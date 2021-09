„Saulė ir jūra“ JAV: ekonihilizmas paplūdimyje

„Saulė ir jūra“ Bruklino muzikos akademijoje. Richardo Termine nuotr.

2019-aisiais Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje „Auksiniu liūtu“ įvertinta menininkių Rugilės Barzdžiukaitės, Vaivos Grainytės ir Linos Lapelytės opera-performansas pasaulinį turą tęsia už Atlanto. Rugsėjį ir spalį „Saulė ir jūra“ bus parodyta Niujorke, Filadelfijoje, Bentonvilyje (Arkanzaso valstijoje) ir Los Andžele. Dar prieš premjerą Šiaurės Amerikoje apie kūrinio gastroles pranešė ir menininkes kalbino „The New York Times“, „Vogue“, „The New Yorker“ ir „Vulture“.

„Venecijos bienalėje pagrindinį prizą laimėjusi „Saulė ir jūra“ tapo klimato kaitos eros šedevru“, – savo rašinį „The New York Times“ (NYT) pradeda Joshas Barone’as, apibūdindamas kūrinį kaip „klastingai malonaus vartojimo, globalizacijos ir ekologinės krizės mozaiką“.

„Tai, kaip opera pateikia šias idėjas – stebina. Tai nuginkluoja ir užburia. Nesame pratę būtent taip susidurti su kūriniu, kuris kalba apie šiandienos klausimus, apie tai, ką padarėme šiai planetai“, – Davidą Binderį, Bruklino muzikos akademijos (BMA) direktorių, cituoja NYT.

Jo vadovaujamoje institucijoje, kur savo kūrybą yra pristatę šiuolaikinių menų įžymybės Philipas Glassas, Trisha Brown, Steve’as Reich’as, Laurie Anderson, Merce’as Cunninghamas, Pina Bausch ir kiti, „Saulė ir jūra“ rodoma rugsėjo 15–26 dienomis.

Vienas didžiausių laimėjimų

Dieną po premjeros Bruklino muzikos akademijoje, kur bilietai į visus pasirodymus išpirkti, NYT skiltyje „Kritiko pasirinkimas“ Jasonas Farago „Saulę ir jūrą“ apibūdino kaip vieną didžiausių performanso laimėjimų per pastaruosius dešimt metų.

„Nerimastingas, viliojantis ir klastingas, atsiskleidžiantis po kelių dienų ar metų. Tai performansas, dėl kurio rūšių išnykimas juntamas kaip tobula ir nepamirštama pop daina,“ – rašo J. Farago. Anot kritiko, periodiškai kas valandą rodomas kūrinys yra pagrindinė „Saulės ir jūros“ jėga, parodanti tai, kaip su tokiu pačiu nerūpestingumu į klimato kaitą žiūri ne tik daugelis turistų, bet ir įstatymų leidėjų.

„Barzdžiukaitė, Grainytė ir Lapelytė yra vienos iš nedaugelio menininkų, pasiryžusios pažvelgti į klimato kaitos pokyčius tokiu mastu ir su tokiu rimtumu: ne kaip į artėjančią nelaimę, bet į visą epochą, kurioje malonumai ir nelaimės nuolatos susidurs ir tam nebus pabaigos,“ – rašo J. Farago.

Įsimenanti, lengva, atspindinti

Operos aikštelė BAM – balkonu apjuostoje akademijos „Fisher“ teatro salėje įrengtas 21 tonos smėlio paplūdimys.

Pasak J. Barone’o, saujoje smėlio R. Barzdžiukaitė, V. Grainytė ir L. Lapelytė parodo gilesnes potekstes. „Saulė ir jūra“ yra subtili, intymi ir bauginanti“, – rašo „The New York Times“ performatyvių menų skilties asistuojantis redaktorius.

V. Grainytės libretą jis apibūdina kaip poetišką ir parašytą paprasta kalba, o operos veikėjus – kaip persidirbusius, per daug keliaujančius ir besipriešinančius technologijų įsiskverbimui į jų gyvenimus.

„Jų pasakojamus monologus ir vinjetes pertraukia grėsmingai ramios choro partijos“, – rašo J. Barone. L. Lapelytės sukurtą elektroninę partitūrą jis apibūdina kaip neįtikėtinai įsimenančią, minimaliai akomponuojančią, parašytą taip, kad atspindėtų poilsio lengvumą.

„Per pastaruosius dvejus metus stebėti svetimas atostogas iš sunkaus užsiėmimo tapo kankinamu. Ir tai vienas iš mažų aštrių peilių, kuriuo manipuliuoja operos „Saulė ir jūra“ kūrėjos./.../ Turime pavydžiai kabėti ant turėklų, kad pamatytume žemiau įrengtą paplūdimį, ir tai yra kažkas, kas susiję su šia padėtimi — tokia skirtinga nuo įprastos karališkos žiūrovo sėdėjimo pozos teatre. Todėl mes atrodome kaip vargšai giminaičiai, kambarinės gėlės, priversti stebėti kitų žmonių malonumus“, – šmaikštauja „Vulture“ straipsnyje „In Sun & Sea, Econihilism Goes to the Beach“.

Su operos atlikėjais iš Lietuvos ir Italijos menininkės operą-performansą pristatys Filadelfijoje, parodų erdvėje „Arcadia Exhibitions“, – rugsėjo 30–spalio 3 d. ji bus rodoma ten rengiamame „Fringe“ festivalyje. Nuo 1997-ųjų organizuojamas keturių savaičių renginys pristato progresyviausius meno projektus.

Spalio 6–9 d. „Saulė ir jūra“ skambės Arkanzaso valstijos Bentonvilio mieste, kur veikia kūrinio operos rodymą Venecijoje parėmęs meno centras „The Momentary“.

Turas po JAV baigsis Los Andžele, – bendradarbiaujant su „Hammer“ muziejumi ir performanso meno centru „CAP UCLA“ spalio 14–16 d. opera bus rodoma šiuolaikinio meno muziejaus MOCA „The Geffen Contemporary“ erdvėje. ŠIam pasirodymui prie „Saulės ir jūros“ atlikėjų prisijungs „Tonality“ choro nariai.

Naujienos apie „Saulę ir jūrą“ skelbiamos čia.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose