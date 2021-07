Italija ryžosi: kruiziniai laivai nebeįplauks į Venecijos lagūną

Kruizinis laivas Venecijoje. Beatričės Laurinavičienės (VŽ) nuotr.

Antradienį, liepos 13 d., Italijos ministrų kabinetas priėmė sprendimą į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įtrauktos Venecijos lagūną paskelbti nacionaliniu paminklu ir uždrausti į ją įplaukti didiesiems kruiziniams laivams. Draudimas, kurio dešimtmečius reikalavo tiek venecijiečiai, tiek aplinkosaugininkai, įsigalios rugpjūčio 1 d.

Tokiam sprendimui Italijos vyriausybė ryžosi po to, kai Jungtinių Tautų organizacija UNESCO pagrasino įtraukti Italiją į juodąjį sąrašą, šiai vis atidėliojant draudimą įplaukti didiesiems kruiziniams laivams į lagūną, kurią Adrijos jūroje sudaro Venecijos įlanka.

Dario Franceschini, įvairių žiniasklaidos priemonių cituojamas Italijos kultūros ministras, teigia, jog toks sprendimas priimtas siekiant apsaugoti trapią ekosistemą nuo masinio turizmo neigiamų pusių, o valdžios įsikišimo „nebebuvo galima atidėti“. Jis paaiškino, kad vyriausybė parengė skubų potvarkį, siekdama išvengti „realios rizikos, jog miestas bus įtrauktas į UNESCO įsteigtą juodąjį „Pasaulio paveldo pavojuje“ vietų sąrašą.

2019 m. UNESCO perspėjo Veneciją apie „žalą, kurią sukelia nuolatinė kruizinių laivų virtinė“.

Nuo rugpjūčio 1 d. įsigaliosiantis draudimas užkirs kelią į lagūną patekti laivams, sunkesniems nei 25.000 tonų, ilgesniems nei 180 m (apie 590 pėdų), aukštesniems nei 35 m (apie 115 pėdų) bei tiems, kurie manevruodami naudoja daugiau nei nustatytą degalų kiekį. Draudimas gali paliesti ir dideles jachtas, rašo „The New York Times“ (NYT).

Susizgribo greičiau, nei planavo

Pastarosiomis savaitėmis, kai po pandemijos nulemtos pauzės kruiziniai laivai sugrįžo į Veneciją, protestuojantys prieš juos miesto gyventojai ir aktyvistai susibūrė su „No big boats“ vėliavomis mažose valtyse ir krantinėje. Praėjusį sekmadienį protestuotojai pasitiko mieste vykusio 20-ies šalių ekonomikos ministrų susitikimo dalyvius, taip pritraukdami tarptautinės žiniasklaidos dėmesį.

„Mano širdis plaka taip greitai, kad mane gali ištikti priepuolis“, – NYT cituoja Tommaso Cacciari, „No Big Ship“ aktyvistą. Anot jo, „dėl šio sprendimo kovota 10 metų, ir dabar ši pergalė atrodo beveik neįtikėtina“.

Ministro pirmininko Mario Draghi vyriausybė dar balandį paskelbė planuojanti uždrausti dideliems kruiziniams laivams įplaukti į istorinio senamiesčio lagūną, tačiau draudimo data nebuvo nustatyta. Be to, draudimą sąlygojo naujo uosto, kuriame galėtų išsilaipinti laivais atplaukę turistai, pastatymas, o tai gali trukti metus. Naujasis sprendimas panaikino naujo uosto sąlygą, todėl draudimas galėjo būti įgyvendintas ne per metus kitus, o per kelias savaites.

Kur juos padėti

Pastaruosius 10 m. ir Italijos, ir Venecijos valdžia blaškėsi tarp ekonominių kruizinio transporto, kuriame dirba tūkstančiai žmonių, interesų, ir aplinkosaugininkų bei aktyvistų, reikalaujančių apsaugoti subtilią aplinką nuo milžiniškų kruizinių laivų.

Dabar Italijos vyriausybė suteikė įgaliojimus regioninei uosto direkcijai nustatyti, kaip ir kur gali būti pastatytos penkios laikinos prieplaukos Margheroje, netoliese esančiame pramonės uoste, žinoma, laikantis jūrų saugumo ir aplinkos apsaugos įstatymų.

Pasak NYT, ketinimas kruizinius laivus nukreipti į Margheros uostą sukėlė nuostabą. Skeptikai atkreipia dėmesį, kad uostas skirtas krovininiams laivams ir nė iš tolo nėra toks vaizdingas, kaip miesto lagūna. Be to, uosto kanalas nėra pakankamai platus ir gilus daugumai kruizinių laivų, todėl reikalautų didelių statybos darbų.

Kitas projektas, kurį kelios Italijos vyriausybės svarstė metų metus – nuolatinis keleivių terminalas prie Lido „įėjimo“ į lagūną. Aktyvistų teigimu, tai būtų geriausias sprendimas ir miestui, ir kruizinių kelionių laivais sektoriui.

Kalbant apie nuostolius sektoriui, be draudimo kruiziniams laivams, M. Draghi kabinetas pasiūlė nustatyti kompensacijas laivų bendrovėms, kurias paveiks draudimas, bei kitoms įmonėms, susijusioms su kruiziniu eismu lagūnoje.

„Tai teigiamas sprendimas, galintis tapti naujos eros pradžia“, — sakė Francesco Galietti, Tarptautinės kruizinių linijų asociacijos nacionalinis direktorius (Cruise Lines International Association). Jis priminė, kad asociacija prašė laikinų prieplaukų Margheroje nuo 2012 m.

Pasak p. Galietti, sektorius tikisi, kad naujos prieplaukos bus įrengtos 2022 m., kai, tikimasi, turistai masiškai grįš į kruizus. Šiemet Venecijoje laukiama tik 20 kruizinių laivų.

