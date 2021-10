Ypatingas pirmas kartas: gegužės 3-osios Konstitucijos originalas Valdovų rūmuose

Stanislovas Augustas Poniatovskis (1732–1798), paskutinis Abiejų Tautų Respublikos valdovas. Portreto detalė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vilniuje, LDK Valdovų rūmų muziejuje, atidaryta paroda „KAD TĖVYNĖ GYVUOTŲ. Lietuva ir Lenkija 1791 m. konstitucijos epochoje“.

Pasak jos kuratorės prof. dr. Ramunės Šmigelskytės-Stukienės, tai pirmas kartas, kai Lietuvoje pristatoma spalvinga ir sudėtinga Konstitucijos epocha – Abiejų Tautų Respublikos pakilimo ir jos sunaikinimo istorija.

Svarbiausias su šia paroda susijęs „pirmas kartas“ yra tas, jog pirmą kartą į Lietuvą iš Varšuvos archyvų atvežtas vienintelis 1791 m. gegužės 3-iosios Konstitucijos originalas bei Lietuvos ir Lenkijos Tarpusavio įžado aktas. Šie dokumentai ir kitos eksponuojamos vertybės pristato Abiejų Tautų Respublikos pakilimą Apšvietos epochoje.

Pasak prof. dr. R. Šmigelskytės-Stukienės, yra nemažai istorikų, paskutinius XVIII a. dešimtmečius vertinančių kaip Lietuvos pavergimo istoriją, LDK ritimąsi į bedugnę. Gal dėl to Lenkijoje gegužės 3-ioji yra svarbi valstybinė šventė, o Lietuvoje ši data minima kur kas kukliau, teigiant, kad Konstitucija sumažino LDK savarankiškumą bendroje valstybėje su Lenkija.

„Gana ilgą laiką buvo tvirtinama, kad 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucija ištrynė Lietuvos vardą ir sunaikino šalies valstybingumą. Tokį vertinimą lėmė tai, kad nebuvo pakankamai įsigilinta į epochą ir Abiejų Tautų Respublikos Seimo priimtų įstatymų visumą, be to, jis buvo palankus siekiant pateisinti netrukus po Konstitucijos priėmimo įvykdytą Rusijos intervenciją. Šiuolaikinėje istoriografijoje neabejojama, kad 1791 m. Seimo paskelbta Konstitucija buvo ir yra esminis to laiko pokyčių simbolis.

Tai buvo įstatymas, atvėręs kelius demokratinei valstybei formuotis: įtvirtinamas įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžių atskyrimas, sukuriama nepriklausoma teismų sistema, užtikrinama valstybės globa valstiečiams, propaguojama luomų lygybės idėja, skelbiama, kad tauta – tai visi valstybės gyventojai, kurių pareiga – ginti valstybės sienų integralumą. Šis teisės aktas, nerungtyniaujant, ar tai pirma, ar trečia pasaulyje Konstitucija, mums yra svarbus kaip modernią valstybę atveriantis dokumentas“, – pasakojo istorikė.

Jos žodžiais, svarbiausias gegužės 3-iosios Konstitucijos sąlygotas pokytis buvo valdymo formos pasikeitimas – valstybė tapo konstitucine monarchija.

Ir Tarpusavio įžadas

Antras Lietuvai labai svarbus dokumentas, eksponuojamas parodoje, – Abipusių garantijų įstatymas (arba Tarpusavio įžadas), Abiejų Tautų Respublikos Seime priimtas 1791 m. spalio 20 dieną. Pasak dr. Vydo Dolinsko, LDK valdovų rūmų muziejaus direktoriaus, „šis įstatymas papildė, patikslino ir tam tikra prasme pakoregavo pačios gegužės 3 d. Konstitucijos nuostatas. Lietuva, sutikdama daugiau prerogatyvų deleguoti bendroms institucijoms, gavo paritetinio atstovavimo galimybę ir iš esmės tapo lygiaverčiu partneriu Lenkijai Abiejų Tautų Respublikoje. Jei gegužės 3 d. Konstitucijos patvirtinimas buvo Lietuvos nuolaida Lenkijai, siekiant bendrų tikslų ir tėvynės gerovės, tai Abipusių garantijų įstatymas jau buvo Lenkijos nuolaida ir geros valios ženklas Lietuvai.“

Daugelio istorikų teigimu, valstybiniams Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio santykiams Abipusių garantijų įstatymas buvo net svarbesnis už gegužės 3 d. Konstituciją.

Gegužės 3-iosios Konstitucija laikoma pirmąja Konstitucija Europoje. Ji priimta Abiejų Tautų Respublikos Ketverių metų Seimo 1791 m. gegužės 3 dieną. Tarpusavio įžadas priimtas kiek vėliau – spalio 20-ąją.

Be šių abiejų pirmą kartą Lietuvoje rodomų dokumentų, parodoje pristatomi eksponatai, surinkti iš daugiau nei 40-ies valstybinių ir privačių kultūros institucijų – muziejų, bibliotekų, archyvų, bažnyčių, vienuolynų, privačių kolekcijų, esančių Lietuvoje, Lenkijoje, Ukrainoje ir Baltarusijoje.

Parodą lydi spalio 20 ir 21 d. Valdovų rūmuose vyksianti tarptautinė konferencija „Tėvynės laisvės aušra – 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucija. Genezė. Turinys. Reikšmė“ bei kultūrinė ir edukacinė programa. Konferencijoje gali dalyvauti visi norintys, registracija būtina.

Daugiau informacijos – Nacionalinio muziejaus LDK valdovų rūmų svetainėje.

Tarptautinė paroda surengta sykiu su Adomo Mickevičiaus institutu Lenkijoje ir Varšuvos karališkąja pilimi, ji veiks iki 2022 m. sausio 16 d.

