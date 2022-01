Mirë JAV atlikëjas Meat Loaf

Arndo Wiegmanno („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

JAV dainininkas ir aktorius Meat Loaf, kuris gimė kaip Marvinas Lee Aday, garsėjantis savo albumu „Bat Out of Hell“, mirė, jam buvo 74 metai, pranešta penktadienį.

Papildyta informacija apie atlikėjo kūrybą

„Skaudančia širdimi pranešame, kad neprilygstamasis Meat Loaf šiąnakt mirė, šalia esant jo žmonai Deborah", – sakoma pareiškime atlikėjo puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“.

,„Visas paskutines 24 valandas su juo buvo dukterys Pearl ir Amanda, artimi draugai“, – sakoma pranešime.

Meat Loaf, kuris gimė kaip Marvinas Lee Aday, o vėliau tapęs Michaelu, 8-ojo dešimtmečio pabaigoje pagarsėjo savo balso diapazonu ir įspūdingais sceniniais pasirodymais.

Teksase gimęs tvirto sudėjimo dainininkas turbūt labiausiai garsėja 1977 metų albumu „Bat out of Hell“ ir tokiais hitais kaip „Paradise by the Dashboard Light“ (1977), „I'm Gonna Love Her for Both of Us“ (1981) ir „I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)“ (1993).

Pranešama, kad „Bat out of Hell“ buvo parduota maždaug 43 mln. kopijų – tai vienas geriausiai perkamų albumų per visą istoriją.

Kaip sakoma minėtame pareiškime feisbuke, Meat Loaf karjera truko šešis dešimtmečius, jis pardavė daugiau kaip 100 mln. savo albumų, pasirodė daugiau kaip 65 filmuose.

„Žinome, kiek daug jis reiškė daugybei jūsų, ir labai vertiname visą meilę ir paramą, mums išgyvenant gedulo metą dėl įkvepiančio artisto ir nuostabaus žmogaus netekties“, – priduriama pareiškime.

Be roko koncertų, Meat Loaf turėjo epizodinių vaidmenų filmuose ir televizijos laidose, įskaitant muzikinę komediją „Šiurpiojo Rokio šou“ (Rocky Horror Picture Show, 1975) ir „Kovos klubą“ (Fight Club, 1999).

