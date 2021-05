Venecijos „Auksinis liūtas“ – ispanų architektui R. Moneo 

Architektūros „Venecijos liūto“ laureatas Rafaelis Moneo. „La Biennale di Venezia“ nuotr.

Artėjanti Venecijos architektūros bienalė savo „Auksinį liūtą“ už viso gyvenimo nuopelnus įteiks Rafaeliui Moneo, garsiam ispanų architektui, teoretikui, pedagogui, pranešė „La Biennale di Venezia“.

Tokį sprendimą priėmė „La Biennale di Venezia“ direktorių taryba, gavusi „Architektura 2021“ bienalės kuratoriaus Hashimo Sarkio rekomendaciją.

Pasak H. Sarkio, R. Moneo yra „vienas iš labiausiai transformuojančių savo kartos architektų“.

Rafaelis Moneo (Rafael Moneo Valles, g. 1937 m.) geriausiai žinomas savo gimtojoje Ispanijoje, kur suprojektavo Prado muziejaus priestatą (2006), Pilaro ir Joano Miro fondą Palma de Maljorkoje (1992), Atocha geležinkelio stoties rekonstrukciją (1992) Madride, Meridos romėnų meno muziejų (1986), Murcijos miesto rotušę (1998), San Sebastiano koncertų salę „Kursaal“ (1999) ir kt.

Iš ryškiausių R. Moneo darbų užsienyje vardijami Daviso meno muziejus JAV (1993), Modernaus meno muziejus Stokholme (1998), viešbutis ir biurų pastatas Berlyno Potsdamo aikštėje (1998), laisvalaikio ir prekybos molas „Souks“ Beirute (2009), Kolumbijos universiteto priestatas (2010), Prinstono neuromokslų institutas ir „Peretzman-Scully“ salė (2013) ir kt.

„Auksinio liūto“ už viso gyvenimo nuopelnus neabejotinai vertas architektas, 1983 m. dalyvavęs Giudeccos salos gyvenamųjų namų projekte, o 1991 m. laimėjęs naujų kino rūmų „Lido di Venezia“ konkursą“, rašoma pranešime.

Pasak „La Biennale di Venezia“, kaip pedagogas, R. Moneo griežtai vedė kelias architektų kartas architektūros kaip pašaukimo link.

Kaip mokslininkas, jis sujungė savo vizualų meistriškumą ir analitinį griežtumą, padėdamas šviežiu žvilgsniu pažvelgti į kai kuriuos kanoniškiausius istorinius pastatus. Per savo ilgą karjerą R. Moneo išsaugojo poetinį meistriškumą, primindamas mums apie architektūrinės formos galią išreikšti, formuoti, o sykiu – ištverti. Jis taip pat atkakliai atsidavė architektūrai kaip statybai.

R. Moneo įvertintas daugybe premijų ir apdovanojimų.

Tarp jų – architektūros Nobeliu vadinama Pritzkerio architektūros premija (1996), Mies van der Rohe architektūros premija – garbingiausias Europos sąjungos šiuolaikinės architektūros apdovanojimas (2001), Didžiosios Britanijos Karališkojo architektūros instituto auksinis medalis (Royal Institute of British Architects, 2003), Astūrijos princo meno premiją (Prince of Asturias Prize in the Arts, 2013), „Praemium Imperiale“ (2017) ir kt.

1997 m. R. Moneo buvo išrinktas Ispanijos karališkosios dailės akademijos nariu.

Pagerbiant „Auksinio liūto“ laureatą, Venecijos Giardini knygų paviljone surengta jo suprojektuotų pastatų maketų ir nuotraukų nedidelė paroda, kuri irgi atsako į šių metų Venecijos architektūros bienalės keliamą klausimą „Kaip mes gyvensime kartu? („How will we live together?“)

Venecijos bienalės apdovanojimas R. Moneo bus įteiktas gegužės 22 d. atidarant 17-ąją Venecijos architektūros bienalę „Biennale Architettura“.

Koncertų rūmai „Kursaal“ San Sebastiane. „wikipedia.org“ nuotr. Angelų Dievo motinos katedra Los Andžele. „wikipedia.org“ nuotr.