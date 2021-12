S. Kairys kaltina Kultûros paveldo komisijà dezinformacija

Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Kultūros ministras Simonas Kairys kaltina Valstybinę kultūros paveldo komisiją (VKPK) politikavimu, dezinformacija, teigdamas, kad komisija yra „kažkur užstrigusi laike ir niekaip neatliepia šių dienų realijų“. Nors komisijos išplatintame pareiškime, apie kurį kalba ministras, pateikiama konkrečių siūlymų, kaip spręsti problemas.

S. Kairys savo įraše feisbuke kritikavo ir komisijos „ypatingą dėmesį sovietiniam paveldui“, jos trukdymą įvairiems sprendimams.

Pasak ministro, prieš kelias dienas komisija išplatino viešą pareiškimą, kuriuo bando atkreipti dėmesį, jog valstybės skiriamos lėšos paveldui „kasmet mažėja".

„Vertėtų pasitikrinti. Paveldotvarkos biudžetas visoms programoms buvo: 2017 m. – 5,5 mln. eurų, 2018 m. – 5,2 mln. eurų, 2019 m. – 4,5 mln. eurų, 2020 m. – 5,7 mln. eurų, 2021 m. – 6,8 mln. eurų, 2022 – 8,3 mln. eurų. Kitaip tariant, LRV (Vyriausybės) ir Kultūros ministerijos pastangos sąmoningai nutylimos, išryškinami seni duomenys, kuriais patogiau pagrįsti savo „ekspertinę“ nuomonę. Jau nebekalbu apie pastangas ir konkrečias lėšas, numatytas Kauno ir Klaipėdos centrinių paštų išpirkimui“, – pareiškė S. Kairys.

Anot jo, komisija galėtų būti be galo vertinga savo įžvalgomis ir siūlymais, pavyzdžiui, pasisakyti Europos Sąjungos lygio diskusijose apie klimato kaitos poveikį paveldui, paveldo apsaugos dermę su visų visuomenės grupių poreikiais, darniu judumu, tačiau tokių pozicijų nesigirdi.

Sprendimų vis tik siūlo

Galimas dalykas, kad ministras S. Kairys neatidžiai perskaitė pareiškimą, kurį išplatino VPKP.

Seimui, Vyriausybei, LR Prezidentui ir Kultūros ministerijai pateiktame minėtos institucijos pareiškime siūlomos ir konkrečios rekomendacijos, kaip būtų galima spręsti įsisenėjusias problemas.

Visų pirma, pabrėžiama ilgalaikės strategijos būtinybė:

„Mūsų sprendime taip pat atkreipiamas dėmesys į valstybės strategijos šiuo klausimu stygių. Būtina numatyti aiškias strategines tvarkybos kryptis, siektinus tikslus, jų įgyvendinimo uždavinius, prevencinės priežiūros sąlygas ir prielaidas, investicijų ir mecenatų pritraukimo nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybai būdus“.

Be to, siūloma steigti kultūros paveldo rėmimo fondą, atsisakyti neefektyvios praktikos, kai kultūros paveldo objektuose daugelį metų vykdomi nedidelės apimties tęstiniai darbai, dėl to atsiranda papildomų išlaidų, o kultūros paveldo objektas ilgą laiką negali būti visapusiškai naudojamas ar pritaikomas.

VPKP siūlo atrinkti grupę prioritetinių objektų, kuriems būtų skiriamas nuolatinis kompleksinis valstybinis tvarkybos darbų (ko)finansavimas.

„Likusi paveldo objektų dalis galėtų remtis principu, kai valstybė prisideda ten, kur yra aiškiai išreikštas bendruomenės ar savininko noras. Kuo daugiau prie tvarkybos prisideda bendruomenė ir savininkas, tuo daugiau prisideda ir valstybė“, – rašoma VKPK kreipimęsi.

Dėl šios priežasties Vyriausybės prašoma sudaryti atitinkamų projektų, kuriems galėtų būti panaudotos įvairių institucijų lėšos, sąrašą bei patvirtinti finansavimo šaltinius. Taip pat siūloma kompensavimui skiriamo finansavimo didinimą laikyti prioritetiniu valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos formavimo uždaviniu.

Kaltina kapstymusi detalėse

„Mano viešas klausimas visoms valdžios institucijoms, ar tikrai taip įsivaizduojame Valstybinės kultūros paveldo komisijos darbą ir ar tikrai toks kapstymasis detalėse yra tai, ko mes visi tikimės? Teko gyvai bendrauti su šia komisija, lyg ir atrodė, kad galima ieškoti sąlyčio taškų, bet matau didesnį norą politikuoti ir kažkaip netikiu, kad visus komisijos narius tenkina toks veikimo būdas“, – pabrėžė S. Kairys.

Valstybinę kultūros paveldo komisiją sudaro 12 narių: Andrijana Filinaitė, paveldosaugininkė, kultūros ir politinė veikėja, dailės istorikė dr. Dalia Vasiliūnienė, archeologijos dr. Rūta Kačkutė, architektas urbanistas Augis Gučas, istorikas Raimundas Balza, architektė, teisininkė dr. Daiva Veličkaitė-Matusevičė, istorijos doc. dr. Salvijus Kulevičius, istorijos ir archeologijos dr. Viltė Janušauskaitė, humanitarinių mokslų doc. dr. Vaidutė Ščiglienė (komisijos pirmininkė) , prof. dr. Kęstutis Zaleckis, doc. ir menotyros mokslų dr. Dalė Puodžiukienė, dr. Erika Kielė.

Iš jų du narius skiria ir atleidžia prezidentas, po keturis – Seimas ir premjeras, du narius renka ir atšaukia visuomeninės organizacijos.