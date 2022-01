J. Meko 100-meèio renginiø kalendorius – internete

Jonas Mekas, 1973 m. ruduo. Maironio literatūros muziejaus nuotr.

Minint Jono Meko (1922–2019), vieno žymiausių avangardinio kino kūrėjų ir propaguotojų, poeto, kino kritiko, meno pasaulio provokatoriaus šimtąsias gimimo metines, pristatytas internetinis kalendorius, kuriame skelbiami visi jam skirtos plačios tarptautinės programos renginiai įvairiose šalyse.

Prasidėjus Jono Meko (1922–2019) jubiliejiniams metams, tarptautinę programą „Jonas Mekas 100!” koordinuojantis Lietuvos kultūros institutas su partneriais pristatė internetinį kalendorių „jonasmekas100.com“.

Pasak pranešimo, nuolat pildomas dienoraščio formos tinklalapis padės rasti visus tarptautinius šimtmečiui skirtus renginius Danijoje, Italijoje, Izraelyje, JAV, Jungtinėje Karalystėje, Lenkijoje, Rusijoje, Pietų Korėjoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Švedijoje, Ukrainoje, Vokietijoje, kitose šalyse.

Žinoma, ir Lietuvoje: daugiau nei 50-ies renginių programą, kuri taip pat vis auginama, bendradarbiaudami parengė Lietuvos kultūros institutas, Lietuvos kultūros atašė ir Jono Meko fondas (Estate of Jonas Mekas ), įsteigtas J. Meko sūnaus Sebastiano Meko ir artimų menininko bičiulių – režisieriaus, kino kuratoriaus, filmų platintojo Pipo Chodorovo ir režisieriaus Juliaus Ziz (Žižliausko).

Internetinio kalendoriaus vizualinio sprendimo pagrindą sudaro tarptautinės jubiliejinių J. Meko metų programos logotipas, jį sukūrė menininko šeima, draugai ir dizainerė Anastasia Zizliauskas, rašoma pranešime.

Ženklas sukomponuotas iš autentiško Jono Meko parašo, kuris primena jo nešiotą skrybėlę, ir menininko spausdinimo mašinėle atspausto užrašo „Jonas Mekas 100!“.

Beje, šis užrašas turi savo istoriją: J. Mekas 1955 m. Čikagoje įsigytą rašomąją mašinėlę „Olympia Deluxe“ buvo papildęs lietuviško raidyno rašmenimis, todėl nebeliko vietos šauktukui. Prireikus menininkas jį užrašydavo ranka. Kuriant logotipą šauktuką ranka užrašė jo sūnus Sebastianas Mekas.

J. Meko šimtmečio dienoraštyje pristatoma ir kūrėjo biografija.

Renginiai – visame pasaulyje

Šimtųjų J. Meko gimimo metinių programą sudaro kino peržiūros, parodos, video instaliacijos, koncertai, poezijos skaitymai, diskusijų ir teminių rezidencijų programos, kūrybinės poezijos vertimų dirbtuvės, leidybiniai sumanymai ir t. t.

Pavyzdžiui, iki sausio 30 d. Londono kino centre „Close-Up Film Centre“ rodoma dešimties J. Meko filmų programa.

Pietų Korėjos leidykla „Jiazazhi“ metų pradžioje išleidžia knygos „Conversation with Film-Makers: Movie Journal Columns from 1961 to 1975“ (liet. – Pokalbiai su kino kūrėjais: 1961–1975 m. „Movie Journal“ skiltys) vertimą.

Vasarį Niujorko Žydų muziejuje atidaroma paroda „Jonas Mekas: The Camera Was Always Running“ (liet. – Jonas Mekas: kamera visuomet buvo įjungta). Ją papildys Kelly Taxter, Inesos Brašiškės ir Luko Brašiškio parengta to paties pavadinimo monografija, kurią praėjusį rudenį išleido „Yale University Press“.

Sykiu VŽ primena, jog Vilniuje, Nacionalinėje dailės galerijoje, iki vasario 20 d. veikia didžiulė paroda „Jonas Mekas ir Niujorko avangardas“ (kuratoriai – I. Brašiškė ir L. Brašiškis), apimanti J. Meko aktyviausią kūrybos, intelektualinės ir organizacinės veiklos laikotarpį nuo 1949 iki 1979 m., išsami jos apžvalga čia.

Programos „Jonas Mekas 100!“ partneriai – solidžios kultūros institucijos – Niujorke veikiantys Žydų muziejus ir Linkolno kino centras, Džersio „Monira Foundation“ (JAV), Romos parodų rūmai (Italija), Tel Avivo Felicijos Blumental muzikos centras ir biblioteka (Izraelis), HOME – Mančesterio šiuolaikinio meno centras (JK), Camargo fondas (Prancūzija), Vroclavo kino festivalis „Naujieji Horizontai“ (Lenkija), Tamperės kino festivalis (Suomija), leidykla „Spector Books“ (Vokietija), Busano trumpųjų filmų festivalis (P. Korėja) ir kt. Plačios filmų programos numatomos Prancūzijos, Danijos kino institutuose, Tel Avivo ir Jeruzalės sinematekose.

Ypatingas projekto partneris Lietuvoje – Lietuvos kino centras.

Jonas Mekas, 1973 m. ruduo. Maironio literatūros muziejaus nuotr.