritis, kurias reikia keisti kiekvieno partnerio teatro pastatuose ir net tokiose srityse kaip kostiumų dizainas, žiūrovų kelionės ir darbo bei asmeninio gyvenimo pusiausvyra.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Bene įdomiausiai skambanti projekto dalis – tvarūs spektakliai. Visų projekto partnerių scenose numatoma pastatyti vieną arba du spektaklius, sukurtus tvarumo tema ir aplinkai kuo draugiškesniais principais. Vieną tokių – režisierės Katie Mitchell sukurtą „Spektaklį gyviesiems nykstant“ („A Play for the Living in a Time of Extinction“) LNDT planuoja parodyti kitų metų rudenį, jį statys vienas iš Lietuvos režisierių.

Spektaklis, kuris svarsto apie mūsų atsakomybę ir veikimo būdus ekologinės katastrofos akivaizdoje, bus vienas iš daugelio, kuriuos projekto partneriai pristatys įvairiuose Europos miestuose ir Taivane. Partnerių sutarimu, iš šalies nebus pervežami nei žmonės, nei rekvizitas. Kiekvienoje šalyje vaidins vietos aktoriai, kuriamos dekoracijos, o elektra gaminama tiesiog scenoje.

Spektaklio scenarijuje nurodyta, kurie jo elementai – vaidybos, teksto, muzikos, yra privalomi, o kuriuos galima keisti atsižvelgiant į vietos aplinkybes. Tikimasi, jog procesas bus įdomus ir naudingas, nes STAGES partnerių kūrybinės grupės, perstatydamos spektaklį, galės pasinaudoti vieni kitų patarimais ir patirtimi.

Toks kūrybos būdas – tai ir bandymai pažvelgti į tai, kaip gali atrodyti teatro spektaklių gastrolės be kelionių ir dekoracijų pervežimo paliekamo anglies dvideginio pėdsako.

Tęsiant STAGES projektą vyks kasmetiniai forumai ir praktinių seminarų ciklai, subursiantys menininkus, mokslininkus ir žiūrovus diskutuoti apie norimą ateitį. Pirmasis forumas bus skirtas erdvės ir teritorijų temai, šiemet lapkritį jį surengs Belgijos teatrai – Lježo teatras ir NTGent.

STAGES projekto partneriai:

Theatre de Liege (Belgija), MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis (Prancūzija), Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu (Kroatija), Dramaten (Švedija), Lietuvos nacionalinis dramos teatras (Lietuva), Piccolo Teatro di Milano – Teatro d'Europa (Italija), Trafo Kortars Muveszetek (Vengrija), Teatro Nacional D. Maria II (Portugalija), NTGent (Belgija), Slovensko narodno gledališče Maribor (Slovėnija), Rigas Tehniska universitate – Latvijos universiteto teatras, Europos teatro konvencija (Vokietija), Theatre Vidy-Lausanne (Šveicarija), Taivano nacionalinis teatras ir koncertų salė.

Įvaizdinė STAGE aljanso nuotr.