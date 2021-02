O. Koršunovas: spektaklių-lavonų teatre nebus

Oskaras Koršunovas. Prie spektaklį „Jelizaveta Bam“. Dmitrijaus Matvejevo / LNDT nuotr.

Fiziškai atsinaujinantis Lietuvos nacionalinis dramos teatras (LNDT) atsinaujina ir kūrybiškai – sausį į teatro komandą įsiliejo du Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai – režisierius Oskaras Koršunovas užėmė teatro meno vadovo pareigas, rašytojas Marius Ivaškevičius – dramaturgo.

Teatro pranešime spaudai O. Koršunovas sako norintis, kad Nacionalinis dramos teatras būtų įvairus ir visapusiškas, todėl ne tik pats statysiąs naujus spektaklius, bet kvies dirbti ir kitus režisierius.

„Mano pagrindinė misija būtų – ne tik statyti gerus spektaklius, bet stengtis palaikyti tai, kas vyksta teatre, kad žiūrovas nematytų spektaklių-lavonų“, – sako režisierius ir „žada repertuaro gyvybingumą prižiūrėti drauge su M. Ivaškevičiumi“.

Apie teatrą ir numatomas jo gaires tapus meno vadovu su O. Koršunovu šnekėjosi teatrologė Daiva Šabasevičienė, pateikiame sutrumpintą interviu variantą.

Šiame teatre dirbti pradėjai 1989 metais. 1990 pradžioje sukūrei spektaklį „Ten būti čia“. 1999 m. atskilai ir įkūrei savo vardo teatrą – OKT. Tačiau tavo sukurti spektakliai ir toliau buvo vaidinami šiame teatre. Apie 10 m. viename iš LNDT kabinetų glaudėsi ir OKT administracija. Galima sakyti, kad niekada nebuvai išėjęs iš šio teatro.

Taip, šito teatro duris varstau nuo 1989 metų. Faktiškai, aš visą laiką buvau jame ir su juo. Labai svarbūs pirmieji spektakliai, bet šiame kontekste norėčiau išskirti ir man, ir tuo metu teatrui labai svarbų spektaklį „Labas Sonia Nauji Metai“. Tai buvo mano pirmas darbas su įvairiomis aktorių kartomis: ten dirbo ir Mažojo, ir tuometinio Akademinio dramos teatro aktoriai. Vėliau, kai susikūrė OKT, šiame teatre buvo dirbama „skėčio principu“. Nors OK teatras buvo atskiras, jis buvo ir LNDT dalis, t. y., OKT repertuaras buvo dalis naujojo LNDT repertuaro. Tuo metu, kai Rimas Tuminas pasiūlė Nacionalinio dramos teatro koncepciją, ji tokia ir buvo – šis teatras turi susidaryti iš keleto geriausių teatrų – Meno forto, Mažojo teatro, Nacionalinio dramos teatro, A|CH ir OKT. Tai buvo, beje, auksinis mūsų, OKT, laikas.

Dalis žiūrovų net ir nesusivokė, kuriam teatrui priklauso vienas ar kitas spektaklis, jie tiesiog ėjo į Nacionalinį dramos teatrą. Kol šiame teatre „skėčio“ koncepcija buvo stipri, buvo gerai. Vėlesni meno vadovai šios koncepcijos atsisakė, mums tapo gerokai sunkiau: buvo pakelti nuomos kaštai, bet mes vis tiek gyvenome tame teatre, ir vis tiek viskas tarpusavy sąveikavo. Įdomu tai, kad vėliau, išvaryti į tą dykumą, mes vis tiek likome gyvybingi, vis tiek išliko kūrybinė partnerystė su LNDT, nes aktoriai išliko bendri.

Kai 2010 metais LNDT generaliniu teatro vadovu tapo Martynas Budraitis, OKT intensyvių, itin stiprių meninių metų patirtis savaip persikėlė ir į LNDT. Palaipsniui į šį teatrą atėjo ir kai kurie kiti OKT žmonės. 2011 m. tu iššovei spektakliu „Išvarymas“, vėliau sekė „Katedra“, „Kankinys“, „Eglė žalčių karalienė“, „Jelizaveta Bam“. Tai buvo ne formalus, bet labai ryškus sugrįžimas.

OKT teatre ne tik debiutavo daug naujų režisierių ir aktorių, bet M. Budraičiui, tapus LNDT generaliniu direktoriumi, dalis papildė šio teatro trupę. Taip atsitiko ne tik su aktoriais, bet ir su daugeliu technikų, kurie vėliau iš OKT perėjo į LNDT. Šie žmonės buvo pakviesti motyvuojant tuo, kad jie yra geriausi savo srities specialistai. Taip kad, OKT simbiozė su LNDT visuomet buvo didelė, kūrybinga ir abipusiai naudinga. O aš visą laiką buvau arba viduj teatro, arba labai arti. Gyvai mačiau visą teatro raidą, jo visus pakilimus, nukritimus. Galėjau sulyginti, koks teatras buvo prie Jono Vaitkaus, prie Rimo Tumino ir prie kitų vadovų. Taip pat glaudžiai bendradarbiavau su Audroniu Liuga, kai jis buvo LNDT meno vadovas. Apskritai, kai M. Budraitis tapo generaliniu teatro direktoriumi, manęs vėl prireikė Nacionaliniam dramos teatrui. Tuo metu aš daugiausiai ir dirbau su šio teatro trupe. Mano statomi spektakliai, ypač tokie, kaip „Išvarymas“, smarkiai prisidėjo prie naujos teatro trupės formavimosi. Taip teatre atsirado Marius Repšys, Monika Vaičiulytė, Kęstutis Cicėnas ir kiti.

O kaip bus su OKT?

OKT sukurtas ir egzistuoja su savo stipriais bruožais ir kriterijais. Jis jau egzistuoja pats savaime. Nei išėjus M. Budraičiui, nei kitiems, šis teatras iš esmės nepasikeis. Šiuo metu jame stato kiti režisieriai, į jį ateina jau antra mano rengtų aktorių ir režisierių laida. Taigi, jis tikrai nepražus. Gerame teatre kaip gerame versle – sėkmingai paleista mašina pati savaime veikia.

LNDT tave pažįsta dauguma, tu taip pat pažįsti visus – nuo trupės iki budinčio. Tavo vadovavimo patirtis pakankamai didelė: 20 m. buvai OKT meno vadovu, esi vienas iš tarptautinio teatro festivalio „Sirenos“ steigėjų. Tavo spektaklių dėka OKT keliavo po visą pasaulį. Matei daug įvairių teatrų, kaip jie funkcionuoja, matei sėkmingas vadovavimų patirtis, stebėjai ir įvairių teatrų vadovavimo klaidas. Ką įsidėmėjai per šį intensyvų laikotarpį?

Taip, aš nesu koks „Kinder“ siurprizas, kai nežinai, ko galima tikėtis. Į šį teatrą atėjau paprašytas. Reikėjo gerokai pasistengti būti įkalbintam. Aš esu idėjinis žmogus, todėl negaliu formaliai atlikti vienas ar kitas pareigas. Žinau, kiek mane giliai įtrauks šis darbas. Kita vertus, tam esu pakankamai pasiruošęs.

Patirtis didelė. Per šį laikotarpį OKT nuolat buvo tarptautiniuose vandenyse, labai gerose pozicijose: visuomet buvome svečiai pagrindinių teatrų festivalių. Iš esmės, nepriklausomą teatrą sugebėjau sukurti kaip repertuarinį, o tai – retas reiškinys. Jame kūrė daug režisierių, per dvidešimt metų suvaidino šimtas aštuoniasdešimt penki skirtingi aktoriai.

Didelė mano patirtis susiformavo dirbant įvairiuose pasaulio teatruose, tad mačiau ir gerų, ir blogų pavyzdžių. Esu susidūręs su labai gerais meno vadovais, kurie nemažai man padėdavo išleidžiant premjeras. Bet mačiau ir blogų vadovų. Taigi, ši patirtis yra svarbi. Žiūrint pragmatiškai, aš turiu gerų pažinčių tarptautinio teatro arenoje, todėl mūsų ambicija kviesti gerus režisierius yra reali. Dabar į LNDT buvo pakviestas vienas įdomiausių lenkų režisierių Grzegorzas Jarzyna. Jis moka dirbti su aktoriais, – tai buvo viena iš priežasčių, kodėl jis statys spektaklį šiame teatre.

Ką reiškia režisieriaus atėjimas LNDT meno vadovo pareigas? Kažkada tai buvo būtinybė, bet jau 20 m. jam vadovavo kompozitoriai, aktoriai, vadybininkai. Režisieriai – svarbiausias teatro dėmuo, tad Tavo tapimas šio teatro meno vadovu labai svarbus.

Aš tapau meno vadovu, bet neturiu tų įprastinių meno vadovo galių, kurios buvo anksčiau. Svarbiausi sprendimai vis tiek lieka M. Budraičio rankose. Žinoma, aš, tikiuosi, irgi galėsiu daug kam daryti įtaką. Su Martynu mes esame sėkmingai bendradarbiavę OKT ir „Sirenose“.

Režisieriai Lietuvoje buvo, galima sakyti, išvaryti iš teatrų vadovų pozicijų, ir tai įvyko gana seniai. Tik dabar po truputį jie grąžinami į meno vadovus. Mano giliu įsitikinimu, režisieriams dera būti meno vadovais. Tokia jau jų profesijos specifika, nes režisieriai labiausiai suinteresuoti trupės pajėgumu, nes būtent aktorių trupė yra pagrindinis režisieriaus kūrybos įrankis.

Kažkada įvyko kaip Federico Fellini’o filme „Orkestro repeticija“, kai muzikantai nusprendė išmesti dirigentą. Teatrams norėjosi išsivaduoti iš režisierių autoritarinio vadovavimo. Bet tai buvo seni laikai. Važinėdamas po įvairius teatrus, aš pastebėjau: kaip teatre, taip ir valstybėje, kaip valstybėje, taip ir teatre. Režimo laikais toks ir teatras buvo. Nenuostabu, kad toks teatras buvo ir Juozo Miltinio, panašiai funkcionavo ir anų laikų Kauno valstybinis akademinis (dabar – Nacionalinis) dramos teatras, kai jam vadovavo J. Vaitkus. Iš esmės, tai – vieno režisieriaus teatras. Panašiai atsitiko ir su Jaunimo teatru: jame dirbo Dalia Tamulevičiūtė, bet viskas buvo sutelkta į Eimunto Nekrošiaus kūrybą.

Laikai, žinoma, labai pasikeitė. Šiais demokratiškais laikais tokie teatrai neįsivaizduojami. Aš pats esu demokratiškas ir liberalus žmogus. Istoriškai įvyko, kad OK teatras buvo pavadintas mano vardu. Taip sugalvojo Egmontas Jansonas, apie tai rašė kritikai, o kai atėjo laikas, tai Jūratė Paulėkaitė pasiūlė šitą pavadinimą. Taip šis teatras tapo OKT. Vėliau tai tapo „brendu“ naujuosius teatrus pavadinti jų vedančiųjų vardais. Nors iš tiesų OKT dirbo daug ir įvairių režisierių.

Tuo labiau, kalbant apie LNDT, aš neketinu pasiglemžti jo repertuaro, noriu, kad teatras būtų įvairus, visapusiškas. To reikalauja ir laikas, tą ir darysiu. Aš nebijau kitų stiprių režisierių, stengsimės kviestis pačius geriausius iš Lietuvos ir užsienio. Kita vertus, svarbus faktas, dėl ko kažkada ir OKT sukūriau, – supratau, kad spektakliai gali gyventi tik tuo atveju, jeigu juos prižiūri patys režisieriai. Dėl to teatras turėtų jiems suteikti tokias galybes, o to teatruose paprastai nėra, po premjeros su režisieriais tiesiog atsisveikinama. Režisierius savotiškai spektaklį pagimdo, yra to spektaklio motina, dėl to turi jį ir žindyti, kitaip spektaklis negyvena.

Prižiūrint spektaklius, svarbu suburti stiprius asistentus, jaunus režisierius. Reikia turėti stiprų kūrybinį režisūrinį kolektyvą. Tokių žmonių jau dabar yra teatre. Kaip režisieriai ir kaip asistentai šiame teatre darbuojasi Antanas Obcarskas ir Eglė Švedkauskaitė. Tai svarbi pagalba aktoriams bei gera praktika režisieriams, svarbūs saugikliai spektakliams. Aš noriu sukurti tokią kūrybinę erdvę, kurioje visi jaustų savo kūrybinį indėlį į bendrus procesus. Tik tuomet žmonės pradės „sirgti“ už savo teatrą, pradės kovoti už savo teatro meninę vertę. Apskritai, bendra atmosfera yra viena iš meno vadovo regalijų. Atmosfera turi būti gera, tik tada teatras bus kūrybiškas. Beje, dabar teatre vidinė atmosfera nėra pati geriausia, ypač šiuo karantininiu laikotarpiu. Reikia tiesiog daugiau bendravimo. Todėl planuoju dažniau rengti teatro susirinkimus. Tai turėtų būti ta geroji teatro „rutina“. Teatras yra ypatingas kolektyvas, jame turi būti ir dirbama, ir švenčiama. Kažkada šiame teatre dirbęs Rimas Tuminas yra kalbėjęs, kad teatras yra namai, o trupė – šeima. Žinoma, tai neturi tapti kažkokiu reikalavimu. Šeima – per daug sudėtinga institucija, bet draugiškumas, apskritai, bendravimo ir darbo etika, – labai svarbu. Ir ji, kaip sakė Stanislavskis, prasideda nuo smulkmenų – nuo rūbinių, grimerinių...

Pavyzdžiui, LNDT neliko tarnybinio bufeto, o, kaip pastebėjau, tai – svarbus, vienijantis dalykas. Visuose geruose teatruose yra ir geri tarnybiniai bufetai. Valgymas gerai veikia bendravimą. Teatre turi būti poilsio oazės, nes dažnai aktoriai teatre prabūna nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro. Beje, dabar visa tai teatre ir vyksta: rekonstrukcija, kurią, žinoma, sunkiai išgyvena trupė, netrukus baigsis.

Teatras turės ne tik naujas scenas, bet ir grimerines, restauruotus ir naujai pastatytus fojė, švarius koridorius, skaityklą, restoraną. Tai turėtų labai pagerinti teatro atmosferą tiek viduje, tiek naujai ateisiantiems žiūrovams. Teatre svarbiausia – kūrybinė terpė.

Pandemija: kaip reikės išeiti iš jos?

Čia – sudėtingiausias iššūkis. Visų pirma, mes nestabdome darbo. Teatras niekada nebuvo stipriai pristabdęs darbo: ir per pandemiją buvo išleistos šešios premjeros. Jai prasidėjus įvyko didelių ir svarbių darbų – „Respublika“ ir „Didysis kelias“. Tai puikus derinys, vienas spektaklis – labai šiuolaikiškas, kitas – atstovaujantis lietuviško teatro klasikinį modernizmą. Kai kalbu apie repertuaro įvairovę, tai būtent taip jį ir įsivaizduoju.

Prieš kelias dienas pradėjau repetuoti Mariaus Ivaškevičiaus pjesę „Miegantys“. Būtent dabar labai svarbu galvoti ir strateguoti apie tai, kaip elgtis artimiausioje ir tolimiausioje ateity. Tikimės, kad jau pavasarį pradėsime rodyti spektaklius. Šiuo metu mes net apmažinome numatytų premjerų skaičių, tam, kad tik atsidarius galėtume rodyti neišrodytus spektaklius, nes kiekvienos premjeros repeticijos savotiškai sustabdo teatrą; gerai paruošti premjerą reikalingos trys savaitės sceninių repeticijų.

Dabartiniame LNDT repertuare pakankamai daug spektaklių, o aktoriai yra starte – jie pasiruošę ir labai nori vaidinti, o žiūrovai nori matyti. Dėl to, tik atsidarius, iškart paleisime visą eilę spektaklių.

Labai gaila, kad šiek tiek nusikėlė Naujosios scenos atidarymas.

Ši scena turėjo atsidaryti su „Miegančiais“ dar pavasarį, deja, dėl pandemijos viskas atsidėjo. Greičiausiai ji pradės funkcionuoti birželį. LNDT galvoja apie tai, kad reikia išnaudoti vasarą, organizuojant spektaklių rodymą aikštėse. Aišku, tikimės lengvesnio rudens, negu buvo praėjęs. Prošvaistės jau matosi, tiesiog tam reikia labai gerai pasiruošti, pasitikti ateinančią aušrą. Pandemijai negalima pasiduoti.

„Romeo ir Džuljetos“ repeticija. Dmitrijaus Matvejevo nuotr. 100-asis „Išvarymo“ spektaklis. Marius Repšys ir Oskaras Koršunovas. Dmitrijaus Matvejevo nuotr.