Tyrimas: imunitetas koronavirusui gali išlikti ilgus metus

Mobilus vakcinavimo punktas. Eriko Ovčarenko („15min“ / „Scanpix“) nuotr.

Praslinkus geriems metams nuo SARS-CoV-2 koronaviruso sukeltos pandemijos pradžios, randasi vis daugiau mokslinių tyrimų, kurie remiasi nebe teorija, o praktika. Antai „The New York Times“ pasakoja apie du naujausius, kurių autoriai teigia, jog imunitetas persirgus COVID-19 išlieka mažiausiai metus, o ypač ilgai – ir persirgusiems, ir pasiskiepijusiems asmenims.

Tokie tyrimų rezultatai gali padėti išsklaidyti nuomonę, kad apsauga nuo viruso, kurią įgauna persirgęs ir (arba) pasiskiepijęs asmuo, yra trumpalaikė, rašo „The New York Times“. Be to, tyrimai rodo, jog daugumai nuo COVID-19 pasveikusių žmonių, kuri ...