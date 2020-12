Nuo koronaviruso iki vėžio vakcinos?

Prof. Ugur Sahinas, biotechnologijų bendrovės „BioNTech“ generalinis direktorius, prisidėjęs prie naujosios vakcinos kūrimo. Florianx Gaertnerx / „Scanpix“ nuotr.

Neperdedant, galima sakyti, jog viso pasaulio akys pastarosiomis dienomis, savaitėmis, mėnesiais krypsta į vakcinos nuo naujojo koronaviruso kūrėjus, pirmuosius skiepus ir galimus jų rezultatus. Oficialiai skelbiama, jog naujo tipo vakcinos nuo COVID-19 veiksmingumas yra 90%. Tuo pat metu mokslininkai kalba ir apie tai, kad išrastoji vakcina gali būti siejama su vakcina nuo vėžinių ir kitų infekcinių susirgimų.

„Šie duomenys dar vienu žingsniu priartina mus prie galimo dabartinės visuotinės pandemijos sprendimo,“ – 90% vakcinos veiksmingumą komentuoja prof. Ugur Sahinas, Maince (Vokietije) veikiančios biotechnologijų bendrovės „BioNTech“, kartu su Amerikos farmacijos bendrove „Pfizer“ sukūrusios vakciną, vadovas.

VŽ rašė, jog vakar, gruodžio 12 d., JAV Maisto ir vaistų administracija (FDA) skubiai patvirtino „Pfizer“ ir „BioNTech“ vakciną ir paskelbė išduodantys skubų leidimą skiepyti ja gyventojus. Kaip ir Jungtinėje Karalystėje, kuri jau paskiepijo per 2.000 žmonių, taip ir JAV pirmiausia ji pasieks dirbančiuosius sveikatos priežiūros sektoriuje ir esančiuosius globos namuose, – labiausiai pažeidžiamas grupes.

Sykiu FDA pareiškė, jog „yra aiškių įrodymų, kad vakcina gali būti veiksminga užkertant kelią COVID-19“.

„FDA leidimas skubiai naudoti pirmąją COVID-19 vakciną yra reikšmingas etapas kovojant su šia niokojančia pandemija, kuri paveikė tiek daug šeimų Jungtinėse Valstijose ir visame pasaulyje“, – „Financial Times“ citavo Stepheną Hahną, FDA komisarą. Paskelbta, jog „Pfizer“ planuoja JAV paruošti 6,4 mln. dozių per pirmąjį išleidimo etapą iki šių metų pabaigos.

JAV – šeštoji valstybė po Jungtinės Karalystės, Kanados, Bahreino, Saudo Arabijos ir Meksikos, patvirtinusi šią vakciną.

Istorinis rezultatas

Tuo metu „Der Spiegel“ svarsto, jog „sėkminga registracija reikš ne tik koronos krizės pabaigos pradžią – ji galėtų iš esmės pakeisti bendrą požiūrį į vakcinų kūrimą“.

Paprastiems mirtingiesiems labiau suprantama kalba „Der Spiegel“ aiškina, jog šia vakcina skiepijamiems sušvirkščiama „supakuota molekulė, kurioje yra informacinės RNR, arba mRNR formos konstrukcinis modelis. Šias molekules absorbuoja organizmo ląstelės, ir mRNR jas priverčia gaminti specifinį baltymą. Kadangi šis baltymas organizmui yra „svetimas“, įmuninės ląstelės į jį reaguoja, – taip vystosi imunitetas“.

Šios technologijos tyrimus mokslininkai pradėjo prieš tris dešimtmečius, tikėdamiesi, kad ji gali būti veiksminga kovojant su visų tipų infekcinėmis ligomis, įskaitant onkologines.

SARS-CoV-2 viruso atveju, „BioNTech“ ir „Pfizer“ akivaizdžiai įrodė, kad ji veikia.

„Tai istorinis rezultatas – pirmoji tarpinį veiksmingumą pademonstravusi mRNR vakcina“, – „Der Spiegel“ cituoja Pasiruošimo epidemijoms inovacijų koalicijos ir tarptautinio vakcinų tyrimo pažangos aljanso (angl. Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, an international alliance for the advancement of vaccine research) imunologą Nicholasą Jacksoną. – Jei nekils kliūčių, šis teigiamas rezultatas gali pradėti naują erą mRNR technologijas mėginant panaudoti kovai su infekcinėmis ligomis.“

Jam pritaria prof. Norbert Pardi iš Pensilvanijos universiteto: „Neįtikima, kad mRNR vakcina veikia taip puikiai.“ Pasak tyrėjo, „jei tai pasitvirtins, per artimiausius metus atsiras vis daugiau užregistruotų mRNR vakcinų nuo vėžio ir infekcinių ligų.“

Kurdami vakcinas mokslininkai atsigręžė į mRNR technologiją iš dalies dėl to, kad tradiciniai metodai reikalauja labai daug pastangų, pasakoja „Der Spiegel“.

Tradicinės vakcinos gaminamos naudojant susilpnintus virusus arba jų daleles. Antai gaminant gripo viruso vakciną, kasmet virusui užauginti sunaudojama 500 mln. kiaušinių. Be to, įrodyta, kad šis metodas kovojant su tam tikromis infekcinėmis ligomis, pavyzdžiui, AIDS ar Dengės karštine (ūmi virusinė uodų pernešama liga, kurią sukelia Dengės virusas), yra neveiksmingas ir dar mažiau veiksmingas kuriant vakciną no vėžio.

Anksčiau trūko lėšų

Pasak „Der Spiegel“, prieš tris dešimtmečius mokslininkams pradėjus eksperimentuoti su šia technologija, mRNR būdavo sušvirščiama laboratoriniams gyvūnams, šių ląstelės pradėdavo gaminti „svetimą medžiagą“.

Tačiau po vilčių teikiančios pradžios ilgainiui pažangos nebuvo pastebėta. Išsiaiškinta, jog mRNR yra ypač nestabili, ir dažnai suyra arba visiškai išnyksta vos sušvirškus medžiagą į organizmą.

Tuomet ir buvo suformuluotas tikslas rasti būdą, kaip panaudojant molekulinius metodus „supakuoti“ mRNR, kad ši nepažeista pasiektų ląsteles.

Pasak prof. N. Pardi, tik per pastaruosius 10 m. techninėms inovacijoms ir tyrimams skiriamas finansavimas sudarė sąlygas transformuoti mRNR į „vilčių teikiantį terapinį įrankį“.

Vakcina nuo vėžio?

„Der Spiegel“ pasakoja, jog šiame tyrime dalyvavusi sutuoktinių pora – mokslininkai Ozlem Tureci ir „BioNTech“ generalinis direktorius Ugur Sahinas – jau seniai ieškojo tobulesnių metodų gydant onkologinius susirgimus ir svajojo apie vakciną nuo vėžio.

Jų vizijos rėmėsi tuo, jog vėžiniam audiniui ėmus daugintis, pradedamos gaminti imuninei sistemai svetimos, „nenormalios“ ląstelės. O. Tureci ir U. Sahinas, lygindami vėžiu sergančių pacientų sveiką ir pažeistą audinį, atrado „svetimomis“ laikomas ląsteles ir pagamino mRNR su šių svetimų struktūrų modeliais. Sykiu patobulino mRNR taip, kad ji organizme pasiektų tikslines ląsteles.

Atlikdami vieną iš tyrimų, mokslininkai piktybine melanoma sergantiems 13 pacientų sušvirkštė atitinkamos mRNR ir nustatė, kad sureagavo kiekvieno paciento imuninė sistema. Praėjus 12–23 mėn. po injekcijos, aštuoniems iš jų remisija nepasireiškė.

Anot mokslininkų, „gudrybė čia ta, kad kiekvienas pacientas gauna mRNR, tiksliai priderintą prie jį kankinančio vėžio genetinių savybių“.

Individualizuotas imunoterapinis gydymas nuo vėžio vis dar laikomas eksperimentiniu, tačiau pirminio tyrimo rezultatai teikė didelių vilčių, todėl Tureci ir Sahinas su mokslininkų grupe 2017 m. tyrimų rezultatus paskelbė mokslo žurnale „Nature“.

Beveik po dvejų metų, 2019-aisiais, 52-jų metų odos vėžiu sergančiam pacientui JAV gydymui buvo skirtas eksperimentinis „BioNTech“ vaistas. Po kurio laiko „Nature“ jis pareiškė: „Aš mačiau, kaip vėžio ląstelės tiesiog traukėsi mano akyse.“

„Žinoma, tokius pareiškimus reikia vertinti atsargiai, tačiau pastaruoju metu šios technologijos tyrimus atlieka dešimtys kompanijų ir universitetų. Be kitų, atliekami mRNR vakcinų, skirtų gydyti nuo krūties, plaučių, prostatos bei storosios žarnos vėžio klinikiniai tyrimai“, – teigia „der Spiegel“.

Pasak mRNR ekspertu vadinamo prof. N. Pardi, įrodyta, jog mRNR vakcinos gali būti naudojamos gydyti nuo įvairių tipų onkologinių susirgimų.

Pirmiausia – kovidas

Vis tik dabar pasaulis susitelkęs į tai, kiek vakcina bus veiksminga SARS-CoV-2 viruso atveju.

„Tai yra svarbiausias etapas“, – gruodžio 12 d. interviu CNN sakė U. Sahinas. – Labai džiaugiuosi, kad FDA ją patvirtino. Šiuo metu tai svarbiausias etapas.“

Pasak mokslininko, prisidėjusio prie valcinos sukūrimo, „duomenys rodo, kad tai yra vakcina, kaip ir bet kuri kita antivirusinė vakcina pasižyminti gėrybiniu saugumo profiliu, lengvu ir vidutinio sunkumo šalutiniu poveikiu. Tipiškas šalutinis poveikis yra skausmas injekcijos vietoje, karščiavimas ir galvos skausmas, pasireiškęs daliai žmonių".

Remdamasis atliktais tyrimais jis tvirtina, jog tai yra „saugi ir labai veiksminga vakcina".

Skelbiama, jog 2021 m. planuojama pagaminti 1,3 mlrd. dozių šios vakcinos.