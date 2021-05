Finansuos Lietuvos autorių vertimus į užsienio kalbas

LKI nuotr.

Lietuvos kultūros institutas (LKI) 36-iems Lietuvos autorių literatūros kūrinių vertimams į 19-a užsienio kalbų skyrė beveik 80.000 Eur, dar tiek pat planuojama skirti rudenį. Verčiamų autorių sąrašas – nuo Sigito Parulskio iki Maironio.

Finansavimas šį pavasarį paskirtas 17-ai grožinės ir negrožinės literatūros kūrinių vertimų į įvairias užsienio kalbas. Daugiausia užsienio leidėjų dėmesio sulaukė tarptautiniais apdovanojimais įvertinti Lietuvos autorių kūriniai. Tarp jų – Europos Sąjungos literatūros premiją 2019 m. pelniusi Dainos Opolskaitės novelių knyga „Dienų piramidės“ (išleido „Tyto alba“), šįkart verčiama į italų, lenkų ir makedonų kalbas.

Pasak Adriano Cerri, verčiančio D. Opolskaitės knygą į italų kalbą, „Dienų piramides“ publikuos sėkminga leidykla „Iperborea“, per pastaruosius tris dešimtmečius išleidusi svarbiausius Šiaurės Europos, ypač skandinavų, literatūros kūrinius. D. Opolskaitė leidyklos kataloge bus pirmoji lietuvių autorė.

„Spėju, kad italų skaitytojams patiks tai, kaip talentingai autorė paverčia „pavojingai banalų“ savo personažų gyvenimą „banaliai pavojingu“ įvykiu“, – LKI cituoja knygos vertėją A. Cerri.

Dėmesio užsienyje nepraranda 2010 m. „Baltų lankų“ išleista Giedros Radvilavičiūtės esė rinktinė „Šiąnakt aš miegosiu prie sienos“ ir Lauros Sintijos Černiauskaitės romanas „Kvėpavimas į marmurą“ („Alma Littera“, 2018), už kurias autorės taip pat buvo įvertintos ES literatūros premija. L. S. Černiauskaitės kūrinys verčiamas į graikų, o G. Radvilavičiūtės – į albanų kalbas.

Užsienio leidėjų dėmesio sulaukė ir naujasis Kristinos Sabaliauskaitės istorinis romanas „Petro imperatorė“. Institutas finansavo tris jo vertimus – į olandų, prancūzų ir latvių kalbas.

Latvijoje bus išleista antroji ypač palankiai įvertinto romano dalis, Prancūzijoje ir Nyderlanduose – pirmoji. „Petro imperatorę“ į olandų kalbą verčianti Anita van der Molen sako esanti tikra, kad Nyderlanduose romanas sulauks sėkmės.

„Nyderlandų visuomenė vis labiau domisi moterų vaidmeniu istorijoje. Jų pozicija visada buvo apleista, o dabar norima suteikti joms pelnytą vietą. „Petro imperatorė“ puikiai atitinka šią tendenciją. Romaną dar žavesniu daro rašytojos pasirinkimas pasakoti pirmuoju asmeniu ir pagrindinė jo veikėja – moteris šalia Petro Didžiojo, kurio vardas plačiai žinomas Nyderlanduose“, – LKI pranešime cituojama A. van der Molen.

Lenkijos skaitytojus pasieks Birutės Jonuškaitės romanas „Maestro“, Šiaurės Makedonijos – Grigorijaus Kanovičiaus „Šėtono apžavai“, Kinijos – Antano Škėmos „Balta drobulė“.

Maironis – graikams

Pasak LKI, tarp dažniausiai į užsienio kalbas verčiamų poetų – Tomas Venclova, Sigitas Parulskis, Kornelijus Platelis, šiemet jų eilėraščiai pasieks Vokietijos, Italijos, JAV skaitytojus.

Tuo metu graikams bus pristatyta Lietuvos poezijos klasika. Maironio eilėraščius verčiantis Sotiriosas Souliotis sako, kad jo tėvynainiams jie bus įdomūs ir suprantami: „Maironio poeziją atradau išvertęs Kristijono Donelaičio „Metus“. Manau, kad jei graikai susidomėjo Donelaičiu, susidomės ir Maironiu. Jis dar artimesnis graikams už Donelaitį, nes kalba apie meilę Tėvynei, kuri mums yra labai svarbi“.

Užsienio leidyklos domisi ir negrožine literatūra. Dalios Grinkevičiūtės memuarai „Lietuviai prie Laptevų jūros“ bus išleisti Albanijoje. Iki šiol institutas finansavo aštuonis D. Grinkevičiūtės prisiminimų vertimus į anglų, ispanų, lenkų, olandų, prancūzų, serbų, suomių ir vokiečių kalbas.

Į kinų kalbą bus verčiama avangardinio kino pradininko, poeto Jono Meko knyga „Coversations with Film-Makers: Movie Journal Columns from 1961 to 1975“ („Pokalbiai su filmų kūrėjais: 1961-1975 m. kino žurnalo skiltys“). Prie J. Meko kūrybinio palikimo populiarinimo pasaulyje prisidedantis LKI jau skyrė finansavimą aštuoniems jo poezijos vertimams į anglų, italų, portugalų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbas.

Itin įdomūs – iliustratoriai

Šį pavasarį institutas finansavo ir rekordinį skaičių Lietuvos autorių iliustruotų knygų, jų įvairiose pasaulio šalyse bus išleista 19-a.

Pasak LKI, tokį užsienio leidėjų dėmesį paakstino pernai atnaujinta Vertimų skatinimo programa – leidėjai galėjo prašyti finansavimo iliustruotų knygų vertimui, sykiu pretenduoti į papildomą paramą šių knygų autorių teisių įsigijimui, iliustracijų, redagavimo, dizaino paslaugoms.

Suteikus finansavimą, Lietuvos autorių sukurtos iliustruotos knygos pasieks Europos šalis: Japoniją, Jungtinius Arabų Emyratus, Kiniją, Libaną, Meksiką, Turkiją.

Lietuvos iliustruotų knygų kūrėjai dažnai tampa pirmaisiais ambasadoriais, kurie supažindina pasaulio vaikus ir suaugusius skaitytojus su Lietuva. Antai vaikų literatūros klasiko Kęstučio Kasparavičiaus sukurtos knygos skaitomos 27-iomis pasaulio kalbomis.

Šįkart institutas finansavo keturių K. Kasparavičiaus knygų vertimus: Estijoje bus išleistas „Sodininkas Florencijus“, Albanijoje – „Apie gyvūnus“, Turkijoje – „Dryžuota istorija“, Slovėnijoje – „Meškelionė“.

Į užsienio kalbas toliau verčiama Evelinos Daciūtės ir Aušros Kiudulaitės „Laimė yra lapė“, šiemet ji bus išleista Lenkijoje ir Šiaurės Makedonijoje.

Užsienio leidėjus domina ir negrožinės iliustruotos knygos vaikams apie gamtosaugą ir istorinę atmintį.

LKI finansuotų knygų, jas verčiančių ir leidžiančių leidėjų sąrašas skelbiamas instituto svetainėje.

Lietuviškų literatūros tekstų vertimų į užsienio kalbas skatinimo programa Lietuvoje vykdoma nuo 2001 metų. Nuo 2010 m. šią veiklą įgyvendina Lietuvos kultūros institutas. Per programos gyvavimo dvidešimtmetį yra finansuota 440 Lietuvos autorių knygų vertimų į 36 užsienio kalbas.

LKI yra Kultūros ministerijos įsteigta biudžetinė įstaiga, savo veikla stiprinanti Lietuvos kultūros vaidmenį pasaulyje. Institutas užsienyje pristato Lietuvos kultūrą ir profesionalųjį meną, didina kultūros ir meno kūrėjų, šių sričių specialistų ir organizacijų galimybes tarptautinėje erdvėje.

