Lietuvą ir Lenkiją sujungs valdovų istorinių rezidencijų kelias 

Krokuvos Vavelio karališkojoje pilyje. Valdovų rūmų muziejaus nuotr.

Valdovų rūmų muziejuje atidaryta paroda, pasakojanti apie 1791 m. Gegužės 3-osios konstitucijos epochą, Lietuvos ir Lenkijos muziejus paskatino kalbėtis apie Valdovų rezidencijų kelio kūrimą, rašoma Valdovų rūmų pranešime spaudai.

Pasak muziejininkų, toks kelias tiek užsienio, tiek abiejų kaimyninių valstybių turistams pristatytų senosios Lietuvos valstybės bemaž šešių šimtmečių ir senosios Lenkijos valstybės aštuonių amžių gyvavimo istoriją, abiejų šalių praeities ryšius.

Projektai su Malborko pilimi

Pranešama, jog Valdovų rūmų muziejus nuo šiol turės dar vieną partnerį – Malborko (Marienburgo) pilies muziejų Lenkijoje. Su šiuo muziejumi pasirašyta ilgalaikė bendradarbiavimo sutartis, numatyta rengti bendrus tarptautinius projektus. Muziejų vadovai dr. Vydas Dolinskas ir habil. dr. Januszas Trupinda sako, kad abiejų muziejų likimai panašūs – Malborko pilis, kaip ir Valdovų rūmai, buvo kelis kartus suniokota ar sugriauta, o po to atkurta.

Malborke darbai vis dar tęsiami. Pasak į UNESCO saugomų objektų sąrašą įtrauktos Malborko pilies vadovo, įspūdinga, viena didžiausių Europoje, raudonų plytų pilis su įtvirtinimais dažniausiai tapatinama su Kryžiuočių ordinu. Tačiau pamirštama, kad 315 metų ji yra buvusi ir Lenkijos karalių bei Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija, kurioje lankėsi tokie bendri valdovai, kaip Steponas Batoras (1576–1586) ar Žygimantas Vaza (1587/1588–1632). Be to, Malborke savo ar ne savo valia anksčiau yra buvoję ir Lietuvos didieji kunigaikščiai Kęstutis bei Vytautas, rašoma pranešime.

„Vilniuje atkurti Valdovų rūmus buvo paprasčiau – Lietuvai reikėjo simbolio, vietos, kurioje būtų pristatoma valstybingumo istorija ir ilgaamžė tradicija. Malborko pilis susidūrė su visai kita situacija – didžiąją laiko dalį tai buvo ne Lenkijos, o Kryžiuočių ordino nuosavybė. Ir po Antrojo pasaulinio karo valdžia ilgai diskutavo, ar verta investuoti į „antilenkišką“, XIX a. pabaigoje pradėtą restauruoti kompleksą. Pavyzdžiui, buvo nuspręsta, kad Malborko viduramžiškas senamiestis nebus atstatomas. Vertingi architektūros elementai ir statybinės medžiagos tada buvo išvežtos į Varšuvą, kur buvo atkuriamas per karą sugriautas Lenkijos sostinės senamiestis. Malborko pilies muziejaus atsiradimą nulėmė į šią vietą iš Sovietų Sąjungos (Voluinės, Lvovo, Vilniaus) atsikėlę lenkai. Jų iniciatyva šiandien pilis atkuriama, restauruojamos išlikusios erdvės, o muziejus yra vienas populiariausių Vidurio Europoje. Tad turime daug bendro – galime pasidalyti patirtimi konservuojant išlikusius mūrus, restauruojant archeologinius radinius, įrengiant ekspozicijas, ruošiant parodas, vykdant mokslinius tyrimus, skleidžiant kultūrinio turizmo informaciją. Mums taip pat praverstų Valdovų rūmų muziejaus specialistų patirtis. Norėtume rengti daugiau istorijos ir paveldo tyrinėtojų susitikimų, bendrų projektų“, – pranešime cituojamas J. Trupinda.

Valdovų rezidencijų kelias

Į Lietuvą atvykę Malborko, Varšuvos karališkosios ir Krokuvos Vavelio karališkosios pilių, kuriose įsikūrę muziejai, vadovai su Valdovų rūmų muziejaus direktoriumi ir kitais specialistais aptarė abiejų šalių valdovų istorinių rezidencijų pažintinio kelio galimybę.

Varšuvos karališkosios pilies vadovas prof. habil. dr. Wojciechas Falkowskis sako, kad turime net kelias priežastis jį kurti:

„Kai atsidarė Valdovų rūmų muziejus, apėmė jausmas, kad atvėrėme monarchijos rezidencijų tinklą. Manau, tai būtų svarbu įteisinti. Pirmiausia – tai atvertų platų istorinį Abiejų Tautų Respublikos vaizdą. Žinoma, valdovų rezidencijų keliui dar trūktų Gardino pilies. Bet pradėti galime jau dabar. Antra priežastis, kodėl turėtume kurti tokį kelią, – rinkodarinė. Pagaliau galime pasiūlyti maršrutą, kuriuo važiuodami žmonės pažintų mūsų krašto istoriją, nes viena rezidencija papildo kitą. Toks tinklas galėtų prasidėti Vilniuje ir tęstis per Varšuvą iki Krokuvos bei atvirkščiai. Iš kitos pusės – kiekvienas iš muziejų yra savaime įspūdingas objektas.“

Žygimanto Augusto vaikiški šarvai

Šiuo metu Valdovų rūmų muziejuje veikianti tarptautinė paroda „Kad Tėvynė gyvuotų. Lietuva ir Lenkija 1791 m. konstitucijos epochoje“ parengta bendradarbiaujant su Varšuvos karališkąja pilimi – Muziejumi bei Adomo Mickevičiaus institutu (Lenkija). Bendrų valdovų rezidencijose veikiantys muziejai teigia numatantys daugiau įspūdingų parodų, rašoma pranešime spaudai.

Iš Vavelio karališkosios pilies kitąmet bus atvežti unikalūs vaikiški Žygimanto Augusto šarvai, sukurti, kai būsimam Lietuvos ir Lenkijos valdovui tebuvo galbūt 13 metų. Šiuos šarvus prieš pusmetį Lenkijai dovanojo Vengrijos vyriausybė. Dabar jie restauruojami, po to bus vežami į Vilnių.

Be to, Valdovų rūmų muziejus 2023 m., kai Vilnius švęs 700 metų jubiliejų, planuoja didžiulę Žygimanto Augusto gobelenų parodą iš Vavelio karališkosios pilies rinkinių. Tai – unikali visos Europos mastu ir vertingiausia Lenkijoje saugoma meno kolekcija greta Leonardo da Vinci paveikslo. Šie gobelenai Lietuvai svarbūs dar ir dėl to, kad Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Žygimantas Augustas (1544/1548–1572) juos užsakė gyvendamas Vilniuje.

Parengta pagal Valdovų rūmų informaciją.