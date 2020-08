JAV Mirties slėnyje užfiksuota rekordinė temperatūra

David Becker („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

JAV Nacionalinis meteorologijos biuras pranešė, jog rugpjūčio 16 d. Mirties slėnyje, Kalifornijoje, oro temperatūra įkaito iki 54,74 Celsijaus laipsnių.

Tokią temperatūrą popietę (apie 14 val. Lietuvos laiku) užfiksavo automatinė meteorologinių stebėjimų stotelė. Teigiama, jog tai gali būti iki šiol aukščiausia pasaulyje užfiksuota temperatūra. Rekordą patikrinti ir patvirtinti turėtų Pasaulio meteorologijos organizacija Ženevoje. Jos teigimu, tai būtų aukščiausia pasaulyje oficialiai registruota oro temperatūra nuo 1931 m.

Ankstesni rekordai

Ankstesnis karščio rekordas taip pat buvo užfiksuotas Mirties slėnyje – 2013 m. temperatūra buvo pakilusi iki 54 laipsnių, skelbia BBC.

Dar didesnis karštis – 56,6 laipsnių – Mirties slėnyje buvo užfiksuotas 1913 m., tačiau ekspertai nesutaria dėl jo matavimo tikslumo.

Kitas planetos rekordas – 55 laipsnių karštis – buvo užfiksuotas Tunise 1931 m., bet, pasak BBC cituojamo orų istoriko Christopherio Burto, šis, kaip ir kiti duomenys iš to laikmečio Afrikos, yra labai abejotini.

Šiuo metu JAV vakarų pakrantę (nuo Arizonos valstijos pietryčiuose iki Vašingtono šiaurės vakaruose) yra pasiekusi karščio banga, kurios pikas prognozuojamas šiomis dienomis, o atslūgti ji turėtų per maždaug dešimtį dienų.

JAV sveikatos priežiūros institucijos teigia, jog karščio bangos nusineša daugiausia gyvybių iš visų ekstremalių oro reiškinių šalyje. Pasaulio sveikatos organizacija perspėja, jog didelis karštis žmonėms gali sukelti traukulius, karščio spazmus ir smūgius, dehidrataciją, be to, smarkiai pablogina esamas sveikatos problemas – širdies, inkstų sutrikimus, kvėpavimo sistemos ligas.

Dėl ekstramalaus karščio gali sutrikti elektros tiekimas, jis tirpdo kelius, geležinkelius, dėl jo negali skristi lėktuvai, iki pavojingo lygio įkaista automobiliai.

Žemė kaista

VŽ rašė, jog naujausia 520-ies mokslininkų iš 60 šalių sudaryta ataskaita „State of the Climate 2019“ patvirtino, jog pastarasis dešimtmetis buvo iki šiol karščiausias, o 2019-ieji – vieni šilčiausių metų pasaulyje per visą meteorologinių stebėjimų istoriją nuo XIX a. Nuo 2014 m. iki 2019 m. didžiulės karščio bangos kasmet fiksuotos JAV, Europoje, Indijoje, neįprastai karšta buvo Arktyje, plieskėsi didžiuliai gaisrai nuo Australijos iki Graikijos bei Kalifornijos.

Siekiant sustabdyti klimato kaitą būtina sumažinti anglies dioksido, šiltnamio dujų emisijas. Pasaulio valstybės tai daryti įsipareigojo 2015 m. Paryžiuje, tačiau kol kas įsipareigojimų vykdyti nesiseka. Skaičiuojama, jog dėl COVID-19 pandemijos šįmet teršalų emisijos gali sumažėti 5–6%. Tačiau mokslininkų prognozės pesimistiškos – esą poveikis aplinkai bus trumpalaikis, nes pasaulis grįš prie įprasto vartojimo.

Pandemijos metu fiksuotas taršos emisijų sumažėjimas yra toks, kokio šalys Paryžiuje susitarė siekti kasmet.