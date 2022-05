„Open House Vilnius“ savaitgalį atvers 56 pastatų duris

Edukacinis medijų centras „Lojoteka“. Norbert Tukaj / OHV nuotr.

Besidominčiųjų architektūra laukia šventė – gegužės 28 ir 29 d. vyksiantis aštuntasis atviros architektūros savaitgalis „Open House Vilnius“ (OHV). Architektūros fondo organizuojamo renginio tema – iššūkius sprendžianti architektūra.

Pasak rengėjų, šių metų temą padės išskleisti atsakymų paieška į klausimus, su kokiais iššūkiais susiduria architektai, konstruktoriai, inžinieriai, dizaineriai ir kiti pastatų kūrėjai, kaip ieškoma kraštovaizdžio ir urbanistinio konteksto darnos, kodėl buvo priimti tam tikri architektūriniai ir funkciniai sprendimai ir pan.

Pasivaikščioti siena

Vieną iš „Open House Vilnius“ savaitgalio dalių kasmet sudaro menininis pasakojimas, šiemet jį kuria Julijonas Urbonas, 2021 m. atstovavęs Lietuvai 17-oje Venecijos architektūros bienalėje su kūriniu – kosminės architektūros vizija „Planeta iš žmonių“ („A Planet of People“). Menininko sumanymu, Venecijoje specialiame įrenginyje nuskenuoti Lietuvos paviljono lankytojai susilipino į hipotetinį dangaus kūną iš 67.000 žmonių.

„I have in the past felt sorry for the ceilings and the walls. It is perfectly good space, why doesn‘t anyone use it?!” – šiuos žodžius šiuolaikinio šokio pradininkė Trisha Brown 1971-aisiais ištarė lipdama pro langą, susirengusi pasivaikščioti pastato siena. Iškeitusi šokio batelius į aukštalipiams skirtą įrangą, ji pristatė naują šokio koncepciją.

OHV rengėjai žada, jog J. Urbonas atkurs amerikiečių choreografės performansą – gyvą pasirodymą jungdamas su pasakojimu, o susirinkusieji į J. Urbono paskaitą-atrakcioną „Walking on the Wall“ galės pasivaikščioti Nacionalinės dailės galerijos fasadu ir „pažvelgti į architektūrą kitu rakursu, padėsiančiu suvokti jos sprendžiamus iššūkius“.

Meninio pasakojimo „Walking on the Wall“ seansai vyks gegužės 28 d. 12 ir 18 val.; gegužės 29 d. 12 ir

Maršrute – 56 pastatai

„Open House Vilnius“ šį savaitgalį pakvies patyrinėti 56 Vilniaus pastatus, dauguma jų telkiasi miesto centre, Žvėryne, senamiestyje. 10 lankytinų vietų į programą įtraukti pirmą kartą – ją papildė šiuolaikinės architektūros objektai Paupio „Pasaka“, Edukacinis medijų centras „Lojoteka“, SEB banko centrinė būstinė, kiti.

„Ypatingas metų atradimas – postmodernistinis „Grata“ viešbutis, kurio ateityje laukia daug pokyčių, todėl apsilankyti ekskursijoje jame yra būtina“, – sako Emilija Gruzdytė, viena iš „Open House Vilnius“ rengėjų.

Architektūros savaitgalio objektų lankymas nemokamas, nurodytais laikais juose vyks ekskursijos, jas ves gidai-savanoriai. Išankstinės registracijos nereikia, ekskursijose bus galima dalyvauti „gyvos“ eilės principu. Trijuose programos pastatuose ekskursijos vyks lietuvių, anglų, rusų kalbomis.

OHV programą papildys du urbanistiniai maršrutai. Apie juos ir savaitgalį atvirus pastatus informacija skelbiama „Open House Vilnius“ tinklalapyje , renginio „Facebook“ paskyroje, mobiliojoje programėlėje „OHVilnius“.

Atviros architektūros savaitgalio metu bus galima aplankyti šiuos pastatus bei maršrutus:

„Baltic Hearts“ – verslo centras, S7 biurų kompleksas ir „Telia Lietuva“ centrinė būstinė, k29 – verslo centras, SEB banko centrinė būstinė, Nacionalinė dailės galerija, „Swedbank“ centrinė būstinė, „Green Hall“ verslo slėnis, Kompozitorių sąjungos pastatas su gyvenamųjų namų kvartalu, Vilniaus televizijos bokštas, Vilniaus termofikacinė elektrinė Nr. 2,

Betono kvartalo biurai (buvęs armatūros cechas), Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos centrinė būstinė, VU observatorija M. K. Čiurlionio g., VU Didžioji Aula, VU Medicinos fakultetas, viešbutis „Grata“, teatras Vilniaus klasika ir „Tsekh“ meno galerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, dešiniojo Neries kranto urbanistinės kalvos maršrutas,

„Pirklių klubas“ – verslo centras, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos centriniai rūmai, Vilniaus santuokų rūmai, Kazimiero Žoromskio muziejus, Lietuvos rusų dramos teatras, tarpukario gyvenamasis namas su V. Krėvės-Mickevičiaus ir V. Mykolaičio-Putino butais,

Lietuvos apeliacinis teismas, Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos medicinos biblioteka, Lietuvos kooperatyvų sąjungos administracinis pastatas, „Neringa“ – viešbutis ir restoranas, Valstybinis Vilniaus mažasis teatras,

Tauro kalno urbanistinis maršrutas, Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmai, Igno Parčevskio namas, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos nacionalinis dramos teatras, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija,

Lietuvos Respublikos Prezidento rūmai, Kultūros paveldo centras, kūrybininkų kiemas Raugyklos g., „Kablys“ (buvę Geležinkelininkų kultūros rūmai, Vilniaus geležinkelio stotis, traukinių remonto depai ir grįžratis, Halės turgus, Lietuvos nacionalinė filharmonija,

WIX – 4-asis biuras, Kazio Varnelio namai-muziejus, „Lojoteka“. Edukacinis medijų centras, „Bokšto skveras“, Vilniaus dailės akademijos naujieji rūmai, TARTLE I Lietuvos meno pažinimo centras, Paupio „Pasaka“, „Internamas“ – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos bendrabutis,

Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmai, Tuskulėnų rimties parko koplyčia – kolumbariumas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas | Vileišių rūmai, „Tech Park“, Literatūrinis Aleksandro Puškino muziejus.

