„Time“ įtakingiausių menininkų viršūnėje – „Marvel“ žvaigždė Simu Liu

Kanadiečių aktorius ir kaskadininkas Simu Liu. Tijanos Martin („The Canadian Press“, AP / „Scanpix“) nuotr.

Naujausią „Time“ žurnalo, paskelbusio 2022-ųjų šimto įtakingiausių pasaulio žmonių sąrašą, viršelį puošia Simu Liu, kanadiečių aktoriaus ir kaskadininko portretas, jis užima pirmąją poziciją tarp įtakingiausių menininkų. Kitose įtakingiausiųjų kategorijose – Volodymyras Zelenskis, Timas Cookas, Christine Lagarde, Ursula von der Leyen, kiti. Beje, ir Vladimiras Putrinas.

Pasak „Time“, „kanadietiškos sėkmės“ S. Liu sulaukė laidoje „Kim's Convenience“, ir „nuo to laiko jis žengia keliu, kuriuo iki šiol nebuvo ėjęs nė vienas Kinijos kanadietis. Jis priklauso pirmajai amerikiečių azijiečių ir kanadiečių kartai, pasiekusiai tikrąją žvaigždžių šlovę“.

S. Liu yra pirmasis „Marvel“ kino studijos epų azijiečių kilmės superherojus, suvaidinęs fantastiniame veiksmo ir nuotykių filme „Šang-Či ir dešimties žiedų legenda“ („Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“). 2021 m. filmas uždirbo 220 mln. USD ir tapo pelningiausiu vietos rinkoje, o visame pasaulyje iki praėjusio spalio pabaigos uždirbo 420 mln. USD, nors Kinijoje nebuvo rodomas.

„Nuostabu stebėti, kaip gražiai jis balansuoja tarp atstovavimo mūsų bendruomenei ir ištikimybės sau, – rašo „Time“. – S. Liu sunkiai dirbo, kad patektų pro uždarytas duris, o dabar jis nori tas duris laikyti atviras kitiems. Matote, kaip jis tai daro pasisakydamas prieš neapykantos kupiną smurtą, atvirai pasakodamas apie savo paties izoliacijos ir diskriminacijos patirtį, savo profesinius pasirinkimus. Jis – mūsų superherojus.“

Į įtakingiausių 2022 m. asmenų sąrašą įtraukta 15 menininkų. Tarp jų – amerikiečių aktorė ir televizijos laidų prodiuserė Sarah Jessica Parker, visam pasauliui žinoma iš serialo „Seksas ir miestas“.

Taip pat amerikiečių komikas, aktorius ir rašytojas Pete Davidsonas, geriausiai žinomas iš NBC komedijų serialo „Saturday Night Live“, su kuriuo po aštuonių sezonų atsisveikino prieš kelias dienas; amerikiečių aktorė ir dainininkė Zoe Kravitz, kuri išgarsėjo suvaidinusi filme „Iksmenai: pirmoji klasė“ (2011); amerikiečių dainininkė Jazmine Sullivan; amerikiečių aktorius Jeremy Strong, HBO serialo „Succession“ žvaigždė ir kiti.

Visas „Time“ įtakingiausių menininkų sąrašas skelbiamas čia.

