UEFA ið Sankt Peterburgo gali atimti Èempionø lygos finalà

„Krestovskij“ stadionas Sankt Peterburge. Peter Kovalev (TASS-„Scanpix“) nuotr.

Dėl Rusijos veiksmų prieš Ukrainą svarstoma iš Sankt Peterburgo atimti teisę rengti 2022 m. UEFA Čempionų lygos finalą, antradienį skelbia ESPN, remdamiesi šaltinių informacija.

Pajėgiausio Europos klubinio futbolo turnyro finalas „Krestovskij“ stadione suplanuotas gegužės 28 d. Sankt Peterburge Čempionų lygos finalas iš pradžių buvo numatytas dar 2021 m., tačiau dėl pandemijos buvo perkeltas į Porto miestą Portugalijoje.

ESPN šaltiniai teigia, kad UEFA dar nepriėmė galutinio sprendimo, tačiau atidžiai stebi situaciją ir vertina galimas alternatyvas Sankt Peterburgui.

Žiniasklaidoje spekuliuojama, kad finalą galėtų perimti Londono „Wembley“ stadionas, kuriame vyko finalinis praėjusių metų Europos futbolo čempionato etapas. Tačiau UEFA Čempionų lygos finalas šiame stadione jau numatytas 2024 m.

Įdomu tai, kad „Krestovskij“ stadionas dar žinomas kaip „Gazprom Arena“ – ši Rusijos dujų monopolininkė yra stambi UEFA rėmėja, kurios reklamos puikuojasi Čempionų lygos transliacijų metų.

Įtampa dėl situacijos Ukrainoje itin paaštrėjo pirmadienio vakarą, kuomet Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pripažino Donecko ir Luhansko liaudies „respublikų“ nepriklausomybę. Jungtinės Amerikos Valstijos šiuos veiksmus prilygino invazijai į Ukrainą, o Jungtinė Karalystė ir Europos Sąjunga skubiai rengia naujas sankcijas Rusijai.

UEFA dėl pandemijos į kitą miestą buvo perkėlusi ir 2020 m. Čempionų lygos finalą – iš Stambulo į Lisaboną.

Rusija vieną kartą jau yra priėmusi didžiausias Europos klubinio futbolo rungtynes – 2008 m. Maskvos Lužnikų stadione rungtyniavo „Manchester United“ ir „Chelsea“. Be to, Rusijoje 2018 m. vyko Pasaulio futbolo čempionatas, kurį įvairios kontraversijos lydėjo iš esmės nuo to laiko, kai šalis gavo teisę rengti turnyrą.

