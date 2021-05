Vakcinų gamintojos, gavusios daugiausiai lėšų COVID-19 tyrimams

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

JAV prezidentui Joe Bidenui praėjusią savaitę pareiškus, kad jo administracija pritaria sprendimui panaikinti COVID-19 vakcinų intelektinės nuosavybės apsaugą, „Statista“ suskaičiavo, kokios bendrovės gavo didžiausią finansavimą vakcinų moksliniams tyrimams ir jų plėtrai.

VŽ rašė, jog praėjusią savaitę JAV prezidento Joe Bideno administracija pritarė Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) siūlymui laikinai panaikinti COVID-19 vakcinų intelektinės nuosavybės apsaugą.

Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) vadovas, JAV žingsnį pavadino „istoriniu sprendimu“ ir „didingu momentu kovojant su COVID-19“.

Pasak „Statista.com“, idėją atsisakyti patentų COVID-19 vakcinoms pirmiausiai pasiūlė Indija ir Pietų Afrikos Respublika (PAR), sutelkusios šiam reikalui maždaug 60 šalių, tačiau ją blokavo farmacijos kompanijos, teigdamos, kad toks sprendimas neišgelbės nuo tiekimo nesklandumų ir tik trukdys diegti inovacijas.

Kartu su farmacijos sektoriumi tokiam pasiūlymui priešinosi buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Jungtinė Karalystė, Europos Sąjunga.

Tačiau pastarosiomis savaitėmis ledai pajudėjo, atsižvelgus ir į tai, kad infekcijos židiniuose randasi vis naujų Sars-CoV-2 viruso padermių, kurios gali būti atsparesnės vakcinoms ir taip pailginti pandemiją.

Intelektinės nuosavybės apsaugos netaikymo šalininkai nuosekliai pabrėžia, kad dauguma COVID-19 vakcinų gamintojų nebūtų taip greitai išplėtoję tyrimų ir gamybos be stambių viešųjų investicijų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (MTEP).

Finansavo valstybės

Remiantis žinių portalo „Knowledge Portal on Innovation and Access to Medicines“ duomenimis, į sėkmingas vakcinas sukūrusias kompanijas įplaukė šimtai milijonų dolerių.

Pasak „Statista“, didžiausios COVID-19 vakcinos tyrimų ir plėtros investuotojos buvo JAV ir Vokietija, skyrusios atitinkamai 2 ir 1,5 mlrd. USD.

Iki 2021 m. kovo iš viso buvo investuota apie 5,9 mlrd. USD, didžiąją šių lėšų dalį – 98,12%, sudarė valstybinis finansavimas.

Didžiąją jo dalį gavo privačios įmonės, – daugiau nei 900 mln. USD skirta ir „Modernai“, ir „Janssen“, o 800 mln. USD – „Pfizer/BioNTech“.

Taigi, anot „Statista“, beveik visi šioms trims įmonėms skirti MTEP pinigai buvo gauti iš viešojo sektoriaus.

Pasirodžius žiniai apie JAV paramą sprendimui netaikyti vakcinoms intelektinės apsaugos, smarkiai sumažėjo „Moderna“, „BioNTech“ ir kitų vakcinų gamintojų akcijų kaina.

[infogram id="68334d64-c620-4021-bd6e-4f11ca319369" prefix="h0U" format="interactive" title="Daugiausia investicijų COVID-19 tyrimams gavusios bendrovės"]

Tuo metu Vokietijos federalinė vyriausybė nepalaiko JAV raginimų atsisakyti patentų koronaviruso vakcinoms ir teigia remiant pasaulinį vakcinų tiekimą, tačiau pabrėžia, kad „intelektinės nuosavybės apsauga yra inovacijų pagrindas ir tokia turi išlikti ateityje“.

