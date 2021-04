Tokijo olimpiadoje vietoj Rusijos himno skambės P. Čaikovskio kūrinys

Rusijos sportininkų uniforma. Pavelo Golovkino (AP / „Scanpix“) nuotr.

Rusijos olimpinių medalių laimėtojai šiemet Tokijuje ir 2022-aisiais Pekino žiemos žaidynėse vietoje šalies himno bus pagerbti Piotro Čaikovskio muzika, praneša „Reuters“.

Stanislavas Pozdniakovas, Rusijos olimpinio komiteto (ROC) prezidentas, išplatintame pranešime teigia, jog rusams, besivaržantiems kaip ROK (Russian Olympic Committee) atstovams, žaidynėse skambės P. Čaikovskio fortepijoninio koncerto Nr. 1 fragmentas.

„Nuo šios dienos mūsų olimpinė komanda turi visus savo tapatybės elementus“, – sakė penkiskart fechtavimo olimpinis medalininkas S. Pozdniakovas.

„Katiuša“ nepraėjo

Kaip Rusijos himno alternatyvą per ateinančius dvejus metus vyksiančius pasaulio čempionatus ir olimpines žaidynes Rusija bandė „prakišti“ populiarią sovietmečio dainą „Katiuša“, tačiau tarptautinis sporto arbitražas CAS (Court of Arbitration for Sport) atsisakė ją patvirtinti nusprendus, kad daina, siejama su kova prieš nacistinę Vokietiją per Antrąjį pasaulinį karą, – yra „pernelyg susijusi su Rusija“.

Rusijos sportininkai turės vilkėti neutralius drabužius. Mėlynos, raudonos ir baltos spalvų uniformas, kurias šalies sportininkai dėvės Tokijo olimpinėse žaidynėse, Rusija pristatė praėjusią savaitę.

Pasak BNS, uždraudus Rusijai dalyvauti Tokijo ir Pekino žiemos olimpinėse žaidynėse, šios šalies komandos pavadinimas bus ROC – Rusijos olimpinio komiteto akronimas anglų kalba. Šiam pavadinimui pritarė tiek TOK, tiek Pasaulinė antidopingo agentūra (WADA), kaltinusi Rusiją vykdant valstybės remiamą dopingo programą.

Rusijos komandos pavadinimą, valstybės vėliavą ir himną šiais metais vysiančiose Tokijo olimpinėse žaidynės ir 2022-ųjų Pekino žiemos olimpinėse žaidynėse uždraudė naudoti Tarptautinis sporto arbitražo teismas. Jis pritaikė dvejų metų sankcijas Rusijos sportui už manipuliavimą dopingo kontrolės duomenimis Maskvoje įsikūrusioje valstybės kontroliuojamoje laboratorijoje.

Tokijo ir Pekino žiemos olimpinėse žaidynėse vietoj Rusijos vėliavos plazdės ROC simbolis – olimpinė baltos, mėlynos ir raudonos spalvos liepsna, deganti virš penkių olimpinių žiedų.

Metams dėl COVID-19 pandemijos atidėtos Tokijo olimpinės žaidynėms, planuojama, vyks nuo liepos 23 iki rugpjūčio 8 d.