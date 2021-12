Molëtai – ryðkus investicijø proverþis ir siekis tapti kurortine teritorija

Vos prieš metus Molėtų – nedidelės Rytų Aukštaitijos savivaldybės – komanda kalbėjo apie pastangas ir pasirengimą pritraukti investicijas į šį kraštą. Šiandien vaizdingo kraštovaizdžio rajone skaičiuojami įspūdingi rezultatai – didžiausia investicija Nepriklausomybės laikotarpiu, kylantys nauji statiniai mieste, kuriamos naujos paslaugos ir rengiami dokumentai užsibrėžtus tikslus artina prie realybės.

„Pačiame Molėtų mieste ir aplink jį yra neišnaudotų vietų, kurias galėtų įveiklinti verslas. Mūsų savivaldybės strateginis tikslas – tapti poilsio, pramogų rajonu. Be to, siekiame pritraukti verslininkų, kurie investuotų į modernią, naujas technologijas taikančią, gamtai draugišką gamybą“ – praėjusių metų spalį Verslo žinioms pasakojo Molėtų rajono savivaldybės meras Saulius Jauneika. Dabar, pasak šio krašto vadovo, per metus nueitas nelengvas kelias nenukrypstant nuo sau ir visam rajonui išsakytų pažadų. „Šiais metais paskelbėme apie ne vieną didelę investiciją mūsų krašte. Tai, kad verslas renkasi Molėtus – svarbus mūsų galimybių įvertinimo ir pasitikėjimo mumis ženklas. Kiekviena investicija – reikšminga, keičianti rajono verslo struktūrą ir darbo rinkos poreikius. Tai, galima sakyti, pirmieji pozityvūs ženklai įveikus investicinį sąstingį Molėtuose,“ – sako S. Jauneika.

Maža to, bene pirmą kartą nacionalinio lygmens dokumente – naujajame Lietuvos Respublikos bendrajame plane Molėtų rajonas įvardintas kaip regioninio lygmens rekreacijos aptarnavimo centras. Kraštui numatomas kurortinės teritorijos prioritetas pagrindžia nuoseklias savivaldybės komandos pastangas, dedamas jau ne vienerius metus kuriant kokybišką pramogų ir laisvalaikio paslaugų tinklą.

Inovacijų ir tvarumo pasirinkimas

Reaguojant į verslo aplinkos, visuomenės pokyčius ir poreikius atnaujinta Molėtų rajono vizija, kuria remiantis siekiama vystyti dialogą su tausojančio aplinką ir sąžiningo verslo idėją palaikančiais investuotojais. Vasario mėnesį apie didžiausio masto investiciją Molėtuose per visą Nepriklausomybės laikotarpį paskelbė „Teltonika IoT Group“, vadovaujama kraštiečio Arvydo Paukščio. Molėtų mieste jau kitų metų rudenį, kaip tikimasi, išdygs „Teltonikos technologijų centras“ – 30 milijonų vertės projektas, užtikrinsiantis 500 naujų darbo vietų bei aukštųjų technologijų gamybą. Tai ne vienintelė verslo naujiena Molėtų rajone šiais metais – Joniškio seniūnijoje, dedami pamatai kitos įmonės fitokomponentų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros Technologijų centrui, kuriame bus kuriami farmaciniai, medicininiai produktai, gaminami iš biožaliavų, tokių kaip pluoštinės kanapės.

Lygiagrečiai rajone įgyvendinama žaliosios energetikos vizija, kur kartu su privačiu verslu aktyviai veikia ir rajono savivaldybė. Nors iki šiol įgyvendinta ne viena atsinaujinančios energijos iniciatyva rajone, susidomėjimas tokių šaltinių panaudojimu rajone nemažėja: saulės energetikos bendrovės „Solet Technics“ įgyvendintas nutolusių saulės elektrinių projektas – saulės parkas „Vytis“ Suginčių seniūnijoje, pirmas toks rajone pilnu pajėgumu pradėjo veikti jau šią vasarą, o saulės jėgainė šalia Molėtų televizijos bokšto – Lietuvos radijo ir televizijos centro projektas, kur jėgainė Molėtuose – pirmoji būsimame nuosavų Telecentro jėgainių tinkle.

Apleistose teritorijose – naujas gyvenimas

Deklaruojant palankias sąlygas, sudaromas investuotojams – nekilnojamojo turto lengvatas, suformuotus žemės sklypus su verslui kurti visiškai parengta infrastruktūra, Molėtų rajono savivaldybėje tęsiasi iniciatyvos įdarbinti vaizdingas ir patogias vietoves, pramonines miesto erdves. Sulaukus investuotojų susidomėjimo į apleistas teritorijas keliasi naujos veiklos. Vienas tokių sklypų jau išnuomotas modernių gipsinių oro difuzorių gamintojos UAB „Ventmann“ gamyklos statyboms – bendrovė įsipareigojo plėtoti neigiamo poveikio aplinkai nedarančią ūkinę-komercinę veiklą, per metus pasirengti statyboms, o per kitus 2 metus – investuoti ne mažiau, kaip 700 tūkst. eurų ir sukurti ne mažiau, kaip 10 darbo vietų. Savo ruožtu savivaldybė rūpinasi verslui reikalingos inžinerinės infrastruktūros sukūrimu išnuomotame sklype. Kitose, buvusių statybinių bendrovių „Molesta“, „Lakaja“ teritorijose taip pat steigiasi naujos verslo įmonės – kuriamas naujas verslo centras, planuojama pastato rekonstrukcija įrengiant gyvenamojo būsto patalpas, o Molėtų rajone investuoti nusprendusios e-komercijos kompanijos „Poppri Fashion Auctions“ – biuras ir sandėlis.

Mieste ir rajone netrūkstant erdvių – žemės sklypų bei statinių, nenutrūkstamai rengiami nuomos ir pardavimo aukcionai. Ilgą laiką visuomenėje ir tarp verslo atstovų sklandant mintims, kaip galėtų keistis Molėtų miesto ir rajono miestelių veidai sutvarkius nenaudojamas erdves, tikimasi konkrečių verslo iniciatyvų. Viename naujausių aukcionų išnuomoti du sklypai daugiabučių statybai. Šiuo metu, abu sklypus aukcione laimėjus tam pačiam nuomininkui, derinamos nuomos sutartys su Valstybės žemės fondu. Taip pat LR Susisiekimo ministerijai žadant iki 2024 metų rekonstruoti magistralinį kelią Vilnius – Utena, rajono ir jo erdvių patrauklumas turėtų dar išaugti palengvinus susisiekimą su gretimais rajonais, ypač Vilniumi.

Regiono rekreacijos lyderiai

Pagrindiniai deklaruojami Molėtų rajono plėtros principai orientuoti ne tik į žaliosios infrastruktūros kūrimą, bet ir į rekreacijos infrastruktūros, kokybiškos gyvenamosios aplinkos kūrimą bei plėtrą. „Pagavome augimo bangą, kurios neketiname paleisti,“ – sako Molėtų rajono vadovas. Jis įsitikinęs, jog kiekvieno, ateinančio kurti Molėtuose – investuotojo, gyventojo, smulkiojo verslininko nauda teikiama šiam kraštui ir jo žmonėms yra ypatingai vertinga: „Visa tai tampa inspiracija dar aktyvesnei mūsų krašto plėtrai, sukurtos infrastruktūros įveiklinimui.“ Nors Molėtų rajonas ne vienerius metus de facto buvo laikomas kurortine vietove, pastarasis laikotarpis tampa esminiu – įvertinti nuveiktus darbus, planuoti naujus bei įgyvendinti teisinius reikalavimus.

Rajone formuojantis stipriems traukos centrams plečiamas įvairus svetingumo ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų tinklas. Molėtų mieste sparčiai kyla naujasis sveikatingumo centras – baseinas, trijų žvaigždučių viešbutis – pirmasis mieste, pradėti rengti diskgolfo parko dokumentai. „Ne vienerius metus siekiame gyventojams kurti sveiką, kokybišką gyvenamąją aplinką – laisvalaikio, sporto ir sveikatinimo infrastruktūros, paslaugų plėtrą. Kurortinės teritorijos statusas nėra tik turizmo sektoriaus interesas. Svarbu suprasti, kad visa tai atvertų naujų galimybių mūsų krašto žmonėms, paslaugų sferai, verslui ir viso rajono raidai“ – sako S. Jauneika.