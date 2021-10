Mugėje „ArtVilnius“ – menas ant popieriaus ir kitos grožybės

Tauras Kensminas. Skulptūra „Vilniaus baziliskas“. Paroda „Takas“. „ArtVilnius“ nuotr.

Šios savaitės pradžioje Vilniuje, galerijoje „Meno niša“, atidaryta dviejų meno grandų, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų dailininkės Rūtos Katiliūtės ir džiazo žmogaus Vladimiro Tarasovo tapybos, garso ir videomeno paroda „Kažkas atsitiko...“ tyčia ar netyčia tapo didžiųjų šios savaitės kultūros renginių – festivalio „Vilnius jazz“ ir šiuolaikinio meno mugės „ArtVilnius“ – uvertiūra.

Apsistosime ties muge. Jos meno vadovė (ir parodos „Kažkas atsitiko“ kuratorė) Sonata Baliuckaitė sako, jog kasmet „ArtVilnius“ išskiria tam tikrą akcentą, kurį plačiau pristato lankytojams. Pernai tas akcentas buvo fotografija, šiemet – menas ant popieriaus.

Pasak S. Baliuckaitės, „tai nėra nei specifinė, nei išskirtinė tema, juk popierius yra medija, kurią naudoja beveik kiekvienas menininkas“.

Didesni ar mažesni Lietuvos kolekcininkai vis dėlto mieliau kolekcionuoja tapybą, fotografiją, skulptūrą, „sunkesnius“, tarsi ir patvaresnius darbus, tačiau Diana Stomienė, mugės meno vadovė, iš patirties keliaujant po užsienio muges sako matanti, kad popieriaus populiarumas auga ir tarp kūrėjų, ir tarp kolekcininkų ar tiesiog meno pirkėjų. Menui ant popieriaus organizuojamos ir specialios mugės, kaip kad mums artimiausia „Positions Berlin“.

Pasak Arvydo Žalpio, „ArtVilnius’21“ dalyvaujančios Kauno galerijos „Meno parkas“ vadovo, „popierius yra puiki medžiaga, ir ne mažiau puiki išraiškos, kūrybos priemonė. Ne medžiaga lemia kūrinio vertę ar jo įvertinimą. Juk Richardo Serros, Gerhardo Richterio, taip pat ir lietuvių menininkų kūriniai dėl to, kad sukurti popieriuje, nėra mažiau vertingi. Prisiminkime, šviesios atminties dailininkas Linas Katinas daug savo paveikslų nutapė ant kartono, tai yra ant popieriaus. Niekaip nedrįsčiau teigti, jog dėl to jie mažiau vertingi nei menininko tapyba ant drobės“.

Galerijoje RA savo kūrybą pristatanti tapytoja Rūta Eidukaitytė sako, kad popierius jai atrodo kur kas trapesnė medžiaga nei drobė. „Pastebėjau, kad popierius mane savotiškai išlaisvina, todėl kartais naudoju drobę, lyg tai būtų popierius – kalu ją tiesiai prie sienos ir jau tik baigtą kūrinį užtempiu ant porėmio, taip tarsi sumažindama savo kūrybinę įtampą.“

Popierius įprasta medžiaga ir grafikei Kristinai Norvilaitei-Geniušienei. „Jis – visko pradžia, svarbiausia medžiaga mano kūrybai. Jei darau atspaudus ant drobės, juos visada perkeliu nuo popieriaus.“ Savo vardo galerijoje prisistatysianti menininkė sako pastebėjusi, kad per karantiną popierius kūryboje buvo naudojamas dar dažniau, jo ėmėsi ir ne menininkai.

Kūrybą ant popieriaus pristatys galerijos „Tsekh“ (Vilnius–Kijevas), „Akademija“, „Meno niša“, „Baroti“ galerija, Molėtų dailės galerija, „The Room“, Užupio meno inkubatorius, Vilkamirgės galerija, Vilniaus fotografijos meno centras „7:14“ ir kt.

Ne vien tik popierius

Mugėje pristatomi ne vien ant popieriaus sukurti meno kūriniai. Netgi labai ne ant popieriaus. Antai „ArtVilnius“ projektų zonoje „Lewben Art Foundation“ (LAF) pristatys pirmąją NFT parodą Lietuvoje – „How Soon is Tomorrow. Collecting NFTs“, NFT kūrinius iš trijų privačių kolekcijų – LAF, Edgaro Aranovo (Estija) ir kolekcininko iš Estijos, pasivadinusio sklhv. NFTs („non-fungible tokens“, liet. nekeičiamieji žetonai) – tai blokų grandinės technologijoje egzistuojantys nepakeičiami skaitmeniniai failai – meno kūriniai ir iš to atsiradusi nauja kolekcionavimo forma.

Projektų zonoje tradiciškai bus pristatomi pasaulinio garso menininkai, muziejų ir meno fondų kolekcijos bei institucijų ekspozicijos. Penktą kartą į mugę grįžtantis Lenkijos šiuolaikinio meno muziejus „Mocak“ su kuratore Monika Koziol atvežė videomeno kolekciją, Paryžiuje gyvenantys menininkai Svajonė ir Paulius Stanikai – instaliaciją. Panevėžyje kuriamo Stasio Eidrigevičiaus vizualiųjų menų centras pristato šio Lietuvoje ir pasaulyje garsaus Nacionalinės meno ir kultūros premijos laureato S. Eidrigevičiaus piešinių. Šiuolaikinio meno centras rodo Jurgio Paškevičiaus projektą „Kintanti srovė“, sukurtą specialiai „Litexpo“ erdvėms.

Jono Meko Vizualiųjų menų centro paroda skirta šiemet minimoms „Fluxus“ judėjimo 60-mečio ir Jurgio Mačiūno 90 metų sukaktims pažymėti.

Prijaučiantieji ir tikri kolekcininkai rinktis turės iš ko – „ArtVilnius’21“ programoje dalyvauja 55 galerijos iš 12 šalių: Lietuvos, Prancūzijos, Baltarusijos, Vokietijos, Ukrainos, Albanijos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Danijos, Italijos ir Rumunijos.

„Afterpartis“ – miesto galerijose

Mugės metu tradiciškai bus paskelbti geriausi menininkai bei galerijos, po mugę vyks ekskursijos su menotyrininkais, o negalintys gyvai atvykti į „ArtVilnius’21“, gali po ją pasivaikščioti interaktyviame 3D ture.

Be to, spalio 15 d. vakarą meno mėgėjai kviečiami į galerijų festivalį „Art After Hours“, iki vėlumos vyksiantį Vilniaus meno erdvėse. Renginys nemokamas, daugiau apie jį skelbiama čia.

Visa šiuolaikinio meno mugės „ArtVilnius“ informacija – čia.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose