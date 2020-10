Banksy drobė aukcione vėl parduota už milijonus

„Show me the Monet“. Jonathan Brady („PA Images“/„Scanpix“) nuotr.

Spalio 21 d. „Sotheby‘s“ aukcione Londone britų menininko Banksy drobė „Show Me The Monet“ parduota už 7,6 mln. GBP.

Prieš aukcioną paveikslas vertintas 5–6 mln. GBP, tačiau tikėtasi, jog jis sumuš ankstesnį menininko aukcionų rekordą – pernai spalį už jo beveik 4 m pločio drobę „Devolved Parliament“ buvo sumokėti beveik 9,9 mln. GBP. Tuomet prieš aukcioną prognozuota, jog paveikslas, vaizduojantis Jungtinės Karalystės Bendruomenių rūmuose posėdžiaujančias šimpanzes, bus parduotas už 1,5–2 mln. GBP.

Aukcionas praneša, jog dėl „Show Me The Monet“ varžėsi 5 kolekcininkai. Šis paveikslas yra Banksy‘io šiuolaikiška Claude‘o Monet darbų ciklo „Vandens lelijos“ interpretacija. Į romantišką impresionisto tvenkinį britas „primetė“ šiukšlių – prekybos centro vežimėlių, kelio darbų ženklą.

Pirmą kartą Banksy‘is šį darbą pristatė 2005 m. parodoje „Crude Oils: A Gallery of Re-mixed Masterpieces, Vandalism and Vermin“, kurioje iš viso buvo parodyti 22 jo perkurti klasikiniai paveikslai.

Geidžiamas provokatorius

Savo tapatybę slepiantį britų menininką Banksy galima vadinti geidžiamiausiu šiuolaikiniu kūrėju – jo darbai pastaraisiais metais aukcionuose parduodami už milijonus.

Iki rekordino 2019 m. aukciono brangiausiai parduotas šio brito darbas buvo „Keep it Spotless“ – 2008 m. Niujorke jis nupirktas už 1,52 mln. GBP.

2018 m. Banksy gerokai pribloškė meno pasaulį: vos aukcione pardavus jo kūrinį „Girl with Balloon“ už 1 mln. GBP, šis susinaikino. Anot „Sotheby’s“, susmulkintas meno kūrinys netrukus buvo pavadintas „Love is in the Bin“ ir tapo pirmuoju meno kūriniu, sukurtu jį parduodant.

Šių metų balandį internetiniame „Sotheby‘s“ aukcione 24 originalių Banksy kūrinių plakatai buvo parduoti už 1,09 mln. GBP. Didžiausio susidomėjimo sulaukė du plakatai, atkartojantys minėtąjį menininko kūrinį „Girl With Balloon“. Pavasarį aukcione buvo pristatytos dvi plakatinės kūrinio versijos: pirmoji, kurioje mergaitė paleidžia rožinį balioną, parduota už 375.000 GBP, antroji, su raudonu balionu, – už 106.250 GBP.

Šiandien vyksiančiame „Bonhams“ pokario ir šiuolaikinio meno aukcione irgi pristatoma Banksy darbų – 1999 m. darbas „Weston Super Mare“ vertinamas 400,000–600,000 GBP, 2006 m. „Oh My God“ – 700,000–1 mln. GBP.

„Oh My God“ (dešinėje) ir „Weston Super Mare“ (kairėje). Aaron Chown („PA Images“/„Scanpix“) nuotr.