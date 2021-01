Prezidentas suteikė Lietuvos pilietybę violončelininkui A. Lukoszevieze

Violončelininkas Anton Lukoszevieze. „muzikosruduo.lt“ nuotr.

Vadovaudamasis Konstitucija, Pilietybės įstatymu ir atsižvelgdamas į Pilietybės reikalų komisijos siūlymą, Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo Jungtinės Karalystės piliečiui Antonui Lukoszevieze išimties tvarka suteikė Lietuvos Respublikos pilietybę, praneša prezidento kanceliarija.

Šalies vadovas sausio 22 d. nuotoliniu būdu susitiko su Lietuvos Respublikos pilietybę siekiančiu įgyti A. Lukoszevieze (g. 1965) ir aptarė jo integraciją į Lietuvos visuomenę ir muzikinę veiklą, kuri ypač reikšmingai prisideda prie šalies valstybingumo stiprinimo bei autoriteto tarptautinėje bendruomenėje didinimo.

Prezidentas Gitanas Nausėda Lietuvos Respublikos pilietybę išimties tvarka suteikia pirmą kartą.

A. Lukoszevieze – pasaulyje žinomas lietuvių kilmės britų violončelininkas, avangardinės ir eksperimentinės muzikos kūrėjas bei atlikėjas, eksperimentinės muzikos ansamblio „Apartment House“ įkūrėjas. Jis aktyviai domisi Lietuvos muzika ir nuolat bendradarbiauja su mūsų šalies muzikos ansambliais, atlikėjais ir kompozitoriais, ieško jaunų talentingų Lietuvos šiuolaikinės eksperimentinės muzikos kūrėjų.

„Galima sakyti, kad esu pusiau lietuvis: mano tėtis bei seneliai yra iš Lietuvos kilę emigrantai. Nepaisant to, šiokia tokia dalis šeimos vis dėlto liko Lietuvoje. Be to, mano žmona, menininkė ir rašytoja Paulina Pukytė, yra lietuvė ir aš išties daug laiko praleidžiu čia. Lietuva padarė įtaką daugeliui mano darbų“, – „muzikosruduo.lt“ cituojamas A. Lukoszevieze.

Kauno bienalės svetainėje rašoma, jog įvairialypė A. Lukoszevieze kūryba „apima performanso, kompozicijos, grafikos, fotografijos, kino ir videomeno priemones“, menininkas tyrinėja ir atlieka eksperimentinius įvairių kompozitorių ir menininkų, tarp jų Johno Cage’o, Christiano Wolfo, Philipo Cornerio, Louise Bourgeois, Jurgio Mačiūno kūrinius. Ypatingo jo domėjimosi Mačiūno darbais rezultatas – 2014 m. Lietuvoje išleista pirmoji pasaulyje kompaktinė Mačiūno kūrinių plokštelė, įgrota „Apartment House“.

Prezidentūra praneša, jog G. Nausėda atsižvelgė į tai, kad atlikėjas remia, palaiko ir skatina Lietuvos menininkų kūrybą, aktyviai prisideda prie jų kūrinių sklaidos Jungtinėje Karalystėje ir Europoje. Lietuvos muzikantų kūrinius jis atlieka tarptautiniuose festivaliuose ir BBC radijuje. Mūsų šalies kompozitorių kūrinius, tarp jų ir pasaulines premjeras, jis nuolat įtraukia į savo koncertų programas ir atlieka garsiausiose Europos koncertų salėse.

A. Lukoszevieze nuopelnus Lietuvos valstybei yra įvertinusios Kultūros ministerija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos kompozitorių sąjunga, Lietuvos muzikos informacijos centras. Pasak jų, A. Lukoszevieze kūrybinė veikla ir pasiekimai kultūros srityje vertintini kaip ypatingi nuopelnai Lietuvai. Už ypatingus nuopelnus puoselėjant ir plėtojant tarpvalstybinius santykius, garsinant Lietuvos vardą kompozitorius 2009 m. apdovanotas ,,Lietuvos tūkstantmečio žvaigžde“.

2020 m. jam įteiktas Karališkosios filharmonijos draugijos apdovanojimas už ypač reikšmingą įnašą į kamerinę muziką Jungtinėje Karalystėje.

Muzikantas savo ryšį su Lietuvos valstybe kaip itin svarbų vertina ne tik dėl dabartinės veiklos, bet ir dėl to, kad jo seneliai gimė Lietuvoje, vėliau persikėlė gyventi į Angliją.

A. Lukoszevieze dalį savo laiko praleidžia Lietuvoje, o ateityje ketina grįžti gyventi į mūsų šalį. Jis yra vedęs Lietuvos pilietę, rašytoją, menininkę ir vertėją Pauliną Pukytę.

Pilietybės įstatymas numato, kad Lietuvos Respublikos pilietybę išimties tvarka Prezidentas gali suteikti ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei turintiems kitų valstybių piliečiams ar asmenims be pilietybės, kurie integravosi į Lietuvos visuomenę.