Nobelio medicinos premija skirta trims mokslininkams

Nobelio medicinos premijos paskelbimas. Jonathan Nackstrand (AFP/„Scanpix“) nuotr.

Vadinamasis Nobelio premijų sezonas prasidėjo fiziologijos ir medicinos premijos laureatų paskelbimu. Šįmet ji skirta trims mokslininkams už hepatito C viruso tyrimus.

Anot premiją skiriančio komiteto, virusologams amerikiečiams Harvey‘ui J. Alteriui ir Charlesui M. Rice‘ui bei britui Michaelui Houghtonui Nobelio premija skirta už lemiamus atradimus su per kraują plintančiu hepatitu. Visi mokslininkai dirbo atskirai ir savais metodais tyrinėjo skirtingus viruso ypatumus.

Kaip skelbiama Užkrečiamų ligų ir AIDS centro svetainėje, Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, kasmet nustatoma 3–4 mln. naujų hepatito C atvejų. Iki 85% žmonių, užsikrėtusių hepatito C virusu, suserga lėtiniu hepatitu C. Po 20 m. nuo užsikrėtimo, 20% sergančiųjų išsivysto kepenų cirozė. 1–4% užsikrėtusiųjų arba sirgusiųjų kasmet diagnozuojamas kepenų vėžys. Lėtinis hepatitas C yra dažniausia kepenų transplantacijos priežastis JAV ir Europoje. Hepatitas C yra viena dažniausių ligų pasaulyje, sukeliančių kepenų cirozę ir vėžį. Virusinis hepatitas C, hepatito C viruso sukeltas kepenų uždegimas, yra užkrečiama infekcinė liga.

Nobelio premiją sudaro aukso medalis ir 10 mln. Švedijos kronų (959.000 Eur).

Nuo 1901 m. teikiamą Nobelio medicinos premiją iki šiol yra pelniusios 12 moterų. Jauniausias šios premijos laureatas yra Frederickas G. Bantingas – jis ja apdovanotas 1923 m., būdamas 32-ejų, už insulino atradimą.

Šią savaitę bus paskelbta, kam šįmet atiteks Nobelio fizikos, chemijos, literatūros ir taikos premijos. Spalio 12 d. paaiškės ekonomikos premijos laureatas.

Nobelio fondas šįmet liepą pranešė, kad gruodį tradiciškai rengiamas Nobelio premijų banketas šiemet dėl COVID-19 pandemijos atšaukiamas ir apdovanojimų teikimo ceremonijos bus rengiamos „naujais pavidalais“.