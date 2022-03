Tarptautinį „Financial Times“ įvertinimą Vilnius skiria Kyjivui

FT įvertinimą Vilnius skyrė Ukrainai. BNS nuotr.

Didžiausioje pasaulyje NT parodoje MIPIM Kanuose apdovanoti Europos miestai, tarp jų – ir Vilnius. „Financial Times“ (FT) investicijų ekspertų padalinio „fDi Intelligence“ sudaryto reitingo ,,European Cities and Regions of the Future 2022/2023“ bendroje vidutinio dydžio miestų kategorijoje Vilnius užėmė antrąją vietą.

Finansiškai ir ekonomiškai pažangiausių bei versliausių miestų reitinge antrąją vietą užėmęs Vilnius pakilo per dvi vietas – 2020 m. šiame reitinge jis buvo ketvirtas.

„Atsiimdamas miestui skirtą apdovanojimą įgarsinau tai, kas užrašyta ant mano marškinėlių: Vilniaus vardu skiriame jį Kyjivui – Europos ateities miestui visomis prasmėmis“, – sakė Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius.

FT investicijų ekspertų padalinio „fDi Intelligence“ reitingas vertino 356 miestus, pagal gyventojų skaičių jie suskirstyti į 5 kategorijas: didžiuosius, didelius, vidutinio dydžio, mažus ir labai mažus.

Miestai reitinguoti pagal gautus penkių subkategorijų – ekonominio potencialo, palankumo verslui, ryšių (connectivity), žmogiškojo kapitalo ir gyvenimo būdo bei ekonominio efektyvumo – duomenis.

Vidutinio dydžio Europos miestų reitingas:

1. Ciurichas, Šveicarija

2. Vilnius, Lietuva

3. Vroclavas, Lenkija

4. Edinburgas, Jungtinė Karalystė

5. Poznanė, Lenkija

6. Bristolis, Jungtinė Karalystė

7. Talinas, Estija

8. Bratislava, Slovakija

9. Utrechtas, Nyderlandai

10. Belfastas, Jungtinė Karalystė

Šaltinis: ,,European Cities and Regions of the Future 2022/2023“

Skelbiama, jog vidutinių miestų grupės „fDi Strategy“ kategorijoje Vilnius pasirodė geriausiai ir buvo pirmas, žemiau lentelėje palikęs Taliną ir Edinburgą. Šioje kategorijoje vertinami nuoseklūs, strateginiai miestų investicijų pritraukimo veiksmai, skirti sukurti palankią aplinką naujų verslų atėjimui ir esančių verslų plėtrai.

Reitingo sudarytojai pastebi, kad nuo 2016 m. spalio iki 2021 m. rugsėjo Vilniuje buvo užfiksuotos 179 tiesioginės užsienio investicijos, daugiausiai tarp visų vertinamų vidutinio didumo miestų.

Vilnius geriausiai įvertintas dėl užsienio investicijų pritraukimo planų, anksčiau šioje kategorijoje jis užėmė 3 vietą.

Ekonominio efektyvumo ir ryšių (junglumo) kategorijose Lietuvos sostinė į dešimtukus nepateko.

Pasistiebė ir kitose kategorijose

Vidutinių Europos miestų grupėje Vilnius pateko į geriausiųjų dešimtuką trijose kategorijose. Ekonomikos potencialo bei žmogiškojo kapitalo ir gyvenimo būdo kategorijose užėmė 3 vietą (2020 m. buvo 5 vietoje).

Draugiškumo verslui kategorijoje sostinė užėmė 6 vietą.

Skelbiama, jog į reitingo sudarymo komisijai pateiktą paraišką buvo įtraukta pandemijos suvaldymo apžvalga, praėjusių ir būsimų investicijų aprašymai, tvarumo iniciatyvos, turizmą skatinančios veiklos. Paminėti tokie Vilniaus projektai ir iniciatyvos, kaip savivaldybės sukurtas atvirų duomenų portalas „Vilnius API“, augantys biotechnologijų, finansinių paslaugų ir ryšių technologijų sektoriai, pažangios lazerinės technologijos, „International House Vilnius“ atidarymas.

Paminėtos ir į Vilnių pritrauktos tarptautinės įmonės „Wargaming“ bei „EPAM Systems“, apdovanojimų pelniusi miesto įvaizdinė kalėdinė kampanija, kiti veiksmai ir vyksmai.

Pateko ir Kaunas

Į vieną iš dešimtukų mažų miestų kategorijoje pateko ir Kaunas – ,,European Cities and Regions of the Future 2022/2023“ reitinge žmogiškojo kapitalo ir gyvenimo būdo subkategorijoje Kaunas užėmė 10 vietą.

