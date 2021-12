„Veidai ir dvasios“ – apie kelià nuo gimimo iki mirties

Laumė. Antanas Mončys.

Vilniuje, V. Kasiulio dailės muziejuje, veikia paroda „Veidai ir dvasios“, kaip sykis labai tinkama apžiūrėti šventiniu laikotarpiu. Jos kuratorius, menotyrininkas dr. Viktoras Liutkus, sumanė ją kaip baigiamąjį Antano Mončio (1921–1993) metų akordą, sykiu – kaip ankstesnių „žemaičio iš Paryžiaus“ kūrybos parodų, kurias jam teko rengti ir kuruoti, tąsą.

Gal prieš 6-erius metus tose pačiose V. Kasiulio muziejaus salėse vykusioje parodoje „Antanas Mončys ir jo aplinka“ buvo rodomi A. Mončio kūriniai iš jo sūnaus Jeano Christophe’o Moncio ir pirmosios žmonos Florence Martel rinkinių.

Dabartinės parodos idėjos fokusas, sako dr. V. Liutkus, daug metų tyrinėjantis A. Mončio kūrybą, buvo atvežti į Lietuvą dar nerodytų menininko darbų iš Vokietijoje gyvenančios jo dukros Sabinos Moncys rinkinio. Taigi, parodos pagrindą ir sudaro skulptūros, piešiniai, akvarelės, koliažai iš S. Moncys kolekcijos.

Kita darbų dalis, plačiajai visuomenei irgi nematyta, – tai kamerinės skulptūros iš vilniečių Karolinos ir Arvydo Paliulių bei Tue Karsteno Freltofto (Danija) kolekcijų, visi jie buvo dailininko bičiuliai ir yra parodą organizavusio A. Mončio paramos fondo dalininkai. Dar du darbai – iš antrojo parodos organizatoriaus, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus, fondų.

Galėjo būti dar geriau

Detalus vardijimas, iš kokių kolekcijų suformuota ekspozicija, turi pagrindą. Joje yra ir keletas didesnio formato skulptūrų, piešinių, akvarelių ir plakatų iš Palangoje veikiančio Antano Mončio namų-muziejaus. Ir šiame kontekste visiškai nesuprantama, kodėl muziejus, kurio steigėjai yra Palangos miesto savivaldybė ir A. Mončio paramos fondas, atsisakė paskolinti kelias didžiąsias skulptūras svarbiausiai A. Mončio jubiliejinių metų parodai.

Matyt, būtent apie tai nedaugžodžiaudamas užsiminė dr. V. Liutkus, pristatydamas parodą:

„Deja, nepavyko pasiekti, kad parodoje būtų kuo daugiau elementų, galinčių pasitarnauti jaunajai kartai kaip edukacija, parodyti, iš kur A. Mončys ėmė motyvus, kodėl veidas, kaukolė, skeletas ir t. t. Pagaliau – meniniai dalykai: kas yra linija, ritmas, įvairios faktūros ir jų derinimas; kažkiek tai pavyko, bet ne iki galo ir tai, matyt, yra ir mano, ir kitų problema.

Negalėjau to iki galo įgyvendinti ir tenka dėl to apgailestauti. Ačiū, kad pasakėte gerų žodžių, bet aš pats skeptiškai žiūriu į parodą, nes negavau to, ko reikėjo.“

Veidai ir dvasios

Nepaisant parodos kuratoriaus skepsio, ji puikiai atskleidžia A. Mončio santykį su gimtąja žemaitiška terpe.

„Man rūpėjo, kad ši paroda sietųsi su žemaitiškąja etnine tradicija, su A. Mončio pasakų, legendų motyvų pomėgiu, su jo improvizacine natūra, mokėjimu piešiniu, spalva, ritmu, linija išreikšti savo pasaulėvaizdį. Tai visai parodai suteikė savotišką atspalvį“, – sakė dr. V. Liutkus.

Taigi, parodos raktažodis, tiksliau, raktavaizdis – baugus Laumės veidas, A. Mončio piešinys jo bičiulio A. J. Greimo knygos „Apie dievus ir žmones. Lietuvių mitologijos studijos“ (Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, Čikaga, 1979) viršeliui.

Tuo metu parodos pavadinimas sufleruoja apie A. Mončio užmojį (ar kūrybos filosofiją) brėžti žmogaus gyvenimo trajektoriją nuo gyvybės iki mirties, nuo veido iki kaukolės.

Ne paskutinį žodį rengiant parodą tarė Povilas Vincentas Jankūnas, jaunas architektas, pasitelkęs mobilias aptakių formų kartono konstrukcijas ir apšvietimą, išryškinantį esminį A. Mončio kūrybos principą – dualizmą: rimtis ir žaismė, judesys ir stabilumas, tvirtumas ir grakštumas ir t. t.

A. Mončio kūrybos mozaiką parodoje papildo rodomi Lino Mikutos dokumentinio filmo „Mončys. Žemaitis iš Paryžiaus“ fragmentai, nemokamas parodos leidinys lietuvių ir prancūzų kalbomis – dailės istorikės Mathilde Desvages „A. Mončys, lietuvių skulptorius pokario Paryžiuje“.

Be to, laukiama skulptoriaus sūnaus J. Ch. Moncys atsiminimų knygos „Mano tėvas Antas“ (leidykla „Aukso žuvys“), Oskaro Milašiaus „Lietuviškų pasakų“ faksimilinio leidinio su A. Mončio iliustracijomis ir minėtojo L. Mikutos viso filmo premjeros.

Visa tai turėtų atsitikti iki 2022 m. kovo pabaigos, kol veiks paroda.