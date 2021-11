J. Meko 100-meèio þinutë: matyti gyvenimà su Rojaus fragmentais

Jonas Mekas Vilniuje, 2009 m. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Kitų metų gruodžio 24 d. minėsime avangardinio kino kūrėjo, poeto, metraštininko ir filmininko Jono Meko gimimo 100-metį. Ne tik mes, – šiai sukakčiai rengiama tarptautinė programa „Jonas Mekas 100!“, kurioje dalyvauja Danija, Italija, Izraelis, JAV, Jungtinė Karalystė, Kinija, Lenkija, Rusija, Pietų Korėja, Prancūzija, Suomija, Švedija, Ukraina, Vokietija ir kitos šalys. Šią savaitę programos partneriai susitinka Vilniuje aptarti šventinių metų starto.

Daugiau nei 50 renginių programą, kuri toliau pildoma, bendradarbiaudami parengė Lietuvos kultūros institutas (LKI), Lietuvos kultūros atašė ir Jono Meko fondas (Jonas Mekas Estate), įsteigtas Jono Meko sūnaus Sebastiano Meko ir artimų menininko bičiulių – režisieriaus, kino kuratoriaus, filmų platintojo Pipo Chodorovo ir režisieriaus Juliaus Ziz (Žižliausko).

„Tai įvairialypė, profesionali ir geranoriška komanda. Be kultūros atašė idėjų, ryšių ir pastangų programa nebūtų tokia turtinga, kokią pavyko parengti per pusantrų metų. Ypatingai įkvepia Jono Meko šeimos ir draugų iniciatyvumas, atvirumas ir rodomas palaikymas“, – Lietuvos kultūros instituto pranešime cituojama Asta Visminaitė, Jono Meko 100-mečiui skirtos tarptautinės programos koordinatorė.

Anot vieno iš šimtmečio šventės iniciatorių Juliaus Ziz, svarbiausia J. Meko šimtmečio žinutė yra priminimas, kad reikia vertinti kasdienį gyvenimą ir būti dosniems: „Reikia kiekvienoj akimirkoj matyti Rojaus fragmentus ir dalintis tuo su visais. Tai visa savo gyvenimą darė Jonas Mekas“.

„Jonas Mekas yra viena reikšmingiausių šio šimtmečio meno istorijos asmenybių. Taip, jis yra labiau žinomas pasaulyje nei Lietuva. Tai jau gera priežastis pagarsint Lietuvos vardą“, – sako režisierius J. Ziz.

Fetro skrybėlė ir „Olympia“

Pasak pranešimo, jubiliejinių J. Meko metų logotipą tarptautinei programai sukūrė menininko šeima ir draugai kartu su dizainere Anastasia Zizliauskas.

Ženklas sukomponuotas iš autentiško J. Meko parašo, kuris primena jo nešiotą skrybėlę, ir menininko spausdinimo mašinėle atspausto užrašo „Jonas Mekas 100!“.

Užrašas slepia įdomią istoriją. J. Mekas 1955 m. Čikagoje įsigytą rašomąją mašinėlę „Olympia Deluxe“ buvo papildęs lietuviško raidyno rašmenimis, todėl nebeliko vietos šauktukui. Prireikus menininkas jį užrašydavo ranka. Kuriant logotipą šauktuką ranka užrašė jo sūnus Sebastianas Mekas.

Logotipą naudojimui pritaikė dizaino agentūra „Acid“.

Nuo 2022-ųjų sausio

Šimtųjų gimimo metinių programą sudarys kino peržiūros, parodos, video instaliacijos, koncertai, poezijos skaitymai, diskusijų ir teminių rezidencijų programos, kūrybinės poezijos vertimų dirbtuvės, leidyba, kitos iniciatyvos, vardija LKI.

Programos startas – 2022 m. sausį Briuselyje, kultūros namuose „Flagey“ – J. Meko filmų programa bus pristatyta „Baltijos jūros festivalyje“, skirtame Baltijos šalių kinui, muzikai ir pokalbiams apie juos.

Specialią J. Meko filmų retrospektyvą sausio pabaigoje pasiūlys Geteborgo filmų festivalis. Pietų Korėjos leidykla „Jiazazhi“ kitų metų pradžioje išleis knygos „Conversation with Film-Makers: Movie Journal Columns from 1961 to 1975“ (liet. – Pokalbiai su kino kūrėjais: 1961–1975 m. „Movie Journal“ skiltys) vertimą.

Izraelio poezijos žurnalas „HO!“ – publikuos Sivan Beskin verstus J. Meko eilėraščius.

Vasarį Niujorko Žydų muziejuje atidaroma paroda „Jonas Mekas: The Camera Was Always Running“ (liet. – Jonas Mekas: kamera visuomet buvo įjungta). Ją papildys Kelly Taxter, Inesos Brašiškės ir Luko Brašiškio parengta to paties pavadinimo monografiją, kurią šio lapkričio pradžioje išleido Yale‘io universitetas kartu su Žydų muziejumi ir Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi.

Renginiai ir iniciatyvos tęsis visus 2022-uosius metus ir net ilgiau. Visą jubiliejinių renginių programą „Jonas Mekas 100!“, jos dalyvius, organizatorius ir partnerius netrukus bus galima rasti internetiniame kalendoriuje.

Pasak LKI, programos „Jonas Mekas 100!“ partneriai – tokios solidžios ir pasaulyje gerai žinomos kultūros institucijos, kaip Niujorke veikiantis Žydų kultūros institutas ir Linkolno kino centras, Džersyje veikiantis Monira Foundation (JAV), Venecijos tarptautinis kino festivalis (Italija), Romos parodų rūmai (Italija), Tel Avivo Felicijos Blumental muzikos centras (Izraelis), HOME – Mančesterio šiuolaikinio meno centras (JK), Diuseldorfo kino muziejus (Vokietija), Camargo fondas (Prancūzija), Vroclavo kino festivalis „Naujieji Horizontai“ (Lenkija), Tamperės kino festivalis (Suomija), leidyklos „Spector Books“ (Vokietija), Busano kino festivalis (P. Korėja) ir kt.

Plačios filmų programos numatomos Prancūzijos, Danijos kino institutuose, Tel Avivo ir Jeruzalės sinematekose. Ypatingas partneris Lietuvoje – Lietuvos kino centras.