„Reitingai“ paskelbë aukðtøjø mokyklø ir gimnazijø dalykinius reitingus

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Žurnalas „Reitingai“ pristatė dalykinius universitetų, kolegijų ir gimnazijų reitingus, t. y., surikiavo mokymo įstaigas pagal juose dėstomų dalykų kokybę.

Pagal šį parametrą tarp universitetų pirmauja Vilniaus universitetas (VU), tarp gimnazijų – Vilniaus ir Klaipėdos licėjai, Kauno technologijos universiteto gimnazija (KTUG).

Pasak Gintaro Sarafino, žurnalo „Reitingai“ vyriausiojo redaktoriaus, pastaruosius dvejus metus švietimas vyko koronaviruso pandemijos sąlygomis, taigi skirtumai tarp įstaigų dar labiau išsisluoksniavo.

„Pastarieji dveji metai švietimui nebuvo palankūs, nes dėl COVID-19 buvo rūpinamasi ne švietimo kokybe, pažanga, o kad apskritai vyktų pamokos, paskaitos“, – sakė G. Sarafinas.

Anot jo, tai buvo vegetavimo metai visais aspektais – mokinių ir mokytojų jausenos, mokytojų skiepijimosi nuo kovido, atmosferos mokyklose, nekalbant apie akademinius skirtumus.

Pasak G. Sarafino, didžiausi skirtumai yra mokantis matematikos, – jos mokymo ir išmokimo lygmuo kasmet vis žemesnis.

Žurnalo „Reitingai“ duomenimis, kasmet matematikos brandos egzamino nelaiko 35–38% abiturientų. Iš tų, kurie laiko, 15–30% neišlaiko.

„Vadinasi, daugiau nei 55% Lietuvos abiturientų nemoka matematikos, ir tai siaubingas dalykas, mūsų valstybės drama ir bėda“, – spaudos konferencijoje sakė G. Sarafinas.

Anot jo, yra mokyklų, kuriose bendras matematikos mokymas apskritai apverktinas, ir tik 10% mokyklų, kuriose matematikos mokoma puikiai.

„Tos mokyklos viena nuo kitos skiriasi šviesmečiais“, – sakė G. Sarafinas.

Dalykiniame reitinge buvo vertinama 350 Lietuvos gimnazijų, kuriose mažiausiai penki mokiniai laikė lietuvių, anglų kalbų, matematikos ir istorijos egzaminus ir mažiausiai trys mokiniai – kitų dalykų.

Pasak vertintojų, karantinas smarkiai perskirstė pirmojo 50-uko sąrašą: šiemet į pirmąsias vietas pakilo nebūtinai atrankinės, t. y. tos gimnazijos, kurios į 9 klasę rengia stojamuosius egzaminus, bet ir regionų gimnazijos.

Be to, žurnalas pristato 260 mokytojų, kurie „sugeba iš net negabiausio mokinio išspausti maksimumą, nesvarbu, kokie to mokinio gebėjimai“.

„Yra stebuklingų, fantastinių mokyklų ir fantastinių mokytojų“, – sakė G. Sarafinas.

Dalykinis gimnazijų reitingas rodo, kad matematikos geriausiai išmoko Vilniaus licėjus, Klaipėdos licėjus ir KTU gimnazija.

Lietuvių kalbos – Utenos rajono Užpalių gimnazija, Vilniaus licėjus ir Kauno jėzuitų gimnazija.

Žurnalo „Reitingai“ duomenimis, istorijos geriausiai išmoko KTU gimnazija, biologijos – Klaipėdos licėjus, IT – Klaipėdos licėjus, chemijos – Klaipėdos licėjus, fizikos – Marijampolės marijonų gimnazija, anglų kalbos – Kauno rajono Vandžiogalos gimnazija, geografijos – Vilniaus licėjus.

Tarp kolegijų pirmauja Vilniaus kolegija, antroje vietoje – Kauno kolegija, toliau – Vilniaus technologijų ir dizaino, Kauno technikos kolegijos, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla ir Vilniaus dizaino kolegija.

Aukštosios – pagal kryptis

Aukštųjų mokyklų dalykiniame reitinge vertinta 90 bakalauro rengimo studijų krypčių.

Čia pirmauja Vilniaus universitetas – 36 studijų kryptys jame dėstomos geriausiai.

Antroje vietoje – VILNIUS TECH universitetas su 13 studijų krypčių, beje, šis universitetas reitinge pakilo labiausiai.

Kauno technologijos universitetas pirmauja 9-iose studijų kryptyse, Vytauto Didžiojo universitetas – 8-iose, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – 6-iose.

Vertinant aukštąsias mokyklas, remtasi sociologinių tyrimų bendrovės „Prime consulting“ šių metų rugsėjo 8–spalio 4 d. atlikta apklausa, kuriose darbdaviai vertino kolegijų bei universitetų absolventų pasirengimą, duomenimis.

„Reitingai“ nurodo, kad darbdavių nuomonė sudarė pusę taškų, iš viso apklausti 2.225 darbdaviai iš visų šalies regionų ir sektorių.